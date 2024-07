Fonte: 123RF Come funziona il servizio di Telepass

Telepass continua a rinnovare la sua gamma di servizi: da questa settimana, infatti, per i clienti Telepass c’è la possibilità di sfruttare il nuovo servizio Vignette elettroniche che consente l’acquisto direttamente dall’app dei contrassegni necessari per il pagamento del pedaggio autostradale in diversi Paesi europei. Per gli automobilisti che prevedono di effettuare viaggi all’estero, quindi, il nuovo servizio di Telepass rappresenta un elemento importante, in grado di semplificare, notevolmente, il pagamento dei pedaggi al di fuori dell’Italia.

Come funziona il nuovo servizio

Vignette elettroniche è il nuovo servizio che permette l’acquisto dall’app di Telepass dei contrassegni elettronici necessari per il pagamento dei pedaggi sulle autostrade e sulle strade extra urbane (dove previsto) in Svizzera, in Austria, in Slovenia e in Repubblica Ceca. Si tratta di Paesi molto vicini all’Italia: è molto facile per gli automobilisti italiani raggiungere la rete autostradale di questi Paesi e ora, grazie alle Vignette elettroniche di Telepass, anche il pagamento del pedaggio diventerà più agevole.

Completato l’acquisto della Vignetta elettronica, l’utente riceverà una mail di conferma, con il contrassegno appena acquistato che sarà visibile anche tramite l’apposita sezione dell’applicazione. Da notare, in ogni caso, che non sarà necessario incollare una vignetta cartacea sulla propria auto e non serve avere una ricevuta cartacea dell’acquisto. La vignetta elettronica, infatti, è collegata alla targa dell’auto. In caso di controlli, quindi, non servirà alcuna “prova” di acquisto proprio perché è sufficiente una rapida verifica della targa per poter verificare l’effettiva disponibilità della vignetta.

Possono accedere alle Vignette elettroniche tutti i clienti Telepass (Base,Plus, Easy, Pay per Use). L’accesso avviene dalla sezione Veicoli dell’app del servizio, da cui è possibile indicare tutte le caratteristiche della vignetta di cui si ha bisogno. Il costo varia in base al Paese e, ancora una volta, può essere verificato direttamente dall’app, prima di completare l’acquisto, in modo da evitare brutte sorprese. L’importo della vignetta sarà addebitato sul primo ciclo di fatturazione utile. Senza una vignetta, dove obbligatorio, sarà necessario pagare una multa in base a quanto previsto dalle normative locali. Il servizio è utilizzabile anche da chi sfrutta Telepass in moto.

Gli obiettivi di Telepass

La strategia di Telepass, che ha appena introdotto nuove tariffe, è chiara: l’azienda intende rafforzare, sempre di più, la sua presenza sul mercato, anche al di fuori dei confini italiani, proponendo servizi sempre nuovi, per una gamma completa, sotto tutti i punti di vista. A chiarire gli obiettivi dell’azienda è Francesco Maria Cenci, Head of Italy & EU Tolling di Telepass. “Oggi interconnettiamo oltre 43.000 km di strade e autostrade in Europa, permettendo il pagamento del pedaggio sulla rete più estesa d’Europa. Il nostro obiettivo è quello di poter completare l’offerta internazionale attraverso l’integrazione di questo innovativo servizio“.

Grazie alle Vignette elettroniche, Telepass compie, quindi, un nuovo passo in avanti del suo programma di crescita. Dopo le polemiche legate all’aumento dei costi degli ultimi mesi, l’azienda non ha intenzione di fermarsi e farsi condizionare. La gamma di servizi proposta ai propri clienti continua a crescere. La rete di servizi Telepass è sempre più europea, rappresentando un importante sostegno per tutti gli automobilisti italiani che preparano viaggi all’estero con il proprio veicolo.