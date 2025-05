Tesla cerca un nuovo CEO? Arriva la smentita di Elon Musk, profondamente amareggiato

Fonte: ANSA Tesla vuole un nuovo CEO? Musk smentisce

La scelta di supportare Trump e, soprattutto, il suo costante impegno politico hanno trasformato l’immagine di Elon Musk che ora rischia di diventare un vero e proprio problema per Tesla. La Casa americana, infatti, deve fare i conti con una concorrenza sempre più forte (soprattutto da parte dei produttori cinesi) e anche con un vero e proprio boicottaggio da parte di alcuni potenziali clienti che scelgono di non comprare una Tesla proprio per via di Musk.

Per questo motivo, dopo un trimestre molto negativo, il consiglio di amministrazione di Tesla potrebbe aver iniziato la ricerca di un nuovo CEO, con l’obiettivo di trovare un manager in grado di sostituire Musk. L’indiscrezione è stata lanciata dal Wall Street Journal e, come facile immaginare, è diventata subito virale, anche sul social dello stesso Musk, X. La smentita di rito è arrivata rapidamente ma la questione non è ancora chiusa. Il futuro della Casa potrebbe, infatti, essere caratterizzato da diverse sorprese. Andiamo a ricostruire il calo, facendo il punto su questa complicata situazione.

Un nuovo CEO?

Nonostante l’addio alla politica, Elon Musk continua a essere al centro delle cronache e la sua immagine diventa sempre più divisiva. Il rischio che la sua esposizione politica possa danneggiare Tesla nel lungo periodo non è da scartare. Su queste basi, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e subito smentito dalla stessa azienda americana, il consiglio di amministrazione avrebbe iniziato a valutare la possibilità di nominare un nuovo CEO. Si tratta di un tema che, nonostante le smentite, è destinato a restare di attualità. Le difficoltà di Tesla sono evidenti e l’immagine di Musk è oramai molto diversa rispetto al passato. Il ruolo di CEO è, chiaramente, centrale per aziende così grandi. Nel corso del prossimo futuro, tutto potrà accadere e ogni ipotesi andrà valutata con attenzione.

Tesla guarda al futuro

La crisi in corso, confermata dai risultati finanziari del primo trimestre, e la nuova posizione di Musk non fermano l’azienda. Tesla guarda al futuro e intendere riprendere il suo programma di crescita, con l’arrivo di nuovi modelli come una variante più economica della Model Y che potrebbe diventare un progetto chiave per i prossimi anni. I progetti sono tanti ma anche i problemi da affrontare sono diversi.

Oggi, infatti, Tesla deve fare i conti con diverse sfide, oltre all’esposizione politica di Musk. La concorrenza cinese è sempre più agguerrita, con aziende come BYD che puntano ad affermarsi come leader del mercato. C’è poi la questione dei dazi Usa che potrebbe rappresentare un problema importante anche per l’azienda americana. Tutti questi fattori contribuiscono, in modo diverso, al difficile momento dell’azienda

In attesa di capire quali saranno le scelte per la posizione di CEO, ruolo che, per il momento, resta saldamente nelle mani di Musk, è chiaro che i prossimi mesi saranno fondamentali per l’azienda. La crisi di questi mesi dovrà essere superata e i risultati finanziari dovranno tornare a essere positivi. Bisognerà capire quali saranno i rimedi che la dirigenza troverà.