Gina Schumacher, figlia di Michael, è convolata a nozze questo sabato con Ian Bethke sulle colline di Port d'Antratx, in una cerimonia per pochi intimi

Gina Maria Schumacher, la figlia 27enne di Michael, è convolata a nozze lo scorso fine settimana, sabato 28 settembre, con Ian Bethke. Una cerimonia speciale organizzata in un luogo altrettanto speciale per la giovane, quale la villa sulle colline di Port d’Antratx, nei pressi di Palma di Maiorca (Isole Baleari). La proprietà, acquistata nel 2018 dalla madre Corinna dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha fatto da cornice all’evento, che ha riunito ospiti provenienti da tutto il mondo. Si corona così una storia d’amore, partita con la passione condivisa per i cavalli, con cui la ragazza ha costruito una carriera. Dal ramo materno ha ereditato, infatti, il talento nel reining.

Di papà tedesco e mamma inglese, lui, più grande di un anno rispetto alla dolce metà, concorreva nel salto a ostacoli. La relazione è sempre stata caratterizzata dalla massima riservatezza, nonostante la curiosità (a tratti morbosa) che circonda papà Schumi. Sullo stato di salute del leggendario pilota, vincitore di sette mondiali iridati in F1 tra Benetton e Ferrari (record eguagliato solo da Lewis Hamilton), non si hanno più notizie. Da quando l’incidente a Meribel sugli sci, risalente a oltre dieci anni fa, lo ha investito, i famigliari gli hanno fatto quadrato attorno.

Il coronamento di una storia d’amore

La ricerca ossessiva di aggiornamenti non è stata priva di ripercussioni negative. Ad esempio, dei malintenzionati avevano provato a minacciare la famiglia con la diffusione di materiale sensibile, pena pagamento di una grossa cifra, ma tutto si è risolto con la cattura dei responsabili. In pochi hanno oggi la possibilità di vedere Michael, tra cui Jean Todt, amico fidato ed ex team manager della Rossa proprio durante l’era di trionfi.

Fianco a fianco, i due hanno compiuto delle imprese straordinarie, inanellando successi a ripetizione. In alcune interviste, Todt ha rivelato di vedere i Gran Premi di F1 in sua compagnia, senza concedere troppi dettagli sulle condizioni. Per permettersi di pagare le cure, Corinna ha messo in vendita diversi cimeli del marito, compresi degli orologi di enorme valore. Del resto, nella residenza di Maiorca ha creato un vero e proprio ospedale. Lontano da occhi indiscreti, è sorta una struttura dedicata a Michael.

Cerimonia per pochi intimi

I riflettori sono rimasti bassi pure in occasione del matrimonio, durato all’incirca una mezz’ora, anche se dei fotografi spagnoli sono riusciti a immortalare in una serie di scatti la festa andata in scena venerdì pomeriggio presso il Mahres Seea Club di Llucmajor. Tra i presenti c’era pure lo zio Ralf Schumacher, accompagnato dal fidanzato Étienne Bousquet-Cassagne.

Come riportato dall’Ultima Hora, la celebrazione ha visto solo pochi intimi. Successivamente all’eterna promessa, gli ospiti si sono spostati in giardino. Qui, un’atmosfera country, con gazebi, tavoli imbanditi e un palco per la musica dal vivo, ha fatto da cornice al ricevimento. A dispetto delle speculazioni sulla possibile presenza di Michael, nessuna conferma ufficiale è stata fornita. L’unica immagine condivisa sui social ritrae i novelli sposi, raggianti e felici, nel giorno del loro “sì”. Al post i fan hanno risposto in massa.