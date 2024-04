Fonte: 123RF La Vignetta Svizzera è obbligatoria per tutti i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e per i motocicli

Per percorrere le autostrade svizzere, i viaggiatori non devono pagare un pedaggio tradizionale ma devono esporre un contrassegno noto come vignetta. La Vignetta Svizzera, o la vignette in francese, è un requisito indispensabile per i viaggiatori sulle strade a pagamento della Svizzera. Entrata in vigore il primo febbraio 2024, ha una validità annuale e sarà valido fino al 31 gennaio 2025, coprendo così l’intero anno di utilizzo.

Ogni automobilista che pianifica di guidare attraverso la rete autostradale svizzera deve assicurarsi di avere la vignetta ben visibile sul parabrezza del veicolo per evitare multe. L’acquisto del bollino svizzero permette un accesso illimitato a tutte le autostrade del paese durante il periodo di validità e diventa così una soluzione semplice per i viaggiatori.

Cos’è la Vignetta Svizzera

Il Bollino Svizzera, o Vignetta, è un contrassegno per chi viaggia sulle autostrade e strade nazionali svizzere. Introdotto nel 1984, la Svizzera è stata il primo paese europeo a richiedere questo tipo di bollino, che oggi è adottato anche in Austria, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania.

Deve essere esposto visibilmente all’interno dell’auto e, in caso di roulotte o rimorchi, è necessario un contrassegno aggiuntivo, a differenza dell’Austria, dove un solo bollino è sufficiente per il veicolo trainante. Questo requisito è valido per autoveicoli e motoveicoli fino a 3,5 tonnellate. Per i veicoli più pesanti, il costo del viaggio sulle strade svizzere non dipende da un bollino ma si calcola in base al chilometraggio percorso, con una tassa che varia a seconda del tipo di veicolo. Questa modalità assicura che il contributo sia proporzionato all’uso effettivo delle infrastrutture stradali.

Come funziona il bollino per l’autostrada in Svizzera

A partire dal primo agosto 2023, comprare il Bollino Svizzera per le autostrade è diventato più facile grazie alla nuova opzione di acquisto online. Questo contrassegno è ora disponibile sia nella forma adesiva tradizionale sia nella nuova versione digitale. La e-vignetta può essere comprata direttamente dal sito ufficiale dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, tramite il portale e-vignette.ch, eliminando così la necessità di fermarsi a stazioni di servizio o dogane.

La versione digitale del bollino, associata alla targa del veicolo, semplifica i controlli da parte delle autorità svizzere e aggiunge la flessibilità di poter trasferire il bollino in caso di cambio del veicolo. Questo è un vantaggio rispetto al bollino adesivo, che una volta applicato rimane fisso al veicolo. L’acquisto online è semplice e veloce, richiedendo solo di inserire informazioni essenziali come la categoria del veicolo, il paese di immatricolazione e la targa.

La validità del Bollino Svizzera, sia nella versione adesiva sia digitale, copre il periodo dal primo dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo. Il costo del contrassegno è di 40 franchi, un investimento per garantire una guida senza interruzioni sulle autostrade svizzere.

Le tariffe della Vignetta Svizzera

La Vignetta Svizzera è obbligatoria per tutti i veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate e per i motocicli. A differenza di altri sistemi autostradali europei, la Svizzera non prevede pedaggi tradizionali, ma richiede l’acquisto di questa vignetta, che deve essere esposta in modo visibile all’interno del veicolo.

Oggi il costo del Bollino Svizzera è di 40 franchi svizzeri, equivalenti a circa 42,60 euro al tasso di cambio attuale. A cui si aggiunge la spesa di attivazione di 11,03 euro, per un totale di 53,63 euro. Per l’utilizzo di alcune gallerie specifiche, come il Tunnel del Munt la Schera e il Tunnel del Gran San Bernardo, è previsto un supplemento aggiuntivo.

Il Bollino Svizzera deve essere acquistato prima di entrare nel territorio elvetico o prima di immettersi sulle sue autostrade. L’automobilista può acquistare la vignetta nei diversi punti vendita, tra cui uffici postali, dogane, uffici cantonali della circolazione stradale, stazioni di servizio e sezioni del Touring Club Svizzero. È disponibile anche l’opzione di acquisto online attraverso il sito delle Poste Svizzere.

In caso di danneggiamento al parabrezza, e quindi alla vignetta, è prevista la sostituzione gratuita del contrassegno. Basta presentare la vignetta danneggiata per riceverne una nuova senza ulteriori spese. Questo sistema di contrassegno è parte integrante della politica di mobilità svizzera, volto a semplificare l’accesso alle sue strade e autostrade mantenendo un flusso di traffico efficiente e sostenibile.

Come utilizzare il bollino

Il Bollino Svizzera ha una validità annuale. L’automobilista è chiamato a esporlo correttamente all’interno dell’auto per evitare sanzioni. Le autorità elvetiche effettuano controlli non solo tramite pattuglie mobili, ma anche attraverso sistemi di videosorveglianza installati lungo le autostrade. Per assicurarsi di superare le verifiche senza problemi ovvero senza ricevere sanzioni, la Vignetta deve essere posizionata in un punto del parabrezza facilmente visibile.

Le posizioni consigliate sono sul lato sinistro, dal lato del conducente, o dietro lo specchietto retrovisore interno. In questo modo si assicura una chiara visibilità sia per gli agenti di polizia stradale che per le telecamere di sorveglianza, evitando così il rischio di multe per mancata esposizione. L’applicazione della Vignetta è semplice: basta incollarla nel punto scelto.

Anche se non esistono normative che obbligano a rimuovere le Vignette degli anni precedenti, è consigliabile farlo per mantenere la visibilità del parabrezza e garantire che la vignetta valida sia facilmente riconoscibile. Questo aiuta a prevenire potenziali sanzioni durante i controlli, poiché una sovrapposizione di vecchie vignette può ostacolare la visibilità di quella attualmente in vigore.

Quali sono le multe

Viaggiare in Svizzera senza una vignetta valida o con una scaduta può portare a conseguenze costose a causa del sistema di controlli sulle strade elvetiche.

Gli automobilisti che vengono sorpresi dalle autorità senza il corretto Bollino Svizzera o con una vignetta non più in corso di validità vanno incontro a una multa di 200 franchi svizzeri. A questa sanzione si aggiunge l’obbligo di acquistare immediatamente il bollino richiesto. La rete di sorveglianza in Svizzera è ben organizzata e tecnologicamente avanzata, rendendo facile l’identificazione di veicoli non conformi.

Le regole per i camper

La normativa svizzera differenzia il trattamento dei veicoli in base al loro peso. Per i camper o i van che pesano fino a 3,5 tonnellate, è obbligatorio acquistare e esporre la vignetta autostradale svizzera. Questo contrassegno è necessario per circolare liberamente sulle autostrade e sulle strade nazionali del Paese.

I veicoli che superano il limite di 3,5 tonnellate non richiedono la vignetta autostradale, ma sono soggetti alla tassa sui veicoli pesanti, che è calcolata in base ai chilometri percorsi sulle strade svizzere. Questa tassa è destinata a compensare l’usura maggiore delle infrastrutture stradali causata dai veicoli di grandi dimensioni.