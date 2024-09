Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Alpine Alpine A290, la mountain bike elettrica di LaPierre ne trae ispirazione

Pronti a pedalare verso il futuro? Alpine e LaPierre uniscono le forze per creare la mountain bike elettrica definitiva: la GSP III SE Alpine Edition. Un mix explosivo di design, tecnologia e performance che vi farà palpitare il cuore. Rivolta ai ciclisti più esigenti, nonché a chi desidera un mezzo di trasporto ecologico e divertente da guidare, l’ultimo arrivo nei punti vendita si fregia di caratteristiche avanzate.

Da un lato, LaPierre rappresenta un marchio specializzato in e-bike di alta gamma, dall’altro Alpine la quintessenza francese dell’auto sportiva. Già apprezzato grazie al suo concetto di “massa centralizzata”, il modello di bici base combina maneggevolezza e stabilità, elevate al quadrato. Il brand del gruppo Renault aggiunge ora un tocco di ulteriore personalità.

Bianco Nival con zone tecniche nere

Particolareggiata dalle zone tecniche nere, la livrea della e-bike riprende il Bianco Nival della city car a zero emissioni Alpine A290_β, il prototipo della A290 mostrata per la prima volta nello scorso mese di giugno. L’accostamento cromatico mette in evidenza il telaio in fibra di carbonio, un valore aggiunto data le conclamate doti di leggerezza e resistenza, tipiche di questo materiale. La tonalità nera pone altresì in risalto il display Kiox 300, collocato sulla parte superiore.

In virtù dell’audace scelta cromatica, la GSP III SE Alpine Edition sfoggia un’estetica aggressiva e dinamica, in linea con lo spirito sportivo di ambedue i partner. Sotto il profilo delle prestazioni, tiene poi fede alle attese. Il motore elettrico Bosch Performance CX Race garantisce un’assistenza alla pedalata fluida e potente, l’ideale sui percorsi più ostici. Come se ciò non bastasse, sia le sospensioni sia la forcella da 38 mm sono state tarate per affrontare ogni tipologia di sentiero.

Dimensioni e prezzi

L’accumulatore da 800 Wh offre un’autonomia adeguata anche nelle lunghe escursioni, mentre le ruote Mavic E-Deemax hanno un grip eccezionale. In definitiva, ciascun elemento della e-MTV è stato selezionato per andare incontro alle richieste di un pubblico abituato al meglio. Il via alla produzione e alla commercializzazione avverrà in serie limitata in Francia e in Europa. Il modello è disponibile a un prezzo consigliato di 10.000 euro (IVA inclusa), disponibile in quattro dimensioni: S, M, L e XL. Una cifra giustificata non solo dal comportamento ottimale, bensì pure dalla sua natura di pezzo da collezione, trait d’union di due realtà transalpine doc.

Fondata nel lontano 1946, LaPierre costituisce un punto di riferimento per i ciclisti professionisti e amatoriali di tutto il mondo. La qualità dei suoi telai, la cura dei dettagli e l’innovazione tecnologica hanno consentito all’azienda di realizzare delle opere uniche, da esemplari da trekking alle e-bike. Nel rispetto del passato, le innovazioni introdotte dai progettisti sono state determinanti nel respingere la minacce delle rivali. Mediante geometrie e materiali all’avanguardia, non è da meno il comfort di guida e della pedalata. Ha qualche anno in meno, ma neppure tanti, Alpine: nata nel 1955, i motori ad alte prestazioni e i telai leggeri sono la sua cifra distintiva. La GSP III SE Alpine Edition potrebbe essere solo il capitolo iniziale di un fruttuoso sodalizio.