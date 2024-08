Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Fonte: getspiny.com Il kit di elettrificazione Spiny si monta facilmente in pochissimi passaggi

Il produttore spagnolo Spiny ha lanciato sul mercato un kit di conversione per e-bike che promette di trasformare ogni bicicletta in versione e-bike. Questa soluzione, in realtà non del tutto innovativa, si propone però di affrontare e risolvere uno dei problemi più comuni di chi desidera convertire una bicicletta tradizionale in una a pedata assistita: la compatibilità. Grazie al suo design intelligente, il kit Spiny può essere installato su praticamente qualsiasi modello di bicicletta, senza che parafanghi o portapacchi ne ostacolino l’uso. Una compatibilità dunque virtualmente universale che ne fa dunque il punto di forza del prodotto.

Installazione intuitiva e versatilità d’uso

Il punto di forza del kit Spiny risiede nella sua estrema facilità di installazione. Il motore e la batteria si fissano al tubo sella tramite una staffa compatta, il che significa che il kit può essere montato o rimosso in pochi minuti, senza bisogno di modificare la struttura della bicicletta. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a chi desidera utilizzare il sistema su più biciclette: basta acquistare staffe aggiuntive per avere la possibilità di spostare il motore da una bici all’altra senza difficoltà. Per chi volesse visualizzare meglio il funzionamento di Spiny, ecco spiegato più nel dettaglio: la ruota posteriore entra in contatto con quella del kit che, semplicemente per attrito, girando trasferisce la sua energia cinetica proveniente dalla batteria verso la bici.

Il confronto con Rubbee X e Clip

Il kit Spiny si inserisce in un mercato sempre più ricco di soluzioni per la conversione delle biciclette in e-bike, dove prodotti come Rubbee X e Clip hanno già fatto parlare di sé. Il Rubbee X, di cui è stato testimonial nientemeno che Richard Benson,m patron di Virgin, si distingueva per la sua installazione ultraveloce: in meno di un minuto, era possibile agganciare il dispositivo al telaio e avviare la pedalata assistita. La sua ruota motrice si appoggiava sulla parte superiore del pneumatico posteriore, offrendo una spinta potente ma soffrendo di alcune limitazioni, soprattutto in presenza di parafanghi o portapacchi, che ne ostacolavano il corretto funzionamento.

Dall’altra parte, Clip si propone come una soluzione estremamente portatile e leggera, ideale per chi desidera un sistema di conversione minimalista e facile da trasportare. Clip si fissa alla forcella anteriore della bicicletta e fornisce assistenza alla pedalata attraverso un motore interno estremamente ridotto. Sebbene sia un’opzione interessante per i pendolari urbani, Clip presenta limiti di potenza, autonomia e posizionamento (va montato sulla ruota anteriore) rispetto a soluzioni più robuste come Rubbee X e Spiny.

Fonte: getspiny.com

Spiny: compatibilità e prestazioni senza compromessi

Ciò che rende Spiny un prodotto particolarmente interessante è il posizionamento della sua ruota motrice tra il tubo reggisella e lo pneumatico posteriore, una scelta di design che evita i problemi di compatibilità tipici di altri sistemi. A differenza di Rubbee X, il motore Spiny non interferisce con accessori come parafanghi o portapacchi, rendendolo ideale per chi utilizza la bicicletta anche per il trasporto di carichi o in condizioni meteo avverse.

Il sistema Spiny comprende anche una unità di controllo wireless da posizionare sul manubrio, dotata di due sensori senza fili per la velocità e la pedalata, che si fissano alla ruota posteriore e ad uno dei pedali con un semplice elastico. Questo approccio elimina la necessità di cablaggi complessi e semplifica enormemente l’installazione, che può essere completata in soli cinque minuti. Sul sito ufficiale di Spiny è disponibile un video che guida passo dopo passo l’utente nel processo di montaggio, rendendo il sistema accessibile anche a chi non ha esperienza meccanica.

Prestazioni affidabili a un prezzo competitivo

Il motore del kit Spiny offre una potenza massima di 250 Watt, con cinque modalità di assistenza che permettono di adattare la spinta motrice alle diverse condizioni di guida. La batteria agli ioni di litio, integrata nel sistema, garantisce un’autonomia di circa 50 chilometri con una ricarica completa di quattro ore. Questi dati lo rendono comparabile a prodotti come Rubbee X, che si distingue per un’autonomia leggermente superiore ma ad un costo più alto e un’installazione meno versatile.

Con un prezzo di 499 €, il kit Spiny rappresenta un’opzione economica e accessibile per chi desidera convertire la propria bicicletta in una e-bike senza spendere cifre esorbitanti. Rispetto all’acquisto di una nuova e-bike, la conversione con Spiny permette di ottenere prestazioni simili a un costo decisamente inferiore.

Un’opzione ecologica e conveniente

In un contesto dove la sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni sono sempre più importanti, la possibilità di convertire una bicicletta tradizionale in una e-bike rappresenta una scelta vantaggiosa. Le e-bike riducono la necessità di spostarsi in auto, contribuendo a diminuire le emissioni di CO2 e migliorando la qualità dell’aria nelle città. In questo senso, il kit Spiny si posiziona come una soluzione ecologica e pratica, in linea con le attuali tendenze di mobilità sostenibile. Le sue dimensioni ridotte e in generale la sua modesta capacità di spinta, ne fanno un prodotto particolarmente adatto alle città; viceversa non è consigliabile utilizzarlo in ambito extraurbano o laddove il contesto rende necessario avere un veicolo più prestante sotto i piedi (quindi un e-bike vera e propria).

Conclusioni

Il kit Spiny rappresenta una soluzione versatile e conveniente per chiunque desideri trasformare la propria bicicletta in una e-bike. Grazie alla sua facilità di installazione, alla compatibilità con diversi modelli di biciclette e al prezzo competitivo, Spiny si distingue come un’opzione valida sul mercato. Sebbene non sia esente da limiti, come il rumore del motore a rullo frizione o la possibilità di risalita dei detriti (difetto che condivide peraltro coi già citati colleghi), le sue caratteristiche lo rendono un prodotto interessante per una vasta gamma di utenti.