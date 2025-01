Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: ANSA Schumacher, all'asta la prima Ferrari che ha ricevuto a Maranello

Pochi piloti hanno acceso la fantasia dei tifosi Ferrari più di Michael Schumacher. Siamo nel 1996 quando il tedesco decise di lasciare la Benetton dopo due mondiali vinti e passare al team di Maranello che arrivava da una situazione a dir poco disastrosa. Negli anni, infatti, c’erano stati vari cambi al vertice e un digiuno da mondiale di F1 che durava da ben 17 anni. Schumi si ritrovò però in una squadra capitanata da Montezemolo e Jean Todt, che erano impegnati in una profonda ricostruzione.

Negli anni successivi, un passo alla volta, grazie anche ad un Michael Schumacher particolarmente ispirato, la Ferrari riuscì a conquistare ben 5 titoli piloti consecutivi e 6 costruttori. Numeri che a Maranello sperano di replicare ora che è arrivato un altro campione in squadra come Lewis Hamilton.

La prima Ferrari di Schumacher

In quel famoso 1996 però Michael Schumacher si regalò anche un’altra cosa oltre al contratto multimilionario con la Rossa: una Ferrari F355 GTS Blu Le Mans con interni in pelle color crema. L’auto in questione fu configurata dal tedesco ed ora sta per finire all’asta su RM Sotheby’s. Nel libretto di manutenzione c’è scritto che l’auto in questione è stata consegnata alla Weber Management GmbH, la società di Willi Weber, all’epoca manager di Michael.

A quanto pare la vettura è arrivata al tedesco il 30 aprile 1996, quindi due giorni dopo il suo 2° posto al Gran Premio d’Europa. Grazie ai documenti si riesce a ripercorrere anche la “vita” fatta da quest’auto. Il primo tagliando è stato fatto a Monaco, probabile quindi che il tedesco l’abbia usata nella residenza che aveva lì. L’attuale proprietario l’ha acquistata all’asta nel 2004, durante il Gran Premio Storico di Monaco. Il retro del sedile del conducente era firmato dallo stesso Schumacher e la concessionaria ufficiale Ferrari a Monaco allegò una lettera in cui confermava che quel particolare modello era stato di proprietà del campione tedesco.

Fonte: RM Sotheby's

Nel 2020 l’auto ha ottenuto la certificazione Ferrari Classiche. Stando a quest’ultimo documento la vettura non sarebbe più dotata del suo motore originale, pare infatti che Schumacher l’avesse ricevuta con un propulsore potenziato, ma questa cosa non è stata ancora dimostrata. Al momento è immatricolata in Belgio ed ha percorso 47.500 km. A corredo del veicolo ci sono anche varie foto che ritraggono il campione tedesco al volante.

L’asta di un modello che ha fatto la storia

L’apertura dell’asta è prevista per il prossimo 4 febbraio e probabilmente sarà una vettura molto ambita dagli appassionati. La Ferrari F355 GTS era la variante con tetto apribile rigido tipo targa della F355. In produzione dal 1994 al 2000, è stata una delle auto più desiderate del Cavallino grazie al suo motore centrale posteriore a 8 cilindri. Il nome 355 deriva dalla cilindrata totale 3,5 litri e le 5 valvole per cilindro. Di recente Evoluto Automobili ha rilanciato il modello in questione in versione Berlinetta, completamente rivisitato in ogni suo dettaglio. Il bolide ha subito catturato l’attenzione mondiale, prodotto in soli 55 esemplari, ha un prezzo (sicuramente esoso), che cambia in base alle singole richieste dei facoltosi clienti che possono permettersela.