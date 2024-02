Per viaggiare sulle autostrade dell'Austria occorre comprare la Vignetta, ma ci sono numerosi aspetti da considerare in relazione all'utilizzo e ai costi

Fonte: 123RF I costi della Vignetta autostradale austriaca variano in base al tipo di veicolo e alla durata

In termini pratici, la Vignetta Austria è l’adesivo richiesto per viaggiare sulle autostrade austriache. Le tariffe sono state aggiornate lo scorso anno, facendo registrare un aumento rispetto ai 12 mesi precedenti.

La Vignetta Austria è un requisito obbligatorio per utilizzare le autostrade del Paese. In caso di assenza, l’automobilista va incontro a pesanti multe e sanzioni. La Vignetta può essere acquistata sia in forma fisica sia in formato digitale.

Vignetta Austria, per chi è obbligatoria

La Vignetta Austria sostituisce il tradizionale pedaggio e viene utilizzata in almeno otto Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Austria, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Svizzera e l’Ungheria.

Sono tenuti ad acquistare la Vignetta per viaggiare sulle autostrade austriache gli automobilisti e i proprietari di camper con un peso inferiore a 3,5 tonnellate. Per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate è richiesto l’uso del GO Box, un dispositivo simile al Telepass italiano, che calcola il pedaggio in base ai chilometri percorsi.

Vale la pena fare notare che, a differenza della Svizzera, in Austria, la Vignetta è applicabile solo al veicolo principale e non al rimorchio. Mentre in Svizzera sono necessarie due Vignette per un veicolo con rimorchio, in Austria e in Slovenia è sufficiente un solo bollino, valido sia per il veicolo principale sia per il rimorchio. La Vignetta non è obbligatoria per la percorrenza sulle strade statali.

Quando è indispensabile la Vignetta

Nel tratto autostradale fino all’uscita Innsbruck Sud, si applica solo il sistema di pedaggio al casello Ponte Europa. In pratico non è richiesto l’utilizzo della Vignetta. Oltre questa uscita, è obbligatorio l’uso. In ogni caso è possibile acquistare specifiche tratte o un abbonamento annuale per utenti frequenti per i pedaggi autostradali.

Dove acquistare il bollino per viaggiare in Austria

La Vignetta austriaca può essere acquistata sul sito ufficiale di Asfinag, l’azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e riscossione dei pedaggi autostradali in Austria. Gli automobilisti possono comprare il bollino tramite l’applicazione ufficiale, scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili.

Come abbiamo accennato, la Vignetta Austria può essere acquistata sia in formato fisico sia in formato digitale. La versione digitale deve essere acquistata in anticipo, almeno 18 giorni prima della data di partenza.

Oltre ai canali online e tramite app, è disponibile nelle stazioni di rifornimento lungo le autostrade austriache, in prossimità dei confini nazionali, in alcuni uffici provinciali dell’Aci, negli Automobile club austriaci (Öamtc, Arbö, Adac), negli uffici postali e nelle tabaccherie autorizzate.

Come comprare la Vignetta via web

Per acquistare la Vignetta austriaca in formato digitale, il punto di riferimento è il sito ufficiale di Asfinag, dove si seleziona il tipo di bollino più adatto alle proprie esigenze. Quindi si inserisce il numero di targa del veicolo e lo stato di immatricolazione per associare il bollino al veicolo. A questo punto occorre indicare l’indirizzo di posta elettronica e procedere al pagamento.

Una volta completata la transazione sono a disposizione tutte le informazioni relative alla Vignetta digitale, compresa la sua validità e il numero di serie associato. Si tratta dei dati richiesti in caso di controllo durante la circolazione sulle autostrade austriache.

Viaggiare in autostrada in Austria, dove collocare il bollino

Per garantire la conformità con le normative sulla circolazione autostradale in Austria occorre fare attenzione alle istruzioni per l’applicazione della Vignetta cartacea all’interno del veicolo. Sul parabrezza deve essere posizionata in alto a sinistra o vicino allo specchietto retrovisore centrale per garantire una visibilità ottimale dall’esterno.

Anche la Vignetta annuale, con una validità di 365 giorni, deve essere applicata al parabrezza senza ulteriori marcature. Per i bollini validi per 10 giorni o 2 mesi bisogna segnare chiaramente il periodo di validità corrispondente. Sulla parte inferiore della Vignetta è presente un codice a barre che deve essere conservato per eventuali controlli tramite scansione. Il numero di serie della Vignetta è una prova d’acquisto valida e può essere utilizzato per richiedere un duplicato nel caso in cui il bollino originale venga danneggiato. Il mancato rispetto delle disposizioni può comportare sanzioni tutt’altro che trascurabili.

