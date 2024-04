Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Come ogni anno, è arrivata la data del cambio gomme, a cui bisognerà provvedere a partire dal 15 aprile – con un mese di tolleranza, sino al 15 maggio. A tale proposito. La questione che ci si pone spesso, e a cui abbiamo più volte cercato di dare una risposta, è se durante l’estate è possibile continuare a circolare con le gomme invernali: in teoria no, ma tutto dipende dal codice di velocità degli pneumatici stessi.

A tale proposito, l’allarme scattato pochi giorni fa riguardava dei possibili problemi di sicurezza stradale derivanti dall’utilizzo di alcune gomme di tipo M+S durante il periodo estivo. Per questo motivo, il Gruppo Produttori Pneumatici di Assogomma ha ritenuto importante e opportuno fare chiarezza per tutti i consumatori, che si ritrovano ogni anno a dover combattere con false testimonianze e fake news sul tema, in particolare quando si avvicina la data del cambio gomme.

Pneumatici M+S poco sicuri: Assogomma fa chiarezza

Assogomma ci tiene a specificare che le gomme per auto omologate, e quindi idonee all’utilizzo su uno specifico veicolo, sono solo ed esclusivamente quelle che sono riportate nella carta di circolazione, e questo deve essere chiaro a tutti gli automobilisti. A tal proposito, l’associazione ribadisce che non è arrivata alcuna segnalazione di problemi di sicurezza stradale relativa all’uso degli M+S anche da ora in poi.

Il libretto di alcune auto riporta anche, per la stessa misura di pneumatici, sia la variante standard – che si può usare in estate – sia quella M+S. con questa specifica il costruttore del veicolo in oggetto limita l’utilizzo delle gomme M+S, che infatti possono appunto essere montate in estate solo ed esclusivamente se hanno un codice di velocità uguale o superiore a quello che viene indicato.

Il codice di velocità

Sul libretto dell’auto possiamo leggere codici di velocità superiori a Q, spesso H (che corrisponde a 210 km/h), perché il produttore decide di avere performance sulla velocità più alte rispetto al minimo consentito (160 km/h).

Secondo quanto dichiarato da Assogomma poi, non ci sono delle normative tecniche particolari che specificano nel dettaglio quali sarebbero le temperature ideali per usare pneumatici di tipo M+S, e lo stesso vale per le gomme estive. Per questo motivi, qualsiasi indicazione di intervallo di temperatura ideale per l’uso delle gomme M+S – sempre secondo Assogomma – non ha in realtà una normativa ufficiale di riferimento a cui potersi appoggiare.

Dovrebbe essere il gommista, o venditore ufficiale delle coperture per auto, a verificare che lo pneumatico sia idoneo per poter circolare in un determinato periodo, in base alle indicazioni che sono scritte sulla carta di circolazione, e a controllare l’esatta pressione di gonfiaggio (in base ai dati che trova nel libretto di uso e manutenzione), oltre alle condizioni di usura e salute degli pneumatici dell’auto.

Assogomma ci tiene quindi a sottolineare che gli automobilisti possono circolare tutto l’anno con gomme M+S o estive, la cosa importante è che vengano rispettate le indicazioni dimensionali e prestazionali che il costruttore indica sulla carta di circolazione del veicolo.