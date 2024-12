Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Avrebbe meritato ben altra pensione Michael Schumacher dopo una vita di successi in pista e guadagni milionari. Le sue condizioni, dopo l’incidente avuto sugli sci nel dicembre del 2013, rimangono un mistero. Sua moglie Corinna e i due figli, Gina Maria e Mick, si sono stretti intorno al campione nel tentativo estremo di mantenere una privacy che in tanti hanno cercato di violare.

Di recente il tabloid britannico Daily Mail ha annunciato che un ex assistente dell’ex pilota della Ferrari avrebbe preteso 14,5 milioni dalla sua famiglia per non divulgare documenti privati, tra cui 1.500 foto, 200 video e note mediche. Un vero e proprio dossier che Markus Fritsche, questo il nome del ricattatore, avrebbe raccolto per incastrare la famiglia Schumacher. L’uomo era stato assunto un anno e mezzo prima della caduta sugli sci di Michael e aveva, in qualità di guardia del corpo, continuato a supportare la famiglia. Alla scadenza del contratto avrebbe, con l’aiuto di due presunti complici, fatto una estorsione nei confronti di Corinna Schumacher, moglie di Michael. La polizia tedesca e svizzera ha portato all’arresto di due sospettati, mentre Fritsche è rimasto libero su cauzione.

Dolce attesa per Gina Maria Schumacher

In attesa di conoscere come finirà la vicenda giudiziaria, nella famiglia del 7 volte iridato è arrivata una splendida notizia. Gina Maria renderà nonni i suoi genitori. La ventisettenne si è sposata con lo storico fidanzato Iain Bethke. Dopo sette anni di fidanzamento la cerimonia è avvenuta in una blindatissima villa sulle colline di Port d’Andratx a Palma di Maiorca, di proprietà della mamma Corinne. Si è trattato della prima festa in casa Schumacher da quando Michael è rimasto vittima del tragica caduta sugli sci che lo ha costretto a cure in casa dopo un coma e un lungo periodo degenza in ospedale.

In base a quanto riportato dalla rivista Ultima Hora, al matrimonio di Gina Maria era presente il fratello più piccolo di Gina, Mick, con la fidanzata Laila Hasanovic, zio Ralf Schumacher con il compagno Etienne Bosquet-Cassagne e invitati selezionatissimi. La famiglia Schumacher, come riportato dalla Bild, ha chiesto a tutto lo staff nuziale di consegnare lo smartphone prima di entrare all’interno della villa dove si è svolta la cerimonia.

Michael Schumacher diventerà nonno a 56 anni

Gina Maria è una campionessa di Reining, disciplina ippica in cui vengono riprodotte le azioni dei cowboy con il bestiame. Nella sua carriera ha partecipato a diverse discipline, conquistando le categorie Junior e Young Rider. La tedesca ha una passione sfrenata per i cavalli, essendo diventata allevatrice, sfruttando l’esperienza acquisita nella sua carriera agonistica. A differenza di Mick, ex pilota della Haas in F1 e ora impegnato nel WEC, la ragazza ha preferito la velocità a quattro zampe.

Il 29 dicembre 2013, durante una discesa fuoripista in sci sulle nevi di Méribel, nel dipartimento francese della Savoia, Michael Schumacher sbatté la testa contro una roccia. Il prossimo 3 gennaio compirà 56 anni e diventerà nonno. Con un dolcissimo post su Instagram, Gina Maria ha annunciato che si tratta di una bambina. Un raggio di sole che scalderà la vita degli Schumacher.