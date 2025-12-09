Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Lando Norris e la sua collezione di auto da sogno

Non sarà il pilota più appariscente in F1, in termini di stile di guida, ma Lando Norris ha saputo conquistare il suo primo titolo in carriera con merito. Il nativo di Bristol, con una seconda parte di campionato di altissimo spessore, è riuscito ad avere la meglio sul compagno di squadra. Piastri non è stato in grado di amministrare un ampio margine sui competitor, arrivando alle spalle anche di Max Verstappen che, nel GP di Abu Dhabi, ha sfiorato l’impresa.

Lando ha concluso la stagione con soli 2 punti in più dell’asso della Red Bull Racing, entrando nella leggenda. Il suo gusto per le auto britanniche è legato a filo doppio al team McLaren. Partiamo dalla supercar che più rappresenta il campione del mondo: McLaren P1. Un bolide ibrido, come le monoposto di F1, ma con due posti e una produzione limitata a 375 esemplari. Il cuore pulsante è un motore termico V8 biturbo, che, insieme a un propulsore elettrico, sprigiona una potenza complessiva di 916 cavalli. Il gioiello di Woking copre lo 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, vantando una top speed di 350 km/h autolimitati.

I gioielli del campione F1

Lando ha debuttato nella massima categoria del Motorsport nel 2019 su una monoposto papaya. La McLaren ha coccolato il suo pupillo con una vettura stradale spaziale, acquistata nel maggio del 2023. La 765LT Spider è stata personalizzata per il numero 4 della griglia, come dimostrano le iniziali LN ricamate sui poggiatesta. Sotto il cofano c’è un motore V8 capace di sprigionare una potenza massima di 765 CV per un piacere di guida estremo. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,7 secondi e può raggiungere una velocità massima pari a 300 km/h.

Il driver inglese non nasconde la sua passione per le vetture italiane. Si è comprato una potentissima Ferrari 812 Superfast. Presentata alla kermesse di Ginevra del 2017, oggi sostituita dalla 12Cilindri, con suo magico motore 12 cilindri Superfast rappresenta un richiamo alla leggendaria Ferrari 500 Superfast del 1964. Realizzata nel Centro Stile del Cavallino firmato da Flavio Manzoni, prende il nome dagli 800 cavalli del motore e dai 12 per i cilindri dello stesso. La top speed risulta superiore ai 340 km/h, mentre lo 0 a 100 km/h si racchiude in appena 2,9 secondi. Norris vanta anche una Porsche Carrera GT. La supercar tedesca, equipaggiata con un motore V10, è capace di sprigionare una potenza massima di 612 cavalli. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi, mentre la lancetta si ferma intorno ai 330 km/h.

L’amore per le leggende italiane

I migliori modelli della collezione di Norris devono ancora arrivare. Partiamo dalla prima vera hypercar della storia del Cavallino Rampante. Il campione del mondo di F1 è uno dei fortunati possessori di una F40. Il design si deve allo studio Pininfarina in cui si cimentarono Aldo Brovarone e Leonardo Fioravanti sotto la guida di Nicola Materazzi. Quest’ultimo realizzò motore, cambio e altri elementi tecnici della F40 per celebrare i 40 anni di attività della Ferrari. Commercializzata dalla Casa modenese fra il 1987 e il 1992, con ben 478 cavalli, garantiti da un motore V8 3.0 biturbo, raggiunse, per i tempi, il record di velocità massima di 324 km/h. La vettura italiana, a inizio anno, è finita contro un guard rail, lungo le strade del Principato di Monaco, ma alla guida c’era un amico di Norris.

Lando va molto orgoglioso anche della Lamborghini Miura P400. Un emblema del Made in Italy, prodotto tra il 1966 e il 1973, con un motore V12, da circa 350 cavalli, in posizione trasversale posteriore. In alto sulla pagina IG mtsupercars potete vedere in azione il pilota della McLaren sulla mitica Miura. Immagini che parlano da sole e ci fanno provare un pizzico di invidia per il ventiseienne.