Fonte: Ufficio Stampa Citroen Nuova Citroen C3 con tecnologia Hybrid e consumi ridotti

Tra i marchi Stellantis più apprezzati nel nostro Paese c’è sicuramente la Citroen e in particolar modo la mitica C3. L’entry level del brand francese è giunta alla sua quarta generazione e ha sempre fatto registrare un successo dietro l’altro. Negli anni ha cambiato forma, lasciando le linee tondeggianti della prima serie datata 2002, sino a giungere allo stile decisamente più spigoloso dell’ultima arrivata nel 2023. Ora però è giunto il momento di scrivere un altro capitolo di questa storia.

Si aprono, infatti, gli ordini della Citroen C3 Hybrid con cambio automatico a doppia frizione. Questa rappresenta la porta d’ingresso nel mondo dell’elettrificazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale dell’ibrido che, ponendosi come anello di giunzione tra elettrico ed endotermico, sembra avere incontrato maggiormente il gradimento della clientela. Grazie a questa tecnologia l’auto è in grado di viaggiare in modalità elettrica non solo sotto i 30 km/h in città, ma anche su altri tipi di percorsi sfruttando la spinta elettrica in fase di rilascio dell’acceleratore o sulle discese.

Consumi ed emissioni abbassati

Il cuore pulsante di questa Citroen C3 Hybrid resta il suo motore a benzina 3 cilindri da 1,2 litri, che sprigiona una potenza di 100 CV. A supporto di questo propulsore c’è poi una batteria agli ioni di litio da 48 Volt. Il cambio a doppia frizione a 6 rapporti eDCT è integrato con un motore elettrico da 21 kW. Grazie a questo sistema il veicolo riesce a dare una migliore risposta a bassi regimi e nelle partenze, dando un’accelerazione pronta ed efficace. Inoltre, grazie al sistema di recupero dell’energia durante le fasi di decelerazione, l’auto produce meno emissioni di CO2 e ha consumi maggiormente contenuti.

La nuova C3 Hybrid si fa apprezzare anche per le prestazioni, che non saranno quelle di una supercar, ma sono assolutamente soddisfacenti per questo tipo di auto. Parliamo, infatti, di un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in 11 secondi. Inoltre, quando la vettura è in modalità puramente elettrica, il motore a combustione resta spento e si attiva solo quando arriva la richiesta di una potenza aggiuntiva. In condizioni di guida costante e regolare è possibile percorrere sino ad 1 km in modalità completamente elettrica anche su strade extraurbane o autostrade.

Prezzo e allestimenti disponibili

I piccoli movimenti sono agevolati da alcune funzioni avanzate di cui è dotata la vettura. L’e-parking, ad esempio, permette di parcheggiare l’auto in maniera semplice e silenziosa. Così facendo C3 Hybrid permette di ridurre non solo le emissioni di CO2, ma anche l’inquinamento acustico e tiene bassi i propri consumi. L’auto in questione sarà disponibile con due diversi allestimenti: YOU Pack PLUS e MAX. Per quanto concerne il prezzo si parte da 20.550 euro con una dotazione piuttosto ricca. L’entry level, infatti è venduta con climatizzatore, sensori di parcheggio, Head Up Display, sospensioni Citroen Advanced Comfort, ruote da 17 pollici, tetto bicolore con le barre, My Citroen Drive con schermo centrale da 10,25 pollici e sedili Citroen Advanced Comfort. Ricordiamo che proprio la C3 è al momento tra le finaliste del premio Auto dell’anno, che verrà assegnato il prossimo 10 gennaio al Salone dell’Auto di Bruxelles. Stellantis conta sull’auto francese e sull’Alfa Romeo Junior per portarsi a casa l’ambito premio.