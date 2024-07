Gomme capaci di parlare con l'auto per scambiare informazioni importanti per la sicurezza in strada: rivoluzione Pirelli, una ventata di innovazione al volante

Fonte: Ufficio Stampa Pirelli Pirelli e le gomme del futuro, comunicheranno direttamente con l'auto

Le gomme da auto si affacciano su una nuova era, quella degli pneumatici capaci di connettersi alla vettura per uno scambio continuo di informazioni. È la grande novità che Pirelli ha presentato al Goodwood Festival of Speed 2024, con la multinazionale che ha annunciato l’arrivo di tecnologie avanzate per i propri prodotti di punta, con l’obiettivo di fornire quanti più dettagli possibili al guidatore per poter adattare il proprio stile alle esigenze della vettura senza mai dimenticare prestazioni e sicurezza. Un nuovo capitolo della storia di Pirelli che parla di futuro, senza però dimenticare mai il passato e la storia dell’azienda leader nella produzione di pneumatici per le quattro ruote e non solo.

Le gomme del futuro firmate Pirelli

Si chiamano Pirelli Cyber Tyre e sono di fatto le gomme del futuro. Le aspettative sono alte perché le promesse sono esaltanti, con uno pneumatico che sa di rivoluzione e, appunto, futuro. La multinazionale leader mondiale nella produzione di pneumatici, infatti, ha portato a termine gli studi necessari per lanciare sul mercato una tecnologia innovativa che permetterà di avere una comunicazione continua tra gomme e auto.

Unico punto di contatto tra l’automobile e l’asfalto, infatti, gli pneumatici hanno un ruolo fondamentale per un viaggio sicuro in strada. E quale miglior modo di essere sicuri e tranquilli alla guida se non con una gomma capace di “parlare”? La risposta a questa domanda porta il nome del nuovo prodotte made in Pirelli, uno pneumatico che porta con sé innovazione e tecnologie d’alto livello.

Al Goodwood Festival of Speed, infatti, Cyber Tyre è stato presentato come lo pneumatico capace di dialogare con i sistemi di controllo di stabilità del veicolo, fra cui ABS, ESP e controllo di trazione, con le informazioni che saranno inviate dai sensori per essere utilizzate per offrire sia maggiori prestazioni sia più sicurezza. Come? Attraverso sensori posti nella parte interna del battistrada e connessi tramite bluetooth alla centralina elettronica che gestisce la dinamica del veicolo. Un dialogo che sarà consentito dal software realizzato e integrato da Pirelli, che per la prima volta sarà testato su una Pagani Utopia.

Un sistema che, riferisce l’azienda, permetterà all’auto di sfruttare al meglio gli pneumatici in base alle informazioni ricevute. Per esempio, quando l’auto monterà pneumatici invernali, l’ABS saprà sfruttarli al meglio per ridurre lo spazio di arresto. Al contrario, quando la vettura sarà equipaggiata con coperture semi-slick i controlli di stabilità e trazione funzioneranno sapendo di poter contare su una riserva di aderenza più elevata.

Una gomma naturale e amica dell’ambiente

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2024, Pirelli ha anche annunciato un’altra novità importante riguardante i propri pneumatici. Parliamo della certificazione di gestione forestale FSC, che assicura che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.

In questo senso, infatti, Pirelli è amica dell’ambiente e l’obiettivo posto è chiaro: entro il 2026 tutta la gomma naturale presente nelle fabbriche sarà certificata. Una conferma che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la biodiversità e apportare benefici alle persone che vivono e lavorano in tali aree. A oggi la gomma naturale nei pneumatici Pirelli rappresenta circa il 15% del peso totale del pneumatico.