Lo strumento rivoluzionario per misurare l’usura degli pneumatici

Fonte: iStock Anyline presenta l'app per misurare l'usura del battistrada delle gomme

Come ben sappiamo, il Codice della Strada prevede che gli pneumatici delle nostre auto siano sempre in perfetta efficienza e privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza durante la circolazione dei veicoli. In caso contrario si rischiano sanzioni amministrative.

Penumatici eccessivamente usurati: come capirlo

È importante sapere che la profondità degli intagli centrali delle gomme dell’auto non deve essere inferiore a 1,60 mm. La maggior parte degli pneumatici in commercio prevede l’inserimento di un piccolo tassello sul fondo del canale che indica lo stato di usura. Quando il battistrada raggiunge il tassello significa che la gomma deve essere sostituita perché ha raggiunto il limite legale di utilizzo.

Come si misura la profondità del battistrada

Per misurare la profondità degli intagli si possono usare due metodi:

il primo più “approssimativo”, il cosiddetto trucco della moneta. Basta usare una moneta da 1 euro per le gomme estive – se le stelle sul bordo della moneta sono visibili, significa che lo spessore dello pneumatico è inferiore alla misura legalmente valida – o da 2 euro per le gomme invernali – il bordo argentato deve restare fuori dalla scanalatura;

con il calibro di profondità, per conoscere il livello esatto del battistrada: questo strumento permette infatti di misurare al millimetro se la gomma è in regola.

Lo strumento rivoluzionario: l’app per smartphone

Quella presentata poche settimane fa è invece una SDK (software development kit) da integrare in altre applicazioni web, molto utile per misurare l’usura delle gomme. Anyline, leader globale nell’acquisizione mobile di dati e nell’intelligenza artificiale, ha lanciato uno scanner per battistrada per pneumatici (soluzione SDK e API che può essere integrata in altre app). Si tratta del primo in assoluto del settore, che funziona su qualsiasi smartphone o dispositivo mobile dotato di fotocamera.

La soluzione software misura in modo accurato e affidabile la profondità del battistrada degli pneumatici, e povrebbe rivoluzionare l’industria automobilistica. Il prodotto è stato svelato al SEMA Show 2022 di Las Vegas lo scorso novembre.

La misurazione dell’usura del battistrada degli pneumatici oggi richiede strumenti analogici o digitali dedicati che i tecnici usano per misurare ogni scanalatura. Questo processo è molto lento e noioso, e quindi – come Anyline dichiara – terreno fertile per le incoerenze di misurazione e gli errori di immissione dei dati, che possono costare ai rivenditori di pneumatici centinaia di milioni di dollari ogni anno e possono mettere a rischio la sicurezza dei conducenti.

Come funziona lo scanner per smartphone

L’innovativo scanner del battistrada per pneumatici di Anyline funziona semplicemente puntando la fotocamera di qualsiasi dispositivo mobile sul battistrada della gomma che si intende misurare. Utilizzando la visione artificiale e l’intelligenza artificiale all’avanguardia, viene creato un modello 3D di ogni battistrada, ottenendo una misurazione digitale precisa, che può essere immediatamente archiviata e condivisa con i clienti.

La soluzione può essere integrata nella forza lavoro o nelle app rivolte ai consumatori, il che significa che i tecnici degli pneumatici e i clienti possono iniziare a scansionare i battistrada degli pneumatici senza formazione e ricevere risultati coerenti e oggettivi. Una novità davvero straordinaria per il settore, non dimentichiamo infatti che l’usura delle gomme è un argomento spesso sottovalutato ma tanto importante e delicato, ne va infatti della sicurezza degli utente che viaggiano sulle strade ogni giorno.

Lukas Kinigadner, CEO e co-fondatore di Anyline, ha dichiarato: “La digitalizzazione ha rivoluzionato gli standard di sicurezza automobilistica nell’ultimo decennio, ma la manutenzione degli pneumatici è rimasta ostinatamente nell’era analogica. Le conseguenze sono gravi. Secondo l’NHTSA, nell’ultimo anno si sono verificati oltre 11.000 incidenti sulle strade degli Stati Uniti come diretta conseguenza di rotture di pneumatici. In Anyline, stiamo sostituendo le misurazioni manuali obsolete con l’acquisizione di dati digitali per rendere le ispezioni degli pneumatici più facili, veloci e sicure per i conducenti”.

Anyline è entrata nel mercato automobilistico nel 2020 con il lancio di un pionieristico scanner DOT/TIN per pneumatici. Creata in collaborazione con Discount Tire, il più grande rivenditore indipendente di pneumatici e ruote al mondo, questa soluzione ha consentito ai suoi tecnici di acquisire digitalmente dati vitali sugli pneumatici in pochi secondi, con una precisione maggiore.