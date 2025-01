Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: IPA Briatore avrebbe involontariamente svelato la monoposto Alpine F1 2025

Il primo spoiler della stagione 2025 di Formula 1 non arriva da una fuga di fati, bensì direttamente da Flavio Briatore. Quando il carismatico numero uno di Alpine si muove, lo fa sempre in pompa magna: stavolta, però, sembra aver commesso un passo a vuoto. Un video sui suoi social avrebbe accidentalmente mostrato dettagli inediti della nuova monoposto, regalando ai fan un assaggio anticipato della stagione in procinto di prendere il via.

Il post incriminato

Le immagini diffuse dall’imprenditore hanno sollevato notevole scalpore tra i tifosi e gli addetti ai lavori. I contenuti mostravano tavole di lavoro e materiali riservati, inclusi disegni – a quanto pare – della nuova Alpine F1 2025. Gli attenti osservatori hanno notato che la livrea sembrerebbe conservare i classici colori blu e rosa, ma con una nuova distribuzione: il rosa domina l’intera parte anteriore, mentre il blu si concentra nelle fiancate e nell’area posteriore, nota come “zona Coca-Cola”. Non è chiaro se le “foto compromettenti” ritraggano la versione finale della monoposto o soltanto un prototipo. Qualunque sia la verità, l’hype generato è stato enorme, alimentando discussioni e ipotesi in rete.

In Formula 1, mantenere il riserbo è essenziale. Ogni team lavora per mesi sullo sviluppo delle proprie monoposto, mentre tentano di preservare il segreto su soluzioni tecniche e scelte estetiche fino al momento delle presentazioni ufficiali. In una competizione così serrata come quella della Formula 1, dove i decimi di secondo fanno spesso la differenza, i dettagli vanno gelosamente custoditi lontano dagli occhi indiscreti. Per questo le scuderie adottano coperture particolari durante i test invernali o lasciano trapelare soltanto informazioni marginali, allo scopo di confondere le rivali.

La prima uscita pubblica costituisce un momento cruciale sia dal punto di vista dei tifosi sia degli sponsor e dei media, che vedono nell’evento una vetrina di grande rilevanza. L’episodio avente – suo malgrado –Briatore come protagonista potrebbe aver alterato in parte l’attesa del lancio.

Una stagione ricca di aspettative

L’Alpine si appresta a vivere una stagione 2025 ricca di sfide. Accanto al confermato Pierre Gasly, scenderà in pista Jack Doohan, al primo campionato come pilota ufficiale. La coppia di alfieri avrà l’obiettivo di consolidare la posizione della squadra tra le migliori del mondiale e, perché no, puntare al podio con regolarità. Negli ultimi anni, Alpine ha dimostrato di avere il potenziale per il ruolo di quarta forza della griglia. I tecnici, in compartecipazione con gli stessi driver, cercheranno di accorciare il gap dalle big, nel cui gruppo figura ora anche McLaren, reduce dal titolo costruttori, ma permangono dei margini di upgrade.

L’esperienza di Gasly, unita alla spiccata capacità di adattamento, lo rende il leader naturale. Riflettori, però, accesi anche su Jack Doohan, in grado di conferire una prospettiva fresca e ambiziosa. Di lui si è detto un gran bene: spetterà adesso alle sue prestazioni confermarne la reputazione. Tuttavia, la gaffe di Briatore ha già spostato l’attenzione sulla compagine ancor prima dell’inizio del campionato. Se la curiosità si tradurrà in successi in pista, Alpine potrebbe davvero consolidarsi tra i migliori del mondiale, lasciando che siano i risultati – e non i social – a parlare per loro.