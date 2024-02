Le funzioni della pompa lavavetri del tergicristallo, cosa fare se non esce l'acqua dagli ugelli e quanti tipi di pompe esistono attualmente in commercio

Fonte: 123RF Cosa fare se l'acqua non esce dagli ugelli

La pompa lavavetri è un componente essenziale del sistema di pulizia del parabrezza dell’automobile. Si tratta di una piccola pompa elettrica che si trova nel serbatoio del liquido lavavetri. La sua funzione principale è quella di spruzzare il liquido detergente sul parabrezza e, in alcuni casi, sul lunotto posteriore, per rimuovere sporco, polvere, insetti o altri residui che possono compromettere la visibilità del conducente.

Quando si aziona la leva apposita nell’abitacolo, il segnale viene inviato alla pompa lavavetri che inizia a pompare il liquido attraverso dei piccoli tubi flessibili verso gli ugelli di spruzzatura montati sul cofano dell’auto. Gli ugelli distribuiscono uniformemente il liquido sul vetro mentre i tergicristalli lo spostano via, assicurando una pulizia efficace.

La pompa è alimentata elettricamente e controllata da un interruttore all’interno dell’abitacolo dell’auto. In caso di guasto o di ostruzione nei tubi, il flusso del liquido lavavetri potrebbe essere compromesso, riducendo l’efficacia del sistema di pulizia del parabrezza. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la pompa o eseguire delle riparazioni per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.

Tipi di pompe lavavetri

In commercio esistono diverse tipologie di pompe lavavetri, tra cui a membrana, centrifughe e a pistone. Ognuna di esse ha caratteristiche diverse in termini di prestazioni, durata e complessità costruttiva:

pompe a membrana sono i tipi più comuni. Utilizzano un meccanismo a membrana flessibile che si muove avanti e indietro all’interno di una camera. Quando si sposta in avanti, crea una pressione negativa che aspira il liquido dal serbatoio. Quando la membrana va all’indietro, spinge il detergente attraverso i tubi e verso gli ugelli di spruzzatura. Questo tipo di pompe è noto per affidabilità e durata;

sono i tipi più comuni. Utilizzano un meccanismo a membrana flessibile che si muove avanti e indietro all’interno di una camera. Quando si sposta in avanti, crea una pressione negativa che aspira il liquido dal serbatoio. Quando la membrana va all’indietro, spinge il detergente attraverso i tubi e verso gli ugelli di spruzzatura. Questo tipo di pompe è noto per affidabilità e durata; pompe centrifughe, sfruttano la forza centrifuga per spingere il liquido attraverso il sistema. Contengono un rotore che ruota ad alta velocità all’interno di una camera. Quando esso gira, crea una forza centrifuga che spinge il liquido verso l’esterno, attraverso i tubi e gli ugelli di spruzzatura. Queste tipologie sono spesso più compatte e leggere rispetto a quelle a membrana, ma possono essere meno efficienti in termini di consumo energetico,

sfruttano la forza centrifuga per spingere il liquido attraverso il sistema. Contengono un rotore che ruota ad alta velocità all’interno di una camera. Quando esso gira, crea una forza centrifuga che spinge il liquido verso l’esterno, attraverso i tubi e gli ugelli di spruzzatura. Queste tipologie sono spesso rispetto a quelle a membrana, ma possono essere meno efficienti in termini di consumo energetico, pompe a pistone utilizzano un pistone che si muove avanti e indietro all’interno di un cilindro per generare pressione e spingere il liquido. Sono note per la loro capacità di produrre una pressione elevata e un flusso costante di liquido. Tuttavia, possono essere più complesse e costose rispetto a quelle già menzionate.

