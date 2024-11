Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Il premio Auto dell’Anno è uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore automobilistico. Nel 2025, la competizione vede sette modelli in lizza per la fase finale, la maggior parte dei quali sono crossover con un forte focus sull’elettrificazione. I 59 giornalisti provenienti da 22 paesi europei che compongono la giuria hanno selezionato queste vetture da un gruppo iniziale di 50, e il vincitore sarà annunciato il 10 gennaio al Salone dell’automobile di Bruxelles.

Alfa Romeo Junior, fra le finaliste al premio Auto dell’Anno 2025

L’Alfa Romeo Junior, con i suoi 417 cm di lunghezza, si posiziona come il crossover più compatto del marchio. Offre un’esperienza di guida sportiva e interni accoglienti, oltre a un bagagliaio spazioso. Esteticamente, la Junior si distingue per il suo design accattivante e il logo disponibile in due varianti, tra cui una versione vintage ispirata agli anni ’40. La plancia moderna integra uno schermo da 10.25 pollici.

La gamma motori include:

Mild hybrid con motore 1.2 turbo a tre cilindri da 136 CV;

Elettrica da 156 CV;

La versione top di gamma Veloce (sempre EV) da 240 CV con autobloccante Torsen.

Citroën C3 ed e-C3

La Citroën C3 ed e-C3 rappresenta la prima incursione del marchio nel mondo delle auto completamente elettriche, inaugurando un nuovo linguaggio stilistico che verrà adottato su tutti i futuri modelli. Questo piccolo crossover dalle linee squadrate trasmette un senso di robustezza e affidabilità. Gli interni, luminosi e ben rifiniti, presentano una plancia a due livelli con uno schermo centrale da 10 pollici.

Sotto il cofano, la e-C3 monta un motore elettrico da 113 CV che garantisce un’autonomia di oltre 300 km. Di serie, offre un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali.

Cupra Terramar

La Cupra Terramar è un SUV di medie dimensioni che si distingue per il suo carattere dinamico e l’assetto ribassato. Il design esterno è aggressivo, con un frontale penetrante. L’abitacolo, sportivo e ben rifinito, presenta dettagli color bronzo tipici del marchio. Tra le dotazioni di spicco troviamo l’impianto multimediale con schermi fino a 12,9 pollici.

La gamma motori comprende:

Versioni a benzina;

Versioni ibride leggere;

Versioni ibride plug-in con potenze da 150 a 272 CV;

La versione top di gamma plug-in hybrid da 272 CV vanta un’autonomia in modalità elettrica di 121 km e si ricarica fino a 50 kW.

Dacia Duster

Giunta alla sua terza generazione, la Dacia Duster si presenta con uno stile moderno e personale, migliorando al contempo la sicurezza. Nonostante i suoi soli 434 cm di lunghezza, offre ampio spazio a bordo sia per i passeggeri che per i bagagli.

La gamma motori include:

Il motore 1.0 turbo a GPL ereditato dalla generazione precedente;

due versioni ibride: la 1.3 turbo mild hybrid da 131 CV, disponibile anche con trazione integrale, e la 1.6 cc full hybrid da 140 CV con cambio robotizzato.

La nuova Duster introduce un sistema multimediale con display ampio e ben visibile. Pochi concorrenti offrono un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso.

Hyundai Inster

La Hyundai Inster è una crossover elettrica compatta, lunga 3,82 metri, caratterizzata da forme squadrate e un frontale simpatico che integra il logo del marchio, le frecce a pixel e la presa di ricarica.

È disponibile con due opzioni di batteria:

42 kWh abbinata a un motore da 97 CV, con un’autonomia di circa 300 km.

49 kWh con un motore da 115 CV e un’autonomia di 350 km.

Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida in corrente continua a 120 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% della carica in circa 30 minuti. Una delle caratteristiche più interessanti è il sistema di scambio bidirezionale, che permette di utilizzare la batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni.

KIA EV3

La KIA EV3 è un crossover elettrico che riprende lo stile delle sorelle maggiori EV6 ed EV9, condividendo la piattaforma E-GMP. La carrozzeria presenta linee tondeggianti, mentre il frontale si distingue per i fari a LED sottili che seguono l’andamento dei passaruota. Gli interni sono ben rifiniti, con la plancia rivestita in materiale ecosostenibile e dotata di tre schermi, tra cui il cruscotto digitale da 12,3 pollici. Il bagagliaio offre una capacità di 460 litri, mentre un vano anteriore da 25 litri ospita i cavi di ricarica.

Sono disponibili due opzioni di batteria:

58,3 kWh;

81,4 kWh.

L’autonomia media varia tra 429 e 600 km.

Renault 5 e Alpine A290

La Renault 5 elettrica si ispira all’iconica utilitaria degli anni ’70, pur essendo completamente nuova. L’Alpine A290, invece, è la prima elettrica del marchio e rappresenta la versione più sportiva e performante della Renault 5. Entrambe le vetture presentano richiami al passato anche negli interni, dove troviamo due display abbinati: quello del cruscotto da 7 o 10 pollici e quello touch da 10 pollici del sistema multimediale basato su Android Automotive. Entrambe le versioni condividono la stessa batteria da 52 kWh. La Renault 5 monta un motore da 150 CV, mentre l’Alpine A290 offre una potenza di 180 o 220 CV. L’autonomia di entrambe si attesta intorno ai 400 km.