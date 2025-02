Fonte: Ufficio Stampa Alpine Nuova Alpine A110 R Ultime: super sportiva in edizione limitata.

Alpine ha svelato la nuova A110 R Ultime, la super sportiva in edizione limitata: il modello, assemblato nello storico stabilimento Jean Rédélé Alpine di Dieppe, porta le prestazioni all’estremo, garantendo un’esperienza di guida ricca di emozioni.

Alpine A110 R Ultime: la nuova sportiva in edizione limitata

Gli ingegneri Alpine hanno lavorato al progetto della A110 R Ultime come una sorta di “scuderia”, andando a coinvolgere i maggiori esperti del settore automobilistico. L’obiettivo era quello di dotare la sportiva delle migliori competenze tecniche, così da farla spiccare per potenza, aerodinamica e ultra-personalizzazione.

Laurente Hurgon, collaudatore di Alpine che ha collaborato al progetto di sviluppo della A110 R Ultime, ha parlato così dei risultati raggiunti partendo dal know-how del motorsport: “Ho attinto ai miei otto anni di esperienza al volante della A110 in GT4, ogni fine settimana perfezioniamo il set-up per migliorare le prestazioni e abbiamo portato tutte queste sensazioni nello sviluppo della A 110 R Ultime”.

Seguendo la scia del successo commerciale già riscosso nel 2018 dalla A110, gli ingegneri del marchio transalpino hanno deciso di creare una versione stradale più estrema di un modello che ha fatto la storia. La nuova Ultime rappresenta il massimo per quanto riguarda le prestazioni, la raffinatezza e lo stile.

La progettazione è stata una grande sfida, perché si puntava a migliorare ulteriormente l’agilità e la velocità in curva di un’auto già straordinaria: gli ingegneri hanno deciso di riprogettare tutte le componenti che riguardano le prestazioni dinamiche, come il motore, il telaio e i freni.

Il telaio è interamente in alluminio, particolare che rende la A110 R in edizione limitata una delle auto sportive più leggere al mondo. Anche le sospensioni sono state completamente ridisegnate, mentre l’impianto frenante è stato migliorato, adottando dischi in mescola di diametro maggiore e pastiglie provenienti direttamente dal mondo delle corse.

Prestazioni super

La nuova Alpine A110 R Ultime accelera da 0 a 100 chilometri orari in 3,8 secondi, ed è più veloce di circa 20 secondi rispetto alla “sorella” A110 R” in un giro del mitico circuito del Nurburgring, in Germania. Con una potenza di 345 CV, è eccezionale sia per le prestazioni che per il rapporto tra peso e potenza.

Con il cambio DCT6, la sportiva di Alpine eroga una coppia massima di 420 Nm a partire da 3.200 giri/min, 80 Nm in più rispetto alla A110 R Turini, con un peso equivalente a quest’ultima, vale a dire 3,2 kg/CV.

Il motore, inoltre, è stato dotato di nuovi pistoni forgiati e di nuove bielle prese in prestito dal mondo del motorsport; il turbocompressore è stato poi ottimizzato con un carter rialesato e una nuova ruota del compressore.

Design innovativo e grande personalizzazione

Il fascino esclusivo di A110 R Ultime si riscontra anche nel suo design unico: i clienti hanno a disposizione un’ampia gamma di possibilità per personalizzare la vettura in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, proprio come avviene per i marchi di pelletteria di lusso o di gioielleria.

A livello di design, infatti, la sportiva in limited edition della Casa francese è stata concepita come un capo d’abbigliamento di alta moda su misura, parola del Capo Designer Stephanie Petit: “La A110 R Ultime è un’auto dal design su misura, proprio come un capo di abbigliamento di alta moda – ha spiegato la Petit – All’Atelier Sur-Mesure incontreremo ogni cliente per aiutarlo a creare l’auto che lo soddisferà pienamente”.