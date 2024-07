Volvo EX30: il trionfo del design sostenibile

Nel panorama automobilistico globale, Volvo ha da sempre rappresentato un baluardo di innovazione, sicurezza e design. Il marchio svedese ha ulteriormente consolidato la sua posizione con il suo ultimo modello, il SUV compatto Volvo EX30, premiato con il prestigioso Red Dot Award 2024 per il miglior design di prodotto. Questo riconoscimento, ottenuto grazie all’eccellenza progettuale basata su funzionalità, estetica, fruibilità e responsabilità, segna un nuovo capitolo nella storia del design automobilistico.

L’Essenza del design svedese

“Volvo EX30 racchiude i valori di design di Volvo Cars, in un formato più piccolo, e si configura come una vetrina del design scandinavo di alto livello, in cui la forma segue la funzione” ha dichiarato Jim Rowan, CEO di Volvo Cars. Questo piccolo SUV, progettato con l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Volvo completamente elettrica finora realizzata, rappresenta il culmine della filosofia di design del marchio, dove ogni elemento estetico serve un preciso scopo funzionale.

Dettagli progettuali e sostenibilità

Volvo EX30 si caratterizza per un passo lungo, ruote grandi e sbalzi uguali che conferiscono equilibrio e raffinatezza agli esterni. La scelta di materiali naturali e riciclati nella costruzione del veicolo testimonia l’impegno di Volvo per la sostenibilità, unendo estetica e responsabilità ambientale in un unico, armonioso insieme. La centralizzazione degli spazi interni, che ottimizza lo stivaggio e i comandi, crea un ambiente flessibile e dalle proporzioni eccezionali.

Un’auto pluripremiata

Dalla sua presentazione nell’estate scorsa, EX30 ha accumulato oltre 20 premi, tra cui il prestigioso Car Design Award 2024, il titolo di Car of the Year da The Sun, il premio Small SUV/Crossover of the Year del Sunday Times e il premio Eco Warrior of the Year assegnato dalla rivista Top Gear. Questi riconoscimenti sono il riflesso di un consenso unanime che abbraccia ogni aspetto del veicolo, dalla sostenibilità al design, passando per le prestazioni e l’innovazione tecnologica.

La piccola grande elettrica

EX30 rappresenta un passo decisivo nella gamma di veicoli elettrici di Volvo, confermando l’ambizione del marchio di vendere solo veicoli elettrici entro il 2030. Gli acquirenti possono scegliere tra tre motorizzazioni elettriche: una versione a motore singolo con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh, una versione a motore singolo con autonomia estesa grazie a una batteria da 69 kWh, e una versione Twin Motor Performance con 315 kW (428 CV) e una batteria da 69 kWh. Con un’autonomia fino a 476 km e la capacità di ricarica rapida, l’EX30 si presenta come una soluzione versatile per le esigenze di mobilità moderna.

Small is Mighty

Lanciata con il claim “Small is Mighty”, la EX30 dimostra che dimensioni compatte non significano compromessi. Questa piccola, ma potente vettura non solo riduce le emissioni di CO2, ma porta anche avanti l’impegno di Volvo per un futuro sostenibile. La combinazione di soluzioni tecniche avanzate, design mirato e scelte costruttive all’avanguardia rende l’EX30 un’auto capace di grandi effetti, nonostante le sue dimensioni ridotte.

Innovazione tecnologica

La piccola di casa Volvo non è solo un trionfo di design e sostenibilità, ma anche un concentrato di tecnologia. È la prima Volvo a includere la nuova generazione del Park Pilot Assist, che facilita le manovre di parcheggio anche negli spazi più stretti. L’integrazione con partner tecnologici come Google, Apple e Qualcomm assicura un’esperienza utente di alto livello, mentre la chiave digitale e la app dedicata offrono praticità e controllo a portata di mano.

Un’esperienza sensoriale

L’interno della EX30 è progettato per offrire un’esperienza di guida rilassante e piacevole. Gli ambienti interni distinti e le opzioni di illuminazione ispirate ai paesaggi scandinavi creano un’atmosfera di calma e serenità. Con cinque temi di illuminazione disponibili, ciascuno abbinabile a specifici sottofondi acustici, l’abitacolo della EX30 diventa un rifugio di comfort e benessere.

Volvo EX30 non è solo un’auto; è una dichiarazione di intenti. Con il suo design raffinato, la sostenibilità intrinseca e le tecnologie all’avanguardia, rappresenta il futuro della mobilità. Il Red Dot Award 2024 è solo uno dei tanti riconoscimenti che questa vettura sta raccogliendo, confermando la capacità di Volvo di innovare e stupire, senza mai perdere di vista l’importanza di un design che sia al servizio delle persone e dell’ambiente.