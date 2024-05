Fonte: 123RF Rispettare i limiti di velocità quando si guida in Austria non è solo una questione di legalità, ma anche di sicurezza personale e degli altri utenti della strada

L’Austria è una delle destinazioni più frequentate dagli italiani appassionati di viaggi su quattro ruote. Per percorrere le autostrade e le superstrade è obbligatorio acquistare una vignetta, disponibile in versione digitale o adesiva, che può essere acquistata presso distributori di benzina, uffici postali e online.

I limiti di velocità in Austria sono rigorosamente controllati e di conseguenza anche severamente sanzionati. Dopodiché è obbligatorio avere a bordo un kit di primo soccorso, un giubbotto riflettente e un triangolo di emergenza. Durante i mesi invernali bisogna dotarsi di pneumatici invernali o catene da neve. L’Austria adotta una politica di tolleranza zero per la guida sotto l’influenza dell’alcool per i conducenti con meno di due anni di patente e per tutti i conducenti di età inferiore ai 21 anni. Per gli altri, il limite legale è di 0,5 grammi per litro nel sangue.

Alcuni tunnel e tratti autostradali in Austria richiedono il pagamento di un pedaggio supplementare, che può essere pagato in anticipo o al momento attraverso varie modalità.

I limiti di velocità quando si guida in Austria

Rispettare i limiti di velocità quando si guida in Austria non è solo una questione di legalità, ma anche di sicurezza personale e degli altri utenti della strada. Il limite è di 50 km/h nei centri abitati, una velocità che mira a proteggere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada nei contesti urbani. La velocità massima consentita fuori dai centri abitati è di 100 km/h. Il limite standard sulle autostrade è di 130 km/h, ma in alcuni tratti, durante le ore notturne dalle 22 alle 5, il limite si riduce a 110 km/h.

Documenti ed equipaggiamenti per viaggiare in Austria

Non è richiesta alcuna azione supplementare per convalidare la patente per l’uso sulle strade austriache. Anche la carta verde, che è il certificato internazionale di assicurazione, non è più obbligatoria in Austria. Gli automobilisti possono quindi viaggiare con la stessa tranquillità assicurativa che hanno in Italia. Oltre alla documentazione standard, ci sono alcune specifiche dotazioni di sicurezza che ogni veicolo deve avere quando si guida in Austria.

È obbligatorio avere a bordo il triangolo di emergenza, che deve essere esposto in caso di incidente o sosta d’emergenza in un’area pericolosa. Come in Italia, anche in Austria è obbligatorio avere un giubbotto riflettente a bordo, da indossare in caso di emergenza sulla strada.

A differenza dell’Italia, in Austria è richiesto che ogni veicolo sia dotato di una valigetta di primo soccorso contenuta in un contenitore solido ed ermetico. In Austria, l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza vige per tutti i passeggeri del veicolo, indipendentemente dalla loro posizione. I bambini al di sotto dei 14 anni che non superano i 150 cm di altezza devono viaggiare su appositi seggiolini o rialzi conformi alle normative di sicurezza.

I costi per viaggiare in Austria

Per viaggiare sulle autostrade austriache è indispensabile munirsi di una vignetta, disponibile sia in formato fisico che digitale.

La vignetta fisica va applicata sul parabrezza dell’auto e può essere acquistata nelle stazioni di servizio e centri autorizzati. La vignetta digitale, collegata alla targa del veicolo, opzione offre la comodità di evitare adesivi fisici. È acquistabile tramite il sito ufficiale di Asfinag, l’ente che gestisce le autostrade austriache. In questo secondo caso occorre considerare un periodo di attesa di 18 giorni prima che diventi valida.

Le vignette sono disponibili in diverse durate e prezzi, a seconda del veicolo. Nel caso di auto e camper, il quadro è il seguente:

vignetta annuale (valida per 14 mesi): 96,40 euro;

vignetta per 60 giorni: 29 euro;

vignetta per 10 giorni: 9,90 euro.

Per chi viaggia in Austria, la scelta della vignetta giusta dipende quindi dalla durata del soggiorno e dal tipo di veicolo.

Le multe sulle autostrade austriache

L’Austria ha introdotto sanzioni molto più severe per le infrazioni di velocità, con misure estreme che includono la confisca dei veicoli. Se un automobilista viene sorpreso a superare i 60 km/h in zone urbane o 70 km/h fuori dalle zone urbane, il veicolo può essere confiscato temporaneamente per un periodo fino a due settimane.

In casi più gravi, come superare gli 80 km/h nelle zone urbane o i 90 km/h nelle zone extraurbane, il veicolo può essere confiscato definitivamente e successivamente messo all’asta. Se il veicolo guidato non appartiene al conducente sorpreso a superare il limite di velocità, si applica solo la confisca temporanea.

Queste misure si aggiungono a un aumento delle multe per eccesso di velocità già introdotte nel 2021. Le sanzioni per superare i limiti di velocità di 30 km/h partono da un minimo di 150 euro e possono arrivare fino a 5.000 euro in casi di gravi infrazioni o recidiva. L’Adac (L’Automobile club tedesco) avverte che le multe per eccesso di velocità in Austria devono essere pagate immediatamente, poiché possono essere applicate anche fuori dall’Austria. In Austria, superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h nelle zone urbane o di oltre 50 km/h al di fuori delle aree urbane può portare al ritiro della patente per un mese.

Le altre sanzioni

La vignetta è un bollino che si applica sul parabrezza dell’auto e serve come prova di pagamento per l’uso delle autostrade. Si può acquistare presso i valichi di frontiera, le aree di servizio e in alcuni casi online. Le vignette sono disponibili in diverse durate: annuale, bimestrale e da 10 giorni, permettendo una flessibilità in base alla durata del soggiorno in Austria.

Gli automobilisti che non si dotano di una vignetta valida vanno incontro a multe salate. Per le sanzioni fino a 90 euro è possibile il pagamento diretto all’agente di polizia sul posto. Per multe superiori a questa cifra, il pagamento deve essere effettuato entro due settimane, e le autorità possono richiedere un deposito come garanzia del pagamento.

Attenzione al tasso alcolemico

Il limite legale di alcol nel sangue consentito ai guidatori sulle strade austriache è di 0,49 per mille di alcol, un valore molto simile al limite italiano di 0,5 grammi per litro. Rispetto a questa soglia, l’impianto sanzionatorio è il seguente:

da 0,5 a 0,79 per mille scatta una multa;

oltre lo 0,8 per mille è previsto il ritiro immediato della patente di guida.

Per neopatentati e conducenti di veicoli commerciali, il limite di alcolemia è ridotto allo 0,1 per mille. I numeri di emergenza da contattare in caso di necessità sono: