Fonte: Ufficio Stampa Honda Arriva negli USA la sportiva Honda Civic SI 2025

La Honda Civic è, da anni, un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote negli USA e la nuova versione Civic SI 2025 rappresenta un ulteriore passo in avanti per un modello sempre più iconico. Questa versione è pensata per gli appassionati alla ricerca di un modello ben accessoriato, con tanta tecnologia oltre che divertente da guidare. Si tratta dell’unica auto della sua categoria (in Nord America) ad essere proposta esclusivamente con cambio manuale che, al di là dell’Oceano Atlantico, viene considerato un elemento esclusivo per i veri appassionati di guida sportiva.

Un’auto unica negli USA

La Nuova Honda Civic SI 2025, evoluzione dell’attuale generazione della Civic, è dotata di un motore 1.5 VTEC turbo in grado di erogare una potenza massima di 200 CV. La vettura, proposta esclusivamente con trazione anteriore, è abbinata al cambio manuale a 6 marce a corsa corta che promette una guida divertente in tutti i contesti di utilizzo. La scelta del cambio manuale non sorprende: attualmente, infatti, Honda è il marchio numero uno per vendite di auto con cambio manuale negli USA e la Civic, già prima del debutto della versione SI 2025, è il modello con cambio manuale più venduto in assoluto sul mercato a stelle e strisce.

Tra gli accorgimenti tecnici troviamo anche ammortizzatori delle sospensioni ricalibrati, per sfruttare al meglio la maggiore rigidità della carrozzeria, conforme allo standard SICE. Da segnalare anche una serie di novità aerodinamiche, con uno spoiler anteriore nascosto sotto il veicolo e uno posteriore montato sopra il cofano per migliorare la stabilità anche in condizioni di alta velocità. Tra le novità c’è anche il debutto del colore Urban Gray Pearl, già proposto su altri modelli Honda. La dotazione comprende anche il display touch da 9 pollici con possibilità di utilizzare Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless, un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici, sedili sportivi Civic Si e un sistema audio premium Bose a 12 altoparlanti con tecnologia Bose Centerpoint 2.

La Civic SI è il primo modello a sfruttare l’integrazione con i servizi Google, per accedere a tutte le app della casa americana, come Google Maps, e per interagire con Google Assistant. Da segnalare anche la presenza di Honda Sensig, la suite di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida proposta come parte della dotazione di serie per tutta la gamma Civic. Secondo Jessika Laudermilk, vicepresidente assistente di Honda Auto Sales, American Honda Motor Co. “La Civic Si è un’icona delle prestazioni nel segmento delle compatte sportive e la Civic Si 2025 continua questa tradizione come la Si più divertente da guidare che abbiamo mai offerto ai nostri clienti“.

Quando arriva e quanto costa

La Nuova Honda Civic SI 2025 sarà disponibile sul mercato americano a partire dal prossimo mese di agosto. La nuova versione della Civic sarà ordinabile con un prezzo di partenza di 29.950 dollari (oltre a 1.095 dollari di spedizione) e con la possibilità di aggiungere gli pneumatici estivi ad alte prestazioni con un costo di 300 dollari in più. Per gli appassionati americani, il debutto della Civic, anche considerando il prezzo molto accessibile per gli standard del mercato locale, rappresenta una delle novità più interessanti della seconda metà del 2024.