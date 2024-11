In F1 c'è grande fermento per l'addio di un costruttore storico e vincente come Renault, che resterà solo con il team Alpine. Dal 2026 però avrà motori Mercedes

Fonte: Ansa F1, Alpine orfana di Renault: arrivano i motori Mercedes

La F1 sta vivendo tantissimi cambiamenti negli ultimi anni. Alcune scuderie stanno cambiando proprietà e diversi team stanno abbracciando nuovi costruttori per quanto concerne i motori. La deadline per tutti questi stravolgimenti è fissata per il 2026. Tra new entry più attese c’è sicuramente Audi che andrà a sostituire i propulsori Ferrari alla Sauber. C’è poi grande curiosità per l’ingresso di un colosso come Ford, che darà i propri motori alla Red Bull.

Tra le possibili sorprese c’è poi senza dubbio l’Aston Martin, che si è assicurata il motore Honda e il genio di Adrian Newey. Il binomio negli ultimi anni ha fatto le fortune della Red Bull, vedremo se entrambi si ripeteranno anche con il team britannico. Se da un lato però ci sono tutti questi ingressi, dall’altro c’è anche chi invece ha deciso di andare via.

La decisione di Renault

Stiamo parlando naturalmente dell’addio di Renault, che pur restando con il team Alpine all’interno della F1, chiude definitivamente la questione power unit. In passato il Marchio francese aveva già lasciato la categoria, ma restando sempre come fornitore di motori, come ad esempio era avvenuta nell’avventura con Lotus. Questa volta però la Casa transalpina ha deciso di interrompere il proprio programma per lo sviluppo dei propulsori.

Renault, insieme a Ferrari e Mercedes, era una delle tre uniche squadre che si occupavano di produrre interamente la propria vettura. Un duro colpo per la F1 che perde così uno dei suoi costruttori più importanti. I francesi possono vantare, ad oggi, 487 GP disputati, 36 vittorie, 2 titoli piloti e 2 costruttori, vinti entrambi con Flavio Briatore team principal e Fernando Alonso alla guida.

L’arrivo di Mercedes

Al posto di Renault in Alpine arriva Mercedes, che si occuperà della power unit e della scatola di cambio almeno sino al 2030. Una partnership che potrebbe portare anche a qualcosa di interessante per il futuro. Grazie a questo accordo, la Casa teutonica mantiene il primato in termini di clienti in F1. Oltre ai francesi, infatti, nel 2026 ci saranno anche McLaren e Williams. Per quanto riguarda la Ferrari, invece, si occuperà solo dei propulsori della Haas.

Intanto è notizia di questi giorni che il prossimo 18 febbraio, a Londra, verranno svelate in contemporanea tutte le nuove monoposto. Staremo a vedere se questa novità sarà qualcosa di estemporaneo o se verrà confermata anche negli anni futuri. Per quanto concerne il campionato attuale di F1, nonostante la batosta data a tutti da Verstappen in Brasile, resta ancora aperto il discorso Mondiale.

Per quello piloti è lotta a due tra Lando Norris e Max Verstappen, mentre per quello costruttori la sfida sembra essere orientata tra McLaren e Ferrari. Occhi puntati però anche sulla Red Bull, che non è molto distante e se ritrova competitività può far sognare i propri tifosi. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per domenica 24 novembre a Las Vegas, dopodiché ci saranno solo altri 2 GP per decretare i vincitori nelle varie classifiche. La F1 quindi è pronta a cambiare pelle nuovamente, ma la sostanza non cambia e non cambierà: vincerà sempre il più veloce.