Tutte le Ferrari in listino sono dei capolavori di design, ma solo un bolide poteva essere scelto per un prestigioso riconoscimento mondiale

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari La Ferrari 12Cilindri vince il Car Design Award 2025

ll Car Design Award è stato creato nel 1984. L’intuizione venne a Fulvio Cinti, fondatore e direttore per oltre trent’anni della rivista Auto&Design, allo scopo di premiare il progetto con l’evoluzione stilistica più impattante dell’anno. I vincitori del Car Design Award sono scelti da una giuria di esperti dei più importanti magazine di quattro ruote a livello globale.

La Ferrari che ha conquistato l’agognato premio è la 12Cilindri. Si tratta di una GT a due posti con motore anteriore e trazione posteriore svelata a Miami Beach il 3 maggio 2024, in occasione del 70° anniversario della Casa modenese nel mercato americano. La 12Cilindri sotto al cofano vanta un motore F140 V12 da 6.496 cc (6,5 L), il medesimo utilizzato nella Ferrari 812 Competizione. Sprigiona una potenza di 830 CV a 9.250 giri/min e 678 N⋅m di coppia a 7.250 giri/min. La supercar ha 4 ruote sterzanti. Sulla 12Cilindri spiccano i cerchi da 21 pollici all’anteriore e al posteriore. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport S5 o Goodyear Eagle F1 Supersport. I freni sono da 398 mm (anteriore) e 360 mm (posteriore) e sono azionati da un comando elettronico “brake-by-wire”.

Stile classico senza tempo

La 12Cilindri racchiude tutta la tecnologia moderna in un concentrato di bellezza senza tempo. La silhouette è impreziosita da un’aerodinamica attiva e passiva per migliorare i valori del coefficiente di resistenza aerodinamica rispetto alla 812 Superfast. Nella zona posteriore spicca uno spoiler per tenere incollata la vettura a terra alle massime velocità. Scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. Il design si ispira alla Ferrari 365 GTB/4 Daytona. Quest’ultima, disegnata da Pininfarina, è una pietra miliare nella storia dei coupé con motore anteriore. Un omaggio alle vittorie sul tracciato americano.

Alla cerimonia di premiazione del Car Design Award, in rappresentanza della Casa modenese, c’era Flavio Manzoni, Ferrari Chief Design Officer. L’evento si è tenuto a Milano presso l’ADI Design Museum, nel corso della Milano Design Week. In passato erano state premiate la Testarossa nel 1985, la Roma nel 2020, la 296 GTB nel 2022 e la Purosangue nel 2023. Negli ultimi anni il marchio del Cavallino ha sfornato autentici capolavori. I giurati hanno scelto la nuova Ferrari perchè “nel design della 12Cilindri è condensata l’essenza storica delle Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta, rivisitata tenendo conto delle esigenze aerodinamiche che oggi sono una scienza e non più solo un’intuizione. Un legame indissolubile con la tradizione che guarda al futuro e ha portato questo progetto a unire due anime: sportività ed eleganza, per un’icona fuori dagli schemi“.

Il design retrò della 12Cilindri

La Gran Turismo Ferrari, in chiave moderna, riprende dei concetti stilistici che avevano reso leggendarie le Rosse del passato. La missione di tramandare l’eredità delle storiche vetture del Casa modenese è riuscita in un perfetto connubio tra prestazioni, comfort e stile. Le linee sono sinuose ma riescono a trasmettere brutalità. Il cofango ad apertura invertita mette in primo piano il vano in cui alloggia il leggendario motore V12. Inoltre, spicca la doppia coppia di terminali di scarico tipica dei dodici cilindri del Cavallino. I tecnici Ferrari si sono superati e hanno meritato il Car Design Award 2025.