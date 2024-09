Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault, le novità per il Salone di Parigi 2024

Dal 14 al 20 ottobre, Parigi si addobberà ancora una volta a festa. Dopo le Olimpiadi, torna uno dei più grandi appuntamenti in calendario per gli appassionati di motori. Presso Porte de Versailles, andrà, infatti, in scena il Salone dell’Auto di Parigi 2024, a cui il Gruppo Renault parteciperà. Ma non solo, il colosso francese mostrerà alcuni dei pezzi pregiati della propria offerte commerciale, tra le ultime uscite e le imminente new entry.

Oltre al marchio capogruppo, appariranno Dacia, Alpine e Mobilize. Una vera e propria parata di stelle, ciascuna specializzata in un ambito diverso. In totale, il conglomerato d’oltralpe prevede di tirare su il velo a sette anteprime mondiali e due showcar, compresa la Renault 4. Sarà lei il piatto forte di un banchetto comunque ricco, affiancato da proposte di assoluto calibro, capaci di soddisfare un pubblico esigente.

4, 5 e… Twingo

Innovazione e offensiva elettrica. Attorno ai due pilastri ruota la gamma Renault, scatenata nella tecnologia. Al giorno d’oggi, implementare dotazioni di ultimo grido è diventato quasi un obbligo. In caso contrario, il pubblico di riferimento, soprattutto ragazzi (e ragazze), potrebbe guardare alla concorrenza. In occasione del Salone di Parigi, avremo occasione di conoscere la Renault 4, probabilmente nella versione definitiva. La proposta elettrica del segmento B, sviluppata in collaborazione con Ampere, invaderà le concessionarie il prossimo anno.

Il design esterno costituirà un mix tra i tratti distintivi del vecchio esemplare e linee moderne, creando un look unico e accattivante. Minimalista e funzionale, il design degli interni avrà un’identità altrettanto precisa, ottima sia nella connettività sia nell’infotainment. Costruita su base CMF-B EV, offrirà diverse configurazioni e livelli di autonomia. Per entrare nel merito delle caratteristiche tecniche toccherà attendere. Ci aspettiamo un’autonomia interessante e performance adeguate nello scenario urbano.

Il prezzo di partenza sarà accessibile (circa 30.000, secondo alcune voci), e magari fra già qualche settimana verranno rilasciate delle ulteriori info in proposito. Nella capitale la affiancheranno modelli come la Renault 5, la futura Twingo ed esercizi stilistici, tipo la R17 di Ora Ïto. Ai professionisti si rivolge il prototipo di un mezzo commerciale in procinto di invadere i punti vendita, il Master H2-Tech.

Le altre, da Alpine a Dacia

A sua volta, il brand sportivo Alpine confermerà l’impegno ecologico. Presenterà in anteprima mondiale il prototipo Alpenglow Hy6, un prototipo a idrogeno. Le terranno “compagnia” l’A290 e le varie edizioni speciali dell’A110. Accolta da un enorme successo, quest’ultima avrà un look elegante e sportivo, con linee richiamanti le storiche Alpine degli anni Sessanta e Settanta. Quest’ultima offre un’esperienza di guida sia su strada che in pista sbalorditiva: grazie al peso di soli 1.102 kg, brilla in agilità e reattività.

Inoltre, pure Dacia sarà presente al Salone di Parigi con il suo intero portafoglio prodotti. La terza generazione della Duster e il secondo atto della citycar a batteria Spring avranno una generosa vetrina. All’appuntamento vi saranno altresì un prototipo destinato al Campionato Mondiale di Rally-Raid, nonché un nuovo modello di segmento C. E, giusto per coprire ogni settore, Mobilize svelerà i quadricicli leggeri Duo e Bento, adatte alla città.