Per i fan di Michael Schumacher (facoltosi collezionisti e non) viene messa all'asta la collezione di cimeli di Formula 1, in cui predomina il marchio Ferrari

Fonte: Getty Images In un'asta ricchissima di cimeli spiccano le memorabilia di Michael Schumacher

RM Sothebys’ si appresta a far battere forte il cuore degli appassionati di Formula 1 con un’asta online senza precedenti fino al 3-4 settembre. Oltre 250 cimeli, che coprono più di due decenni di storia del motorsport, sono proposti all’incanto, offrendo un’opportunità unica di possedere un pezzo di leggenda, dedicato, in primis, a Michael Schumacher. Il sette volte campione iridato (record condiviso insieme a Lewis Hamilton) riesce ogni volta a catalizzare l’attenzione dei collezionisti, come dimostrato in molteplici occasioni.

Tra gli oggetti messi in vendita, indossati in gara dal mito Ferrari durante alcuni dei momenti più significativi della carriera, ne spiccano due. Entrambi risalenti al 2001, concluso con la vittoria del campionato, la tuta e il casco autografati da Schumi impreziosirebbero qualsiasi epoca. Ma non finisce qui: numerose chicche legate al Cavallino Rampante arricchiscono ancor più l’asta. L’elenco presenta beni di enorme pregio, firmati da stelle di conclamata grandezza quali Fernando Alonso, Ralf Schumacher, Jean Todt, David Coulthard, Giancarlo Fisichella e David Coulthard. Pezzi di vetture, pneumatici usati in pista e ulteriori memorabilia conferiscono al lotto enorme fascino.

Un’icona cementata vittoria dopo vittoria

Intorno a Michael Schumacher rimane un’aura di grandezza. Le affermazioni iridate dell’alfiere, contro i migliori avversari dell’epoca, gli hanno consentito di diventare una figura iconica, amata in tutto il mondo. Grazie alle sue imprese lungo i circuiti è entrato nei cuori di milioni di persone, che non smettono mai di ricordarlo. Ciò, soprattutto, in seguito al terribile incidente sugli sci, avvenuto oltre dieci anni fa, reo di sconvolgergli la vita.

Da quel momento in poi la famiglia ha fatto fronte unito per proteggerlo da occhi indiscreti. Sia la moglie Corinna sia i figli, Mick e Gina Maria, evitano di concedere dettagli troppo espliciti alla stampa. In pochi possono continuarlo a vedere, ma non per questo viene dimenticato. Lo testimoniano pure delle precedenti aste, ad esempio quella sugli orologi di Schumi organizzata in Svizzera, andata meglio di ogni aspettativa. Gli oggetti

Pezzi da esporre in bacheca

Chi non dispone di queste disponibilità economiche, ha comunque modo di assicurarsi dei cimeli, tipo le tre sedie Ferrari firmate, proposte a qualche migliaio di sterline. È poi disponibile la tuta da gara di Alonso. Risalente al periodo trascorso in quel di Maranello, è datata 2012, quando mancò di poco il successo. Sono altresì del campione spagnolo un casco da gara del 2004, una visiera del 2003 e vari cappellini.

“Una straordinaria collezione di oltre 250 pezzi di memorabilia di Formula 1 è pronta per essere offerta interamente senza riserva – recita il messaggio diffuso da RM Sotheby’s -. Coprendo più di due decenni di storia delle competizioni di alto livello, questa notevole offerta include articoli indossati in gara dal sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, innumerevoli pezzi relativi alla Scuderia Ferrari e oggetti firmati da personaggi del calibro di Fernando Alonso, Jean Todt, David Coulthard, Ralf Schumacher e Giancarlo Fisichella. Offerta interamente senza riserva, questa storica asta online rappresenta una rara opportunità di acquisire oggetti significativi della carriera di uno dei migliori piloti di Formula 1 di tutti i tempi”.