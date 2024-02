Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La tanto agognata Apple Car, il progetto che l’azienda di Cupertino portava avanti ormai da dieci anni, non si farà. È questa la decisione, almeno per il momento, arrivata dal colosso americano che ha comunicato l’intenzione di mettere da parte ogni tentativo di mettere a punto una quattro ruote col brand della Mela, la prima della multinazionale. Una scelta, quella di Apple, che ha spiazzato tutti soprattutto dato il peso che era stato dato al mezzo negli ultimi anni, visto come un prodotto da lanciare sul mercato per permettere di sondare nuovi terreni e affrontare una nuova avventura per l’azienda andando al di là dei cellulari, tablet e computer. Ma per Apple Car, almeno per ora, non ci sarà futuro.

Apple abbandona il progetto

Un fulmine a ciel sereno, perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Apple, infatti, ha davvero spiazzato tutti, dagli addetti ai lavori del settore automobilistico a quelli della tecnologia, ma soprattutto tutti i suoi lavoratori che già da anni erano stati inseriti nel progetto per l’auto elettrica del brand. Il colosso, infatti, ha comunicato a tutti lo stop del progetto che andava avanti ormai da quasi dieci anni, un programma per mettere a punto un’auto che sarebbe potuta diventare una delle principali rivali sul mercato di Tesla.

Di auto elettriche top capaci di insidiare la supremazia della multinazionale di Elon Musk ne è pieno il mercato, motivo che avrebbe spinto l’azienda di Cupertino a fare un passo indietro. Apple, infatti, riguardo allo stop del progetto ambizioso parla di scelta condivisa con i verti, per potersi concentrare su qualcosa che, senza dubbio, è maggiormente incline alla propria visione di prodotto.

Il direttore operativo Jeff Williams e il vicepresidente incaricato Kevin Lynch, infatti, hanno sottolineato che il cambio di rotta su Apple Car è positivo, perché eviterebbe a Cupertino di “infilarsi” in un mercato come quello dei veicoli elettrici che sta diventando sempre più complesso.

Ed Elon Musk e Tesla ringraziano, col CEO della multinazionale che ha accolto con sollievo la notizia con tanto di sbeffeggiamento social di Apple che, secondo le indiscrezioni, era vicina a vedere prendere forma alla sua prima auto.

Una notizia che sconvolge tutti

Per chi pensa possa essere una notizia discussa in azienda si sbaglia, perché la decisione di dire stop alla Apple Car è arrivata dopo un summit dei vertici del colosso, senza chiamare in causa chi al progetto stava lavorando. L’agenzia Bloomberg, infatti, ha svelato che Apple ha comunicato la decisione ai 2.000 dipendenti che stavano lavorando all’auto, sorprendendo tutti.

Dipendenti che, dai prossimi giorni, saranno indirizzati verso nuovi progetti. E uno di questi, mettendo in stand by Apple Car, potrebbe essere quello legato all’AI, con Cupertino che avrebbe intenzione di potenziare le squadre al lavoro sull’intelligenza artificiale per mettere a punto prodotti sempre più eccellenti e capaci di sorprendere tutti.

I fondi fin qui destinati all’auto elettrica che non si farà saranno quindi trasferiti per aumentare le ricerche sul mondo dell’AI, per garantire a Apple un progetto più in linea col proprio know how e che può di certo garantire una maggiore redditività a lungo termine.