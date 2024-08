In vendita all'asta una delle mitiche monoposto Ferrari con cui Michael Schumacher vinse in Formula 1 quando correva per la il Cavallino Rampante: il prezzo

Fonte: ANSA Michael Schumacher ai tempi della Ferrari.

Finisce all’asta una delle monoposto Ferrari con cui Michael Schumacher ha vinto in Formula 1: si tratta della F12001b, utilizzata dal pilota tedesco nel campionato del 2002.

All’asta una Ferrari con cui Schumacher vinse in Formula 1

La Ferrari F2001b è stata messa in vendita dalla nota casa d’aste Rm Sotheby’s: si parte da un prezzo compreso tra gli 8 e i 10 milioni di dollari.

Michael Schumacher ha guidato la monoposto in questione nei primi gare del 2022, in Australia e in Malesia: in attesa del debutto della nuova F2002, la scuderia del Cavallino Rampante decise di utilizzare la vettura della stagione passata che aveva visto il pilota tedesco conquistare il suo secondo titolo mondiale alla guida della Rossa di Maranello.

Nella gara d’esordio, andata in scena in Australia il 3 marzo del 2002, Schumacher partiva dalla prima fila dietro al suo compagno di squadra Rubens Barrichello che il giorno prima aveva ottenuto la pole position, e davanti al fratello Ralf Schumacher sulla Williams-BMW. Schumi riuscì a conquistare la vittoria, salendo sul gradino più alto del podio: al secondo posto finì Juan Pablo Montoya della Williams, mentre si classificò terzo un giovane Kimi Raikkonen su McLaren Mercedes.

Situazione diversa, invece, per il Gran Premio della Malesia, dove Schumacher ottenne la pole position davanti a Montoya e Barrichello. La gara fu più difficile del previsto e terminò con il successo di Ralf Schumacher che sul traguardo arrivò davanti a Montoya e al fratello Michael.

Una rossa imbattibile

Con un primo e un terzo posto, la Ferrari F2001b vanta il 100% dei podi; la pole position ottenuta da Schumacher a Sepang, inoltre, è stata la 150esima nella storia della scuderia di Maranello.

A partire dal Gran Premio successivo, quello di Interlagos in Brasile, la F2001b venne sostituita dalla F2002. Il campionato del mondo di F1 si chiuse con la vittoria di Michael Schumacher che conquistò il terzo dei suoi cinque titoli consecutivi vinti alla guida della Ferrari.

Complessivamente nel campionato di Formula 1 del 2002 Michael Schumacher vinse ben undici gare: Melbourne il tedesco trionfò anche a Interlagos, Imola, Montmelò, Spielberg, Montreal, Silverstone, Magny-Cours, Hockenheim, Spa-Francorchamps e Suzuka.

In generale la Ferrari vinse quindici gare su diciassette, lasciando solo le briciole agli avversari: in quattro occasioni a passare per primo sul traguardo fu Rubens Barrichello, compagno di scuderia di Schumi, mentre le uniche vittorie di altri team furono quelle di Ralf Schumacher in Malesia e di David Coultard a Montecarlo.

Motore e aerodinamica

Quella messa all’asta da Rm Sotheby’s è una monoposto dotata d un motore Ferrari tipo 050 V10: la cilindrata della vettura è di 2.997 centimetri cubo, con una potenza di 840 CV.

Il motore tipo 050, risultava più leggero di circa cinque chili rispetto a quello utilizzato nella stagione precedente, mentre il serbatoio dell’olio venne spostato in posizione centrale e ne fu aumentata la capacità al fine di non dover più ricorrere a un serbatoio aggiuntivo.

Rispetto alla monoposto precedente, la F2001b presentava un’aerodinamica con l’ala anteriore rialzata di cinque centimetri per poter rispettare le regole imposte dalla FIA. Erano inedite le paratie laterali e i flap presenti sull’alettone.