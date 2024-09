Fonte: 123RF Un sassolino può determinare una crepa nel vetro dell'automobile

Se vi trovate alla guida di una vettura con un parabrezza scheggiato dovete subito provvedere alla riparazione. Basta un piccolo sassolino contro il vetro per determinare una scheggiatura. Se non trattata in modo adeguato e in tempi brevi, la scheggiatura può diventare una crepa. Si tratta di un problema che non può essere sottovalutato. Facciamo riferimento all’articolo 79 del CdS che stabilisce le condizioni di efficienza che deve garantire un veicolo che circola in strada in termini di sicurezza. Il parabrezza è un elemento cardine della vettura e basta una piccola scheggiatura per determinare una mancanza di visibilità a bordo, specialmente negli orari notturni. Con dossi e buche le crepe si possono anche dilatare, sino ad arrivare alla rottura in caso di shock termico.

Parabrezza scheggiato, le multe previste

La multa prevista è di importo compreso tra gli 85 e i 355 euro, in base al suddetto articolo 79 del CdS. Inoltre, il Codice della Strada, all’articolo 175 comma 2, prevede sanzioni per chi circola in autostrada con veicoli in condizioni d’uso pericolose. E’ vietata la circolazione per i “veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione“. In particolare il comma 2 lettera H e 16 sanziona il conducente che circola in autostrada con un mezzo rischioso.

Sono previste, infatti, multe di importo compreso tra i 45 e i 168 euro da aggiungere alla prima sanzione. Per evitare guai con la legge vi suggeriamo di recarvi presso la prima officina disponibile per procedere alla riparazione. Continuare a circolare con un vetro rotto vi esporrà solo a più rischi, ingigantendo il problema. In termini di spesa si passa da un costo che normalmente si aggira tra i 60 e i 100 euro, sino ad una spesa di 1.000 euro per un danno ingente su modelli premium. Non a caso molti proprietari di vetture di alta fascia sottoscrivono polizze cristalli che coprono tutto, sebbene possa essere presente una franchigia. La copertura assicurativa facoltativa può proteggere nei casi di rottura totale o parziale del parabrezza, del lunotto posteriore o dei finestrini. Se aveste la possibilità economica di comprare una vettura di alto profilo vi consigliamo di effettuare tale polizza assicurativa supplementare per non incorrere in problemi.

Vetro rotto, pronto intervento in officina

In caso di graffio si può temporeggiare, ma se il parabrezza dell’auto risulta scheggiato o rotto conviene intervenire senza titubanze. E’ una questione di sicurezza e anche di spesa. Un parabrezza con una piccola crepa rischia di danneggiarsi ulteriormente ad ogni sollecitazione, determinando un costo per la riparazione elevatissimo. Nei casi di vetro scheggiato la revisione della vostra vettura avrà esito negativo e dovrà essere ripetuta. Per tutti questi motivi non è possibile, in nessun modo, attendere un peggioramento delle condizioni, sperando di non avere dei controlli stradali. In caso in cui non godiate di una ideale condizione finanziaria per affrontare la spesa, vi consigliamo di parcheggiare la vettura, sotto un telo, all’ombra. Circolare sulle nostre strade urbane piene di buche e dossi non farebbe che accrescere il danno, aumentando l’esborso per la riparazione in una seconda fase.