Fiat è il marchio più venduto al mondo di tutto il gruppo Stellantis: 2023 da record per il brand torinese che ha dominato in Italia, Europa e Sud America

Fonte: iStock Primato mondiale per Fiat: è il marchio più venduto di Stellantis.

Fiat si conferma il marchio più venduto dell’intero gruppo Stellantis: a certificarlo sono i numeri di vendite del brand italiano nel 2023 non solo in Europa, ma anche in Sud America, in Medio Oriente e in Africa.

Fiat domina nel gruppo Stellantis

Nel 2023 Fiat ha migliorato del 12% il volume di vendite dell’anno precedente, consegnando 1,35 milioni di veicoli in tutto il mondo: un grande risultato per la Casa del Lingotto che continua a mietere grandi successi a livello internazionale.

I dati sono straordinari, a cominciare da quelli dell’Italia: nel nostro Paese Fiat ha raggiunto una quota di mercato pari al 12,8% del totale, con la Panda che si attesta nuovamente in cima alla classifica delle auto più vendute.

Spostando l’attenzione verso le altre Nazioni, cambiano i modelli best-seller del marchio del Lingotto: in Brasile, dove la quota di mercato di Fiat è addirittura del 21,8%, l’auto più venduta è la Strada, il pick-up dedicato esclusivamente al mercato Sudamericano. La Tipo, invece, risulta il modello più venduto nel 2023 in Algeria, dove Fiat ha praticamente monopolizzato il mercato delle automobili, arrivando a toccare la straordinaria quota del 78,6%.

Gran parte del successo ottenuto da Fiat nel corso del 2023 passa per la strategia di elettrificazione messa a punto per il mercato italiano ed europeo: nel Vecchio Continente la 500e è stata l’auto più venduta per quanto riguarda il segmento A, raggiungendo una quota di mercato del 14,7%, in crescita dello 0,3% rispetto all’anno precedente.

Fiat 500e, sempre restando in tema segmento A, si è posizionata al primo posto in Italia, in Germania, in Spagna, in Belgio e anche in Austria. Panda e 500 hanno trainato Fiat in Europa: di questi due modelli, infatti, in tutto il 2023 si sono registrate oltre 23.000 immatricolazioni.

I successi del brand di Stellantis hanno varcato anche i confini continentali: in Sud America, dove la quota di mercato di Fiat è stata del 14,5% sono state immatricolate 524.000 auto, ben 45.300 unità in più rispetto all’anno precedente. Ottimi i risultati in Brasile, dove Fiat è contemporaneamente la Casa leader nel segmento delle utilitarie e dei pick-up, oltre al primato nel settore dei furgoni che dura ormai da oltre quindici anni.

I modelli più venduti

In Brasile, come detto, l’auto più immatricolata è stata la Strada, con 120.600 unità vendute: al secondo posto troviamo il SUV Pulse lanciato anche in versione sportiva Abarth, seguito dalla Fastback. Italia al primo posto anche in Argentina: qui a fare la voce grossa è stata la Cronos, prima tra le berline di segmento B.

Fiat leader in Turchia con una quota di mercato del 15,7%, anche e soprattutto grazie alle vendite della Tipo (che per il mercato turco assume la denominazione di Egea) prima tra le auto più immatricolate sulle rive del Bosforo per l’ottavo anno di fila. In Algeria i modelli del listino Fiat che risultano i più venduti nel 2023 sono la 500 Hybrid, la 500 X e ancora la Tipo.

Oltre alle auto, il 2023 è stato un anno da incorniciare anche per quanto riguarda i veicoli commerciali firmati Fiat: basti pensare che il Ducato è stato il più venduto all’interno del gruppo Stellantis e si è posizionato al settimo posto nel mercato degli LCV in Europa.