Fonte: Ferrari Media Centre il britannico Lewis Hamilton all'intero della fabbrica di Maranello della storica Scuderia Ferrari

Un grande clamore quello suscitato da Hamilton per il suo primo giorno in Ferrari. Parliamo di un dato di fatto incontrovertibile, atteso come non mai. Era dall’ingaggio di Schumacher, annata 1996, che non si respirava un trambusto del genere a Maranello. Sono bastati pochi scatti per alzare alle stelle la passione dei tifosi che, da tempo, non poteva essere altrimenti, sognavano un fenomeno del genere varcare la sede della rossa in Via Abetone Inferiore 4. Così è stato. Nulla di diverso da quanto previsto. L’eleganza di Lewis spoilera la serietà con la quale il britannico si approccia al Cavallino Rampante: un vestito gessato sotto il cappotto, lontano dalla stravaganza di abbigliamento alla quale ci ha abituati.

Lewis è parso visivamente emozionato, seguito come un’ombra nel suo tour dal presidente John Elkann. A tal proposito è interessante l’analogia con il nonno Gianni Agnelli. L’avvocato non era solito esserci agli avvenimenti importanti della rossa e, tanto meno, alle presentazioni dei piloti. Eppure, in quel 1996 di cui abbiamo parlato prima, decise di svolgere il ruolo di anfitrione per il “Kaiser” tedesco. Lo fece salendo sul palco e sottoponendosi ai media. Storica la frase con cui rispose a una domanda di un giornalista: “Di certo non è venuto a Maranello per un tozzo di pane“. Anche John ha scelto di esserci, ieri. È un po’ come se avesse voluto reclamare la paternità del colpo d’effetto.

Un ingaggio destinato a farlo ricordare, per sempre, come il presidente che portò Hamilton in Ferrari. Parliamo del pilota con il quale il team vuole cambiare la rotta e formare, assieme a Charles Leclerc, la coppia più forte di tutta la griglia. Per l’occasione era presente pure l’amministratore delegato Benedetto Vigna, il vice presidente Piero Ferrari e il team principal Frederic Vasseur. Si è descritto fortemente grato, Lewis, della possibilità offerta di entrare nella grande famiglia italiana. Una fiducia riposta che andrà a ripagare con estrema passione. Parla inoltre di talento riferendosi ai membri della scuderia, che lo aiuterà ad ispirare le sue gesta a bordo della nuova vettura 2025. Altro dettaglio interessante riguarda la scelta del fotografo. Non a caso, la Ferrari ha scelto per l’occasione Andre D. Wagner, specialista per dare risalto ai primi scatti.

Sebbene non sia stato ingaggiato per questo, vale la pena menzionare il ritorno economico che avrà la squadra grazie ai servigi di Lewis. Per farlo, basta setacciare “i conti” della scuderia modenese relativi al terzo trimestre della stagione 2024. Se realizziamo un confronto numerico con lo stesso periodo della stagione 2023, infatti, spicca il +16% sui ricavi inerenti merchandising e sponsor. L’effetto Hamilton si era già fatto sentire con il solo annuncio della sua prossima assunzione. Dati che si alzeranno alle stelle nel prossimo futuro e garantiranno ancora più solidità al team. C’è poi un altro progetto in mente. In fase di elaborazione, ne parleremo nei prossimi giorni.

Ferrari, Hamilton al lavoro per rendere in pista

Lewis ha visitato la fabbrica. L’occasione era quella di conoscere le persone che ogni giorno profondono sforzi enormi per forgiare il destino della rossa. La presenza in ogni singolo reparto del sette volte campione del mondo ha scatenato un entusiasmo pazzesco. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, sappiamo che sono scoppiati alcuni applausi all’interno della factory. Un’accoglienza inattesa dal Re Nero, che non immaginava un’ospitalità tanto calorosa. Hamilton ha fatto un sacco di domande, perché, sebbene manchi più di un mese ai pre-season test in Bahrain, ha voluto sfruttare ogni singolo istante per aumentare la sua conoscenza sul mondo Ferrari.

Ci hanno raccontato che Vasseur non ha avuto tregua, in pratica. Un segnale molto incoraggiante, poiché scorgere nel quarantenne originario di Stevenage l’ardore di un pilota alle prime armi non era affatto scontato. L’incontro dell’inglese con la Ferrari ha portato l’ex Mercedes nello storico ufficio di Enzo. Un luogo unico al mondo dove si respira la storia. Una stanza che ha parecchio impressionato Lewis. Da parte nostra, però, il fatto più interessante da narrare riguarda la visita ai box di Fiorano. Un primo contatto diretto con la squadra corse, che prosegue nella giornata odierna. Lo scopo è di facile lettura: fornire al talento d’oltremanica una serie di istruzioni per il lavoro che svolgerà in pista, nella giornata di domani, a bordo della F1-75.

Fonte: Ferrari Media Centre

Parliamo dei primi veri e propri briefing tecnici che riguardano non solo il test nella pista di casa, ma bensì l’approccio verso la campagna agonistica 2025. Un antipasto di quella che sarà la sua vita sportiva almeno per i prossimi due anni. Uno dei primi “scogli” da superare riguarda il volante. Come sappiamo, si tratta di uno degli elementi che mette in contatto il pilota con il mezzo meccanico. Per questo, Ferrari ha disegnato una nuova componente per Hamilton, che comprende diverse caratteristiche inerenti al layout dell’elemento molto care al britannico. L’operazione fa parte di un programma per ridurre i tempi di adattamento e consentire a Lewis di trovarsi quanto più comodo possibile alla guida.

Grazie alle primissime notizie verificate direttamente sul campo, qui a Maranello, sappiamo che tutto è filato liscio e, proprio in questi momenti, è in corso una riunione tecnica importante per definire il programma per la giornata di domani. Le condizioni climatiche non sono eccezionali purtroppo. Ciò non toglie che non dovrebbero esserci problemi, a meno di improvvisi rovesci temporaleschi. Attorno alla pista sono presenti già assiepati svariati tifosi: striscioni, cori e incitamenti per Hamilton, che, ufficialmente, debutterà al volante di una Ferrari. Sarà interessante osservare la pratica per comprendere l’entità del lavoro che verrà svolto in pista e di riflesso poter commentare questo evento tanto atteso.