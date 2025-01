Il monegasco torna in pista e tra i tifosi a Fiorano. Dopo aver assistito al debutto di Hamilton, entusiasmo alle stelle per l'inizio della stagione 2025

Con il debutto ufficiale della Scuderia Ferrari sulla pista di Fiorano, è iniziata una nuova stagione di F1. Primi giri in pista anche per Charles Leclerc davanti a tanti tifosi accorsi a bordo pista per lui e per assistere all’esordio di Lewis Hamilton. Entusiasmo alle stelle, tutti pronti ad affrontare il 2025 nel migliore dei modi.

Il ritorno di Leclerc

“Il primo giorno di ritorno in macchina dopo le vacanze è sempre una bella emozione. È bello essere di nuovo in pista, vedere che così tanti tifosi che sono venuti a guardarci. Sentire tutta questa eccitazione che circonda la squadra è molto motivante. È stato una bella giornata, anche se ha piovuto un po’ mentre guidavo” le prime parole condivise alla stampa del monegasco.



Un pensiero speciale anche per il suo nuovo compagno di Scuderia: “Ovviamente è stato bello poter vedere Lewis fare i suoi primi giri su una Ferrari, è stato un momento speciale per la squadra e per lui”.

“Non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana e di iniziare davvero a lavorare duro per la prossima stagione” il messaggio mandato a tutti i fan della Ferrari.

Primi giri

Dopo 43 giorni dai test di fine stagione di Abu Dhabi, il monegasco è tornato a bordo di una monoposto Ferrari. Sotto una leggera pioggerellina e dopo la pausa pranzo, alle 13:32, la SF-23 con il numero 16 è scesa in pista. Nella mattinata, mentre fuori c’era Hamilton, Lelerc era in riunione negli uffici di Maranello.

Per lui un programma diverso rispetto a Lewis poiché l’SF-23, la monoposto del 2023, non ha segreti per lui. Vasseur e d’Ambrosio sono stati ancora una volta attenti osservatori nel box. Charles ha completato 14 giri, pari a 42 chilometri, portando il totale odierno a 44 giri e 131 chilometri.

Il saluto ai tifosi

Nel tardo pomeriggio, appena concluso il programma della giornata, Leclerc è andato anche ad incontrare i tifosi che hanno pazientemente sopportato a bordo pista, il freddo e l’umidità di Maranello. Autografi e foto con tutti in un gran clima di festa. Da menzionare gli striscioni appesi sulla recinzione, il più lungo recitava “Di Carletto ce n’é uno, tutti gli altri son nessuno” oppure “Charles 16, you’ll never drive alone” che tradotto in italiano “Charles 16, non guiderai mai da solo“. Tanti anche i commenti di supporto e gli attestati di stima sui vari social personali e della Scuderia Ferrari.

Il monegasco ha dato appuntamento a tutti il 19 febbraio a Maranello per celebrare insieme la nuova livrea 2025. Sarà il giorno dopo l’evento collettivo di presentazione delle livree dei team di F1 alla O2 Arena di Londra. Una giornata da segnare in agenda prima dei test ufficiali pre-stagionali che si terranno in Bahrain dal 26 al 28 febbraio e del primo GP della stagione che si disputerà il 16 marzo all’Albert Park di Melbourne.

Le parole di Vasseur

Anche Fred Vasseur ha rilasciato le sue prime impressioni: “Come ogni anno, la prima volta che scendi in pista è un po’ come il primo giorno di ritorno a scuola ed è una sensazione piuttosto emozionante, soprattutto oggi perché era il primo giorno di Lewis nel team. Diamo il benvenuto a un nuovo è sempre un momento importante. Forse è stato meno speciale per Charles, ma è stato bello vederlo in forma, rilassato e desideroso di correre di nuovo“.

Nulla di specifico da dichiarare invece sull’aspetto tecnico. Il team principal non si aspettava nulla dai primi giri della stagione ma ha voluto precisare: “Charles e Lewis hanno fatto i loro giri con un tempo non proprio dei migliori, ma sono poi tornati al ritmo e si sono immersi nell’ambiente della pista prima del primo test vero e proprio dopo un mese in Bahrein. È stato anche un riscaldamento per la squadra nel box. Questo era l’unico scopo di oggi“.

La prima di Hamilton

Anche Lewis Hamilton non vede l’ora di iniziare a lavorare sodo per preparare al meglio la sua monoposto. Come il compagno di squadra, ha dedicato del tempo ai tifosi che l’hanno impressionato per calore e senso di appartenenza. Nelle parole rilasciate alla stampa tutto il mix emozioni di una giornata straordinaria: “Una delle sensazioni più belle della mia vita. Un’esperienza davvero emozionante. Sono così grato per l’amore che ho sentito da tutti a Maranello questa settimana. Abbiamo molto lavoro da fare ma non vedo l’ora di iniziare“.

Fiorano ancora nella storia

Questi primi giri di pista resteranno indelebili nella storia della Ferrari. Comunque vada la stagione sportiva, il gran numero di tifosi radunati sul cavalcavia di via Giardini a Maranello che costeggia la pista, sarà un episodio da ricordare. Una presenza nonostante la nebbia poi denominata “rossa” che la curiosità vuole, fu un fattore determinante anche il 16 novembre 1995. Proprio in quella data, Michael Schumacher, che sarebbe diventato un sette volte campione del mondo, fece la sua prima corsa a Fiorano.

Una coincidenza che tutti sperano sia di buon auspicio sia per Leclerc e la possibilità finalmente di ambire a un titolo mondiale, sia per Hamilton che potrebbe superare lo stesso Schumacher nelle statistiche della F1. Quello del 1995 fu un tranquillo giovedì d’autunno, quello di ieri una festa condivisa in pieno inverno “caldo”.