Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda La rinnovata Skoda Enyaq può ora essere ordinata in Italia

Conciliare esigenze diverse rappresenta una delle sfide più grandi per un costruttore. È come un orologiaio che, con cura, deve assemblare ogni ingranaggio di un orologio futuristico. Eppure, la Skoda Enyaq riesce a farlo con disinvoltura, con meccanismi impeccabili ben amalgamati. Le Alpi? Nemmeno sa dove siano, eppure la sua precisione è da modello svizzero. Quelle stesse Alpi, che vede al momento solo in cartolina, in compenso, però, potrebbe presto ammirarle dal vivo, grazie alla sua versatilità e funzionalità su qualsiasi terreno.

Innovazione e precisione

I progettisti sanno esattamente cosa serve a chi sta al volante, e hanno scelto soluzioni in grado di fare la differenza. Poche chiacchiere, tanta sostanza; e la sostanza, nel caso specifico, è la tecnologia. Avere a disposizione un intero equipaggiamento non solo rende ogni viaggio più sicuro e comodo, ma dona anche una sensazione di resilienza difficile da spiegare. E solo chi ha qualche annetto in più può apprezzarla fino in fondo per il modo in cui semplifica la vita.

La proposta va oltre i canoni del SUV elettrico tradizionale. Anziché percorrere un sentiero già battuto, preferisce scompigliare le carte, perché solo così è possibile aspirare alla vera grandezza. Ripudiando soluzioni skitch, le linee moderne e aerodinamiche hanno qualcosa da raccontare. Hanno una precisa storia, e incarnano una filosofia stilistica riassumibile in due parole: Modern Solid, solidità e modernità, unite in un design distintivo. Senza rischiare di rimanere “bella e incompresa”, preferisce restare umile. Mai vanitosa o sopra le righe, la Skoda Enyaq fonde eleganza e praticità, in cui ciascun meccanismo si combina senza mai stonare.

A pochi giorni dal reveal, scatta ora la prevendita italiana. Disponibile pure nelle variante di carrozzeria Coupé, il SUV 100% elettrico viene rimodellato nel fanale, con importanti benefici anche in termini aerodinamici. Le linee? Scolpite come la mascella di un attore di Hollywood, nette e affilate, pronte a rubare la scena. Le curve, altrettanto irresistibili, catturano gli sguardi con la sicurezza di chi sa di avere tutti i riflettori su di sé. E proprio lì si trova a suo agio. Senza fronzoli: ciascun dettaglio è calibrato ad hoc, a definire una silhouette scolpita e, al contempo, leggera. Tra le qualità migliori, spicca la capacità di resistenza all’aria, in modo da migliorare l’efficienza e l’autonomia.

I prezzi d’ingresso sul mercato

Le versioni sono disponibili nelle varianti 60, 85 e 85x, accomunate da una dotazione di serie all’avanguardia. A partire dall’Adaptive e Predective Cruise Control, gli equipaggiamenti avanzati trovano spazio. Il sistema di guida assistita in colonna Traffic Jam Assist conferisce ulteriore praticità. Non manca, poi, il sistema di frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, affinché chiunque siede al volante possa viaggiare nella più totale tranquillità.

Gli interni prevedono di serie il “clima” automatico tri-zona, il sistema di navigazione con display da 13 pollici e la ricarica wireless per gli smartphone; altrettanto apprezzabili, i sedili anteriori riscaldati e il portellone elettronico con sistema Virtual Pedal. La variante 85 offre una batteria da 82 kWh, con una potenza di 210 kW, e la trazione integrale è implementata nella 85x, grazie al motore anteriore supplementare.

Per quanto riguarda l’efficienza, la declinazione Coupé supera quella SUV di 10 km (590 a 580, ciclo WLTP). Chi vive in città lo sa: non servono numeri mostruosi per far girare la testa, basta una presenza magnetica. Il pacchetto Sportline lo rivela in pieno: il nero lucido che scolpisce linee decise, i cerchi da 20” che catturano tutti gli sguardi, e i fari Matrix LED di seconda generazione, che elevano il design a una nuova dimensione di classe e potenza. A partire da 42.650 euro per la versione Enyaq 60 e con le prime consegne previste ad aprile, le Skoda Enyaq e Enyaq Coupé sono pronte a fare il loro ingresso trionfale nel mondo elettrico.