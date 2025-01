Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda Enyaq, ufficiale il restyling 2025

Per chi si è fatto ammaliare dalle proposte elettriche del Gruppo Volkswagen la nuova serie della Skoda Enyaq promette di eliminare l’ansia da autonomia. Il modello è nato sulla stessa piattaforma delle Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5. La prima versione di serie è stata presentata il 1º settembre 2020 a Praga, con la produzione che è iniziata nel novembre 2020. Le 60 arrivavano a 179 CV con una batteria da 58 kWh per un’autonomia media dichiarata attorno ai 400 km, mentre nelle 85 la potenza era di ben 286 CV e la batteria da 77 kWh consentiva circa 550 km di percorrenza.

Il nuovo modello ha di gran lunga superato questi numeri. Dopo il successo della prima serie, vendutissima in tutta Europa, i tecnici del marchio boemo hanno deciso di intervenire con una serie di aggiustamenti tecnici ed estetici. Il SUV è stato rivisto completamente anche nella variante Coupé, sfoggiando un nuovo frontale simile alla sorella Elroq e proponendo nuovi allestimenti. La Enyaq è stata negli ultimi 4 anni una delle poche EV del Gruppo Volkswagen a far segnare numeri in linea con le aspettative, avendo venduto oltre 250.000 esemplari.

I cambiamenti della Skoda Enyaq

Il SUV aveva bisogno di una bella rinfrescata e i designer hanno scelto, coerentemente, di seguire il linguaggio stilistico svelato sulla Elroq. Ha così fatto capolino un nuovo frontale Modern Solid, con gruppi ottici su due livelli e una mascherina più aerodinamica della gen precedente. La cd. Chrystal Face ha lasciato spazio alla nuova Tech-Deck Face, che può anche essere illuminata. Le linee sono moderne, impreziosite da paraurti affusolati e montanti robusti. Sul frontale non c’è il logo ma la scritta “Skoda” che asconde il radar e la telecamera anteriore per gli assistenti alla guida, posta dietro la zona nera sotto i fari a LED e, in alternativa, con tecnologia Matrix LED. Il linguaggio Modern Solid traccia una nuova frontiera per Skoda, dopo il trionfo stilistico della Elroq.

Sul piano aerodinamico la vettura ha un coefficiente Cx di 0,245, che arriva fino a 0,225 nella versione Coupé. Spiccano i nuovi cerchi in lega con dimensioni comprese tra 19 e 21 pollici. La Skoda Enyaq e la Enyaq Coupé 2025 vengono proposte con due batterie e tre motori nelle seguenti versioni: 60 (batteria posteriore da 59 kWh), 85 (77 kWh) e 85x (77 kWh) da 204 sino a 286 CV. In attesa dell’annuncio delle RS la versione 85x è la più performante, essendo dotata di trazione integrale grazie all’aggiunta di un motore supplementare sull’asse anteriore. L’autonomia varia da 431 a 588 km per l’Enyaq, mentre per la versione Coupé è compresa tra 439 e 597 km. Infine, ci sarà la ricarica in corrente continua da 175 kW.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Interni hi-tech per la Skoda Enyaq 2025

La qualità dei materiali usati è elevata. Il sistema di infotainment presenta un nuovo display da 13 pollici. C’è anche la piccola strumentazione da 5 pollici che ora può essere integrata da un head-up display con realtà aumentata. Previste diverse configurazioni interne e non mancano sedili anteriori e volante riscaldati, climatizzatore trizona, accesso keyless con sensore di prossimità, Side Assist, ACC predittivo e assistente agli ingorghi. Il sistema di parcheggio ha funzioni a distanza e memorizza 5 diversi spazi.

La capacità del bagagliaio è compresa tra 585 e 570 litri per la Enyaq e la Enyaq Coupé, che sale rispettivamente a 1.710 e 1.610 litri se i sedili posteriori sono abbattuti. Il marchio boemo non ha annunciato i prezzi delle nuove Enyaq ed Enyaq Coupé 2025 per l’Italia. Le prime consegne sono previste per marzo 2025.