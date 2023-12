Alpine aggiorna la sua gamma A110 per il 2024 proponendo sul mercato un’offerta migliorata per le versioni A110, A110 GT e A110 S

Fonte: Ufficio Stampa Alpine Alpine A110 R 2024: tutte le novità

Alpine è lieta di annunciare il rinnovamento completo della sua gamma A110, la Casa aggiunge più equipaggiamenti standard alle versioni A110, A110 GT e A110 S per offrire maggiore funzionalità e valore a ogni modello a listino. Il brand aggiunge al catalogo 2024 anche la A110 R Turini, una nuova versione della A110 R. Dotata di cerchi GT Race da 18 pollici, è ideale per la strada ed evoca il celebre Col de Turini nelle Alpi francesi meridionali e il Rally di Monte Carlo.

Antonino Labate, Alpine VP Sales, Marketing and Customer Experience, ha spiegato: “Visto il successo della A110 R sin dal suo lancio nell’ottobre 2022 e il portafoglio ordini riempito fino alla fine del 2024, Alpine lancia la A110 R Turini, una nuova versione dotata di ruote GT Race per una maggiore versatilità. A complemento della A110 R nel catalogo 2024, la versione Torino ci consentirà di consegnare i nostri clienti A110 R più rapidamente”.

Caratteristiche e prezzi di listino

La nuova Alpine A110, detta l’originale, viene proposta a partire da 65.000 euro. La combinazione del telaio Alpine e del motore da 252 CV offre un’esperienza di guida che ricorda quella della Berlinette. Leggera, precisa e vivace, è una vettura agile e dinamica in ogni circostanza.

Presenta cerchi Serac da 18 pollici e dischi ventilati da 320 mm, per una frenata migliorata e ad alte prestazioni. Di serie anche gli specchietti esterni retrattili elettronicamente, all’interno è presente inoltre una pedaliera sportiva con poggiapiedi in alluminio.

Prezzo di listino a partire da 76.000 euro per la nuova Alpine A110 GT, la sportiva coupé Gran Turismo, con un motore da 300 CV abbinato al telaio Alpine. In questo caso abbiamo la combinazione ideale di prestazioni e comfort. Con la sua rara versatilità ed eleganza, la A110 GT è un’auto sportiva per la guida di tutti i giorni e per i viaggi a lunga percorrenza.

La sportività del modello è esaltata dai cerchi Grand Prix da 18 pollici diamantati neri di serie e da monogrammi laterali cromati della “A frecciata”. Per quanto riguarda il comfort a bordo, dispone di serie del sistema audio Focal Premium, di uno specchietto retrovisore elettrocromico antiriflesso e dei sedili riscaldati. I pedali e i poggiapiedi in alluminio offrono maggiore presa e riducono il peso.

La nuova arrivata in gamma Alpine A110 S invece ha un prezzo di listino che parte da 77.500 euro, e vanta una potenza pensata per le alte prestazioni. Presenta un telaio Sport e un motore da 300 cavalli, il modello S è sportivissimo, monta pneumatici semi-slick e, in opzione, uno specifico kit aerodinamico, pensato per soddisfare gli automobilisti che cercano un’esperienza di guida più sofisticata, soprattutto nella guida in pista. Estremamente efficiente, l’A110 S è un concentrato di emozioni, dotata di cerchi Fuchs forgiati da 18 pollici, fari boomerang neri e uno specchietto interno antiriflesso elettrocromico.

L’inedita e speciale Alpine A110 R Turini

In questo caso parliamo di una versione speciale, una Alpine A110 R da guidare su strada, proposta a un prezzo di listino a partire da 106.000 euro. Dotata di cerchi in alluminio GT Race Matte Black da 18 pollici, offre maggiore versatilità su strada, conserva il DNA della A110 R, con il suo telaio affilato e il motore da 300 CV e 340 Nm di coppia.

L’A110 R anche in questa variante Turini è la più radicale delle A110, più bassa, più veloce e più dinamica. Offre una velocità massima sul circuito di 280 km/h. Vanta la presenza del carbonio nella sua struttura, materiale usato nelle corse di Formula 1, apprezzato per la sua leggerezza per la lama anteriore, il cofano, le minigonne laterali, l’alettone posteriore, il diffusore e la copertura del motore.

Gli ordini per la nuova gamma Alpine 2024 sono partire martedì 5 dicembre 2023 in Francia, e continueranno per i vari Paesi in cui verrà commercializzata.