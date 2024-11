Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa UP.FIT Con la UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit, le Forze dell'Ordine di Los Angeles terranno le strade al sicuro

Acciuffare i fuorilegge richiede auto all’altezza. Le Forze dell’Ordine questo lo sanno bene, perciò siglano degli accordi con i produttori di auto potenti, l’ideale per lanciarsi negli inseguimenti. In base al Paese cambia il modello scelto, e negli Stati Uniti, patriottici come sono, mancava un altro “missile stradale” a stelle e strisce. Si noti il passato, perché ora, a livello di performance, le autorità avranno una nuova alleata, la Tesla Model S Plaid.

Performance eccellenti

Il modello di Elon Musk è già potente nella versione base. Sul web girano diversi filmati dove compete contro altre auto o, più in generale, mezzi di trasporto. Tiene il passo di un aereo pronto al decollo, esuberante al punto giusto da esaltare gli amanti delle emozioni forti. Quella in procinto di entrare in servizio a Los Angeles è una versione speciale. Mostrata in anteprima al SEMA Show di Las Vegas, promette di rendere la vita impossibile alla malavita.

La UP.FIT Tesla Model S Plaid Pursuit, ultima innovazione nella gamma di veicoli specializzati di Unplugged Performance, incorpora una serie di modifiche e tecnologie avanzate per migliorare le capacità di inseguimento ad alte percorrenze e di pattugliamento del traffico. Con oltre 1.000 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi, la vettura non è solo una supercar elettrica, bensì una soluzione innovativa adibita alla sicurezza pubblica, nel segno della sostenibilità e dell’efficienza.

Un bell’attestato di stima che riempirà d’orgoglio Musk, tra gli uomini del momento. Nella campagna presidenziale di Donald Trump, conclusa in trionfo, ha recitato un ruolo chiave, e già l’intera industria dei motori si interroga su quali effetti avrà l’impensabile alleanza sulle manovre dell’amministrazione, che ha di recente spezzato una lancia a favore degli esemplari green.

Dotazioni di primo livello

Per adattare la Model S Plaid alle necessità delle pattuglie, UP.FIT ha sviluppato un sistema elettrico dedicato, integrante luci di segnalazione specifiche davanti e dietro, incorporate alla perfezione nel parabrezza e nel lunotto a favore dell’aerodinamica. Ad aumentare la visibilità, le luci installate nelle minigonne laterali e sul paraurti anteriore, che funge pure da struttura di protezione. Completano l’equipaggiamento, sirene di emergenza e un sistema di allerta pubblica a doppia frequenza, in conformità alle normative di sicurezza vigenti in California.

Aiutano a svolgere l’attività di pattugliamento i freni ad alte prestazioni e i cerchi in lega leggeri UP. Forged, che migliorano la resistenza e la maneggevolezza. Grazie a una straordinaria autonomia di 345 miglia (555 km), la Plaid Pursuit assicura agli agenti pieno supporto operativo nelle missioni più complicate. In una fase iniziale, sarà utilizzata principalmente dalla polizia di Los Angeles in campagne di sensibilizzazione, ma rappresenta un importante passo verso un futuro ecologico e dalle performance elevate.

“UP.FIT Plaid Pursuit incarna tutto ciò che apprezziamo nei veicoli elettrici della polizia”, ha affermato Ben Schaffer, CEO di Unplugged Performance. “Dall’accelerazione e dall’autonomia eccezionali ai costi di manutenzione e carburante ridotti, questa piattaforma offre alle forze dell’ordine gli strumenti più recenti per migliorare la loro missione, risparmiando al contempo denaro dei contribuenti e promuovendo un futuro più pulito”.