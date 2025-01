Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Michael Schumacher: il messaggio di auguri della Ferrari

Il nome di Michael Schumacher sarà per sempre legato a quello della Ferrari. Molti lo dimenticano, ma quando il tedesco arrivò a Maranello nel 1996 si ritrovò ad affrontare una situazione disastrosa. Il Cavallino Rampante era orfano di titoli piloti dal 1979 e l’ultimo costruttori era arrivato nel 1983. La squadra era a pezzi, al punto che Jean Todt, che arrivava dal Rally ed era da pochi anni in rosso, era stato messo in discussione.

Grazie però a qualche innesto e la guida di Schumi e lo stesso Todt, quel team divenne leggenda, restituendo lustro al marchio Ferrari. Arrivarono negli anni successivi 6 mondiali costruttori e 5 piloti consecutivi che resero il tedesco il pilota più vincente della storia della F1 (poi raggiunto da Hamilton nel 2020). Volendo fare un parallelismo con un altro sport, Schumacher è stato per la Ferrari ciò che Maradona è stato per il Napoli.

Buon compleanno Schumi

Inutile dire che tutti i tifosi sognavano di vederlo nuovamente in Ferrari in qualche ruolo dirigenziale, magari come mentore dei giovani piloti della FDA. Purtroppo però la vita ha voluto diversamente. Il 29 dicembre del 2013, infatti, il campione è rimasto gravemente ferito in seguito ad un terribile incidente con gli sci a Méribel. Circa 6 mesi dopo la manager e portavoce Sabine Kehm ha annunciato che l’ex Ferrari era uscito dal coma in cui versava ed era ritornato a casa dove lo attendeva un percorso riabilitativo.

Da quel momento in poi il tempo si è letteralmente cristallizzato. La famiglia non ha più fatto annunci sul suo stato di salute e a rincorrersi sono solo le continue voci sulle sue attuali condizioni, rubate dalle mezze parole degli amici che hanno ancora il privilegio poterlo vedere. Proprio per questo motivo, sembra strano affermare che oggi Michael Schumacher compie 56 anni, visto che l’ultima volta che l’abbiamo visto in pubblico ne aveva appena 44. Gli ultimi mesi per lui e la sua famiglia non sono stati di certo semplici, a peggiorare una situazione già complicata, infatti, ci hanno pensato alcune persone del suo staff, che hanno provato a ricattare gli Schumacher con la minaccia di rivelare al mondo materiale privato dell’ex Ferrari.

Gli auguri della Ferrari

In mezzo a tutto ciò però qualcosa di positivo è arrivato anche per Michael. La figlia Gina Maria, infatti, si è sposata e con un post ha annunciato di essere già incinta. Quindi presto Schumacher diventerà nonno. Intanto Ferrari non dimentica il suo eroe e nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno ha deciso di dedicargli un post. La foto è quella della presentazione della Ferrari F310, la prima Rossa guidata da Schumi in F1 nel 1996. La didascalia recita: “Sei sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael”.

Sotto l’immagine si è subito scatenato il putiferio, con migliaia di tifosi che hanno colto l’occasione per dedicare un pensiero a Michael o semplicemente per ricordare i vecchi tempi in cui la Ferrari, con lui, era imbattibile. Oggi si sa poco o nulla sulle condizioni effettive del tedesco, ma i fan sperano sempre un giorno di poterlo rivedere entrare in quel box, magari con i capelli bianchi e qualche ruga in più ad incorniciare quel sorriso che per 72 volte ha fatto esultare il popolo Ferrari.