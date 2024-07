La Ferrari F355 torna in vita in una versione completamente rivisitata che promette di fare fuoco e fiamme. Sarà una versione limitata dal prezzo segreto

Ferrari F355 by Evoluto, modello rivisitato in tutto

La Ferrari F355 è stata una delle auto più riuscite da parte della Casa di Maranello. Sportiva 2 posti con motore centrale posteriore a 8 cilindri, fu in produzione dal 1994 al 2000 portando al battesimo un totale di 11.373 esemplari. Il nome di questa vettura era dato dalla cilindrata totale di 3,5 litri e le 5 valvole per cilindro. Fu disponibile in 3 versioni: Berlinetta (coupé), GTS (targa) e Spider. A queste poi si aggiunsero nel corso degli anni una F355 Challenge per gli sportivi e una speciale Serie Fiorano prodotta in soli 100 esemplari.

Lo sviluppo di questa vettura è partito nel 1993, quando si cominciò a pensare ad un’erede della 348. Per la F355 furono utilizzate alcune conoscenze che la Ferrari prese in prestito direttamente dalla F1. Alcuni esempi di ciò sono l’iniezione elettronica, il cambio sequenziale, le sospensioni con controllo elettronico e il fondo piatto. Nella sua versione Spider fu tra le altre cose venduta anche a Maradona.

La nuova versione Evoluto

A distanza di ben 24 anni la Ferrari F355 nella sua versione Berlinetta torna a far parlare di sé grazie ad Evoluto Automobili che ha deciso in un certo senso di reinterpretarla in una chiave completamente nuova. Basata su una donor car fornita dal cliente, la vettura viene completamente smontata sino ad arrivare al telaio. A quel punto si interviene su quest’ultimo rinforzandolo con fusioni in carbonio così da aumentarne del 23% la rigidità torsionale.

Novità anche lato motore dove vi sono ben 200 componenti aggiuntivi che aiutano il propulsore a sprigionare una potenza di 420 CV. Stando ai dati comunicati da Evoluto Automobili, questo aiuterà ad avere una migliore connessione tra il guidatore e l’erogazione del motore. Interventi anche sullo scarico, sostituito con uno sportivo in titanio leggero.

Il peso da 1250 kg, invece, assicura una maggiore reattività in curva. Rivisto anche il cambio manuale a 6 marce così come i freni che ora montano dischi Brembo GT con pinze a 6 pistoncini all’anteriore e 4 al posteriore. Per quanto concerne i pneumatici, invece, troviamo delle Michelin Pilot Sport 4S all’anteriore 235/35/19 e al posteriore 305/30/19, su cerchi in lega realizzati su misura da 19 pollici.

Cosa c’è fuori e quanto costa

A livello estetico c’è stato invece l’intervento di Callum Designs con l’introduzione di gruppi ottici LED al posteriore, una calandra completamente rivisitata e l’aggiunta di feritoie sul cofano anteriore accompagnate da prese d’aria presenti nella fiancata posteriore. Insomma dei riferimenti a delle storiche vetture di Maranello, che però non vanno a stravolgere la bellezza della F355 Berlinetta.

La vettura è stata poi allargata nella carreggiata e dotata di nuovi retrovisori. Gli interni possono ricevere personalizzazioni varie in base ai gusti dei clienti. Guai però a parlare di prezzo, quello esce fuori in base alle richieste individuali. Le 355 by Evoluto saranno prodotte in soli 55 esemplari e diventeranno dei pezzi unici per collezionisti. La Ferrari d’altronde continua a stuzzicare la fantasia degli appassionati, solo pochi giorni fa ad esempio, Fabio Barone ha stabilito un nuovo record mondiale di velocità proprio a bordo di una SF90 Stradale.