Anche nel caso in cui la Vignetta sia stata acquistata ma non applicata correttamente, l’automobilista va incontro al pagamento di una sanzione. Facciamo presente che per i veicoli privi di parabrezza, come le vetture d’epoca, il bollino deve essere conservato a bordo e mostrato in caso di controlli.

Infine, all’interno del parabrezza deve essere presente solo una Vignetta valida e quelle degli anni precedenti devono essere rimosse prima di applicare quella nuova.

Validità e costi della Vignetta Austria

I costi associati alla Vignetta autostradale austriaca variano in base al tipo di veicolo e alla durata del bollino. Come abbiamo spiegato, la Vignetta può essere acquistata online sul sito dell’Asfinag con la possibilità di richiedere il rimborso entro il diciottesimo giorno dall’acquisto in caso di Vignetta digitale. Per gli imprenditori, il bollino è immediatamente valido.

Ricordando che la Vignetta digitale è legata alla targa del veicolo, facciamo presente la possibilità di fruire di una serie di benefici. In caso di targa trasferibile, una singola Vignetta digitale può essere utilizzata per un massimo di tre veicoli, e in caso di rottura del parabrezza, la versione digitale rimane valida, a differenza del bollino cartaceo.

Registrandosi sul portale Asfinag, chi ha acquistato una Vignetta digitale annuale riceve un promemoria prima della scadenza per agevolare il rinnovo o un nuovo acquisto.

Di seguito i costi della Vignetta autostradale in Austria per veicoli privati:

Vignetta annuale: 96,40 euro

Vignetta 2 mesi: 28,90 euro

Vignetta 10 giorni: 11,50 euro

Vignetta giornaliera solo in formato elettronico: 8,60 euro

Per chi viaggia in moto, i costi sono i seguenti:

Vignetta annuale: 38,50 euro

Vignetta 2 mesi: 11,50 euro

Vignetta 10 giorni: 4,60 euro

Vignetta giornaliera solo in formato elettronico: 3,40 euro.

La comodità della Vignetta giornaliera

L’automobilista che ha pianificato di attraversare l’Austria in una sola giornata o in poche ore può considerare l’acquisto della Vignetta austriaca con una validità ridotta.

Ad esempio per un solo giorno, al fine di risparmiare sui costi. Come descritto nelle sezioni dedicate ai costi e alla validità della Vignetta, la durata minima consentita è di 10 giorni, con una tariffa di 5,80 euro per le moto e di 9,90 euro per le auto.

Se il guidatore intende risparmiare sul costo complessivo della Vignetta può evitare di utilizzare le autostrade soggette all’obbligo della Vignetta e invece optare per le strade normali. Questa scelta potrebbe comportare un aumento del tempo di percorrenza, soprattutto se non è prevista una sosta prolungata in Austria nel corso del viaggio.

I percorsi autostradali a pedaggio

Sul portale dell’Asfinag, l’automobilista può accedere alle opzioni relative ai percorsi autostradali a pedaggio, compresa la possibilità di acquistare il via libera per tratti specifici o sottoscrivere un abbonamento annuale per alcuni percorsi soggetti a pedaggio.

Tra le opzioni disponibili, il percorso a pedaggio digitale Flex è consigliato ai viaggiatori abituali su diverse tratte autostradali. Consente l’attraversamento rapido senza necessità di pagamenti in contanti ai caselli, garantendo l’utilizzo di tutti i tratti soggetti a pedaggio senza costi aggiuntivi, con addebito successivo e tempi ridotti di attesa.

L’attivazione del servizio a pedaggio digitale Flex non sostituisce l’acquisto della Vignetta digitale. Per chi è in possesso di una Vignetta annuale valida è prevista una detrazione una tantum di 40 euro all’acquisto di un abbonamento annuale per i percorsi a pedaggio A13, A10 o A9.

Quali sono le multe e le sanzioni

Gli automobilisti che non dispongono di una Vignetta autostradale austriaca, sia digitale sia cartacea, o che hanno esposto il bollino in modo scorretto o poco visibile, rischiano di incorrere in sanzioni.

Variano da un minimo di 120 euro, se pagata in misura ridotta, fino a 300 euro e persino raggiungere i 3.000 euro. Nel caso di Vignetta manomessa, viene comminata una multa di 240 euro per le auto.