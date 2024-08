Fonte: Ufficio Stampa Renault La Renault 5 ha un vantaggio sulle concorrenti

La Renault 5 punta a diventare un nuovo punto di riferimento della mobilità a zero emissioni in Europa. Uno dei segreti del nuovo progetto della Casa francese è rappresentato dalla semplicità con cui è stato realizzato il modello e con cui è possibile assemblarlo. La conferma è arrivata direttamente da Luca De Meo, CEO di Renault, che ha fornito alcune anticipazioni sulla nuova city car nel corso di un’intervista a Milano Finanza.

Solo 1.000 pezzi

Come chiarito da De Meo, la Nuova Renault 5 è costituita da appena 1.000 pezzi, permettendo un assemblaggio più semplice e veloce oltre che una netta riduzione dei costi di produzione. Il numero uno di casa Renault ha chiarito che un singolo esemplare di Renault 5 può essere assemblato in appena 10 ore. Si tratta di un vantaggio considerevole rispetto alla concorrenza rappresentata da Stellantis: “Il problema è il costo del lavoro, ma se invece di metterci 20 ore per fare una macchina ce ne metto 10, il costo si dimezza. Renault è in vantaggio anche su Stellantis”. Il confronto con Stellantis è fondamentale per Renault che punta a crescere e ad avvicinare il secondo gruppo in Europa per volumi di vendita dopo Volkswagen (Renault, invece, è attualmente al terzo posto per volumi di vendita).

La Nuova Renault 5 entrerà in contrasto con diversi modelli elettrici economici di Stellantis come la Citroen C3 oppure la nuova Fiat Grande Panda. La possibilità di sfruttare un vantaggio in termini di efficienza produttiva (e quindi di costi di produzione) potrebbe rappresentare un’arma in più per Renault che potrebbe avere i margini sufficienti per proporre, in caso di necessità, delle promozioni vantaggiose per i clienti, con un prezzo particolarmente aggressivo. Nel corso dei prossimi mesi, sul mercato europeo, la sfida nel settore delle auto elettriche si sposterà, sempre di più verso il segmento B, con city car e piccoli SUV a zero emissioni pronti ad attirare, grazie a un prezzo più basso rispetto ai modelli di segmento superiore, le attenzioni degli automobilisti.

La city car sta arrivando

La semplicità di assemblaggio consente a Renault di ridurre i costi e di velocizzare la produzione della sua nuova Renault 5, un modello destinato a ricoprire un ruolo di primo piano per il futuro del mondo delle quattro ruote in Europa. La vettura, dopo la presentazione, è ordinabile da alcuni mesi. Inizialmente, Renault ha messo a disposizione dei suoi clienti la sola variante da 32.000 euro. In arrivo, però, c’è anche una versione economica da 25.000 euro che, potenzialmente, potrebbe diventare la best seller della Casa francese.

Questa versione entrerà in fase di ordinabilità nel corso dei prossimi mesi, probabilmente a inizio 2025. Per quanto riguarda le consegne della Nuova Renault 5, invece, i primi clienti che hanno già ordinato la vettura dovrebbero riceverà entro fine anno, nel caso in cui sia stato acquistato l’R5 Pass entro il 30 maggio, oppure entro gennaio 2025, in caso di acquisto dell’R5 Pass entro il 17 giugno. A partire dalla fine del mese di gennaio del prossimo anno, inoltre, dovrebbero iniziare anche le consegne per chi ha ordinato la city car dopo il 17 giugno.