L’acqua non esce dagli ugelli: perché succede

Se gli ugelli del lavavetri dell’auto sono otturati e l’acqua non esce correttamente, ciò può causare diversi problemi, tra cui:

assenza di pulizia : la principale conseguenza è che il parabrezza o il lunotto posteriore non verranno puliti correttamente quando si aziona il lavavetri, compromettendo la visibilità del conducente;

: la principale conseguenza è che il parabrezza o il lunotto posteriore non verranno puliti correttamente quando si aziona il lavavetri, compromettendo la visibilità del conducente; usura dei tergicristalli : se il liquido lavavetri non viene spruzzato in modo uniforme sul vetro, i tergicristalli potrebbero strofinare su una superficie secca, aumentando l’usura degli stessi e riducendo la loro durata nel tempo;

: se il liquido lavavetri non viene spruzzato in modo uniforme sul vetro, i tergicristalli potrebbero strofinare su una superficie secca, aumentando l’usura degli stessi e riducendo la loro durata nel tempo; malfunzionamento del sistema: se gli ugelli sono completamente otturati, il flusso di liquido potrebbe essere interrotto, causando il malfunzionamento del sistema.

Le possibili cause dell’otturazione degli ugelli del lavavetri includono:

accumulo di sporco e residui : nel corso del tempo, sporco, residui di sapone o detriti stradali possono accumularsi negli ugelli, ostruendoli e impedendo il flusso del liquido;

: nel corso del tempo, sporco, residui di sapone o detriti stradali possono accumularsi negli ugelli, ostruendoli e impedendo il flusso del liquido; congelamento : in ambienti freddi, l’acqua nel sistema di lavaggio del parabrezza può congelare, causando la loro otturazione. Utilizzare un liquido lavavetri specifico per il clima freddo o aggiungere un additivo antigelo può contribuire a prevenire questo problema;

: in ambienti freddi, l’acqua nel sistema di lavaggio del parabrezza può congelare, causando la loro otturazione. Utilizzare un liquido lavavetri specifico per il clima freddo o aggiungere un additivo antigelo può contribuire a prevenire questo problema; l’uso di liquidi di bassa qualità o non adatti al clima in cui si guida può contribuire a comportare problemi. Alcuni di essi possono lasciare residui che si accumulano nei condotti nel tempo;

gli ugelli potrebbero essere danneggiati o disallineati, impedendo il flusso corretto del detergente. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituirli.

Pompa lavavetri: cosa fare se non esce l’acqua

Se l’acqua non esce dagli ugelli del lavavetri dell’auto, ci sono diverse azioni che è possibile intraprendere per risolvere il problema:

assicurarsi che il serbatoio del liquido lavavetri sia sufficientemente pieno. Se il livello è basso, riempirlo con del liquido adatto;

controllare gli ugelli per assicurarsi che non siano ostruiti o bloccati. Utilizzare uno spillo , un ago o un piccolo spazzolino per rimuovere eventuali residui o detriti che potrebbero ostruire il passaggio;

, un ago o un piccolo spazzolino per rimuovere eventuali residui o detriti che potrebbero ostruire il passaggio; i tubi flessibili che trasportano il liquido potrebbero essere bloccati o ostruiti. Verificare se ci sono pieghe o blocchi nei tubi;

che trasportano il liquido potrebbero essere bloccati o ostruiti. Verificare se ci sono pieghe o blocchi nei tubi; se il lavavetri è alimentato elettricamente, controllare il fusibile relativo al sistema di lavaggio per assicurarsi che non sia bruciato. Se lo fosse, sostituirlo con uno nuovo;

relativo al sistema di lavaggio per assicurarsi che non sia bruciato. Se lo fosse, sostituirlo con uno nuovo; la pompa del lavavetri potrebbe essere difettosa o danneggiata. Verificare se il motore della stessa si attiva quando si aziona il lavavetri. Se non si sente alcun rumore, potrebbe essere necessario sostituirla;

Verificare se il motore della stessa si attiva quando si aziona il lavavetri. Se non si sente alcun rumore, potrebbe essere necessario sostituirla; effettuare una pulizia generale del sistema di lavaggio del parabrezza, compresi gli ugelli, i tubi flessibili e il serbatoio del liquido, per rimuovere eventuali depositi o detriti accumulati.

Se, dopo aver seguito questi passaggi, non si risolvesse il problema, rivolgersi ad un meccanico qualificato. È molto importante evitare di utilizzare l’acqua di rubinetto. Il motivo è da attribuire al calcare che, formandosi, può ostruire il passaggio dei flussi. Esistono prodotti specifici o, in alternativa, è possibile usare l’acqua demineralizzata o di raccolta dall’aria condizionata di casa.