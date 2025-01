Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Alfa Romeo Le novità dell'Alfa Romeo 2025

Gennaio è il mese dei buoni propositi, del tempo che rallenta e dei progetti pronti a prendere forma. Il momento in cui si decide come affrontare l’anno appena cominciato. In perfetta sintonia con questo spirito, l’Alfa Romeo Tonale MY2025 unisce il coraggio di osare alla forza della tradizione, che sarebbe un peccato dimenticare. Come il primo mese dell’anno, il SUV apre la strada a un nuovo viaggio, segnando nuove frontiere da superare con stile e potenza.

Stile che guarda al futuro

Il design dell’Alfa Romeo Tonale spicca per il frontale grintoso, con fari full LED e linee scolpite che sottolineano il carattere sportivo. E gli interni? Materiali di qualità e dettagli studiati indicano che nulla viene lasciato al caso. La vera novità, però, è il tunnel centrale: addio alla classica leva del cambio, benvenuto rotore; elegante e pratico, è una scelta che guarda avanti senza perdere di vista il piacere di guida tipico del marchio.

La gamma dei propulsori soddisfa esigenze differenti. Mettete l’efficienza e la praticità al primo posto? Esiste il diesel 1.6 da 130 CV. Preferite prestazioni e sostenibilità? Ecco il benzina ibrido leggero da 160 CV. Comunque la vediate, il modello ha la soluzione adatta a tutto. E non è finita qui, manca, infatti, la punta di diamante: la versione plug-in hybrid da 280 CV, con trazione integrale Q4.

Allestimenti e prezzi

A ogni modo, le motorizzazioni costituiscono giusto una tessera del puzzle. Due allestimenti distinti e una serie di opzioni esaltano la versatilità del veicolo, capace di adattarsi alle esigenze dei conducenti. Ciascun dettaglio, ciascuna finitura, mira a garantire un’esperienza al volante su misura.

Il pacchetto Sprint (a partire da 40.600 euro per la versione diesel), punto d’accesso, vanta numerose tecnologie. Nell’abitacolo, lo schermo del sistema multimediale da 10,25 pollici affianca il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Inoltre, il climatizzatore bi-zona e le dotazioni di sicurezza contribuiscono alla piacevolezza del tempo trascorso a bordo.

E se pensate che la raffinatezza venga prima del resto, esiste l’allestimento Veloce (da 46.100 euro). Il kit esalta la personalità dinamica dello Sport Utility, sotto forma di dettagli esclusivi come le pinze freno rosse Brembo e i fari Matrix LED, a valorizzare sia la visibilità sia il colpo d’occhio. Impreziositi da materiali premium e sedili con inserti in pelle, gli interni regalano un comfort eccellente. Qualunque strada vogliate percorrere, riuscirete a destreggiarvi, anche grazie alle sospensioni adattive Alfa Dual Stage.

A completare l’offerta, una serie di kit opzionali che permettono di personalizzare ancor più l’Alfa Romeo Tonale. Il Pack Winter (500 euro) consente di affrontare preparati le stagioni fredde, con volante, sedili e ugelli dei tergicristalli riscaldati. Invece, il Pack Techno (2.100 euro) porta in dote tecnologie all’avanguardia come la telecamera a 360 gradi, il Park Assist e il Blind Spot Detection. Infine, gli amanti della musica possono scegliere il Pack Harman/Kardon (1.500 euro): il sistema audio Hi-Fi con 14 altoparlanti ricrea la magia di un concerto.

L’Alfa Romeo Tonale 2025 non si limita a seguire le regole del gioco, ma cerca di scriverne di nuove: motorizzazioni per ogni esigenza, design all’avanguardia e dettagli sofisticati. Il Biscione rinnova la sfida all’Audi Q3 e alla BMW X1 nel segno di un SUV capace di unire emozione, stile e innovazione.