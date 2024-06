Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: sito ufficiale Fiat fiat 500e mirafiori

Stellantis ha recentemente annunciato una svolta epocale per la Fiat 500, con l’introduzione di una nuova versione ibrida che sarà prodotta presso il celebre stabilimento di Mirafiori. Olivier François, CEO di Fiat e responsabile globale del marketing di Stellantis, ha confermato che il nuovo modello ibrido sarà affiancato dalla Fiat 500e, con il lancio previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Questa mossa segna un ulteriore passo verso l’elettrificazione e la sostenibilità, temi cari alla strategia aziendale di Stellantis.

L’arrivo della Fiat 500 ibrida

La nuova Fiat 500 ibrida sarà prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, simbolo dell’industria automobilistica italiana. Con una produzione annuale stimata tra 100.000 e 110.000 unità, la 500 ibrida punta a mantenere i volumi di vendita della precedente versione prodotta in Polonia. “Dipenderà dalle condizioni del mercato, in particolare dall’andamento dell’elettrico,” ha affermato Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per l’Europa.

Questa nuova versione ibrida promette di combinare il meglio dei due mondi: l’efficienza energetica dell’elettrico con la versatilità del motore a combustione interna. Il motore proverrà dallo stabilimento Stellantis di Termoli, mentre il sistema di scarico sarà prodotto a Napoli e il cambio sarà fabbricato direttamente a Mirafiori. Questa integrazione di componenti italiane sottolinea l’importanza del Made in Italy nel progetto.

Il lancio della Fiat 500 ibrida non è solo una questione di aggiornamento tecnologico, ma rappresenta un passo fondamentale nella strategia a lungo termine di Stellantis. Olivier François ha dichiarato che sia la 500 ibrida sia la 500 elettrica rimarranno in produzione fino al 2029, con la possibilità di un restyling contemporaneo per entrambe le versioni. “Mi piacerebbe fare uscire il restyling della 500 elettrica insieme alla ibrida. Confermo anche che siamo al lavoro per la nuova 500 elettrica,” ha aggiunto François.

La Fiat 500e Mirafiori: celebrazione e innovazione

Oltre alla nuova ibrida, Fiat ha presentato anche un’edizione speciale della 500e: la Fiat 500e Mirafiori. Questo modello celebra i lavoratori e lo stabilimento di Mirafiori, cinquant’anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974. Limitata a 500 unità e disponibile solo in Italia, questa edizione speciale sarà in vendita a partire dall’estate.

La Fiat 500e Mirafiori è offerta in una tinta esclusiva Celestial Blue, con cerchi in lega bruniti da 16 pollici e una targhetta cromata sulla cornice dei finestrini posteriori con la firma MIRAFIORI accanto allo skyline di Torino. Questa edizione speciale offre anche una versione cabrio e due opzioni di batteria: 42 kWh o 23,8 kWh.

La 500e Mirafiori non è solo estetica. Di serie, offre un sistema di guida assistita di livello 2, navigazione integrata e un sistema di assistenza al parcheggio con visione a 360 gradi. All’interno, gli occupanti potranno godere di sedili premium soft-touch, una radio touchscreen da 10,25 pollici e un sistema audio premium da 320 watt firmato JBL. Questi dettagli riflettono l’impegno di Fiat nel combinare tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza di guida all’avanguardia.

Il ruolo di Mirafiori nella strategia di Stellantis

La presentazione della 500e Mirafiori ha avuto luogo durante una visita di Olivier François allo stabilimento di Mirafiori, dove ha illustrato il ruolo strategico di questo impianto per il marchio Fiat. “Fiat è orgogliosa di essere portabandiera dell’Italia nel mondo. L’Italia rappresenta le nostre fondamenta, la nostra forza trainante e il nostro futuro. E Mirafiori è uno dei nostri motori, che rappresenta l’Italia, la sua gente, i suoi valori, il suo orgoglio e la 500,” ha dichiarato François.

Mirafiori, con il suo 90% della produzione destinata all’estero, continua a essere un pilastro fondamentale per Fiat e Stellantis. La decisione di produrre la nuova Fiat 500 ibrida in questo stabilimento non solo risponde alla domanda del mercato italiano ma rafforza anche il legame tra il marchio e il territorio. “Stiamo continuando a investire in Italia, nella 500 e a Mirafiori,” ha concluso François, sottolineando l’importanza di questo impianto nella strategia globale di Stellantis.

La nuova Fiat 500 ibrida e la 500e Mirafiori rappresentano il futuro di Fiat, unendo innovazione tecnologica e tradizione italiana. La scelta di produrre questi modelli a Mirafiori sottolinea l’importanza del Made in Italy e il ruolo strategico di questo stabilimento per Stellantis. Con un occhio al futuro e un forte legame con il passato, Fiat si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’automobilismo italiano.