Getty Images Kimi Antonelli ritira il suo nuovo bolide

Kimi Antonelli è pronto ad affrontare la sua seconda annata in Formula 1 al volante della W17, dopo l’anno di apprendistato nel circus. Il 2025 non è stato semplice per il bolognese che ha alternato prestazioni maiuscole a passaggi a vuoto preoccupanti. La Casa della Stella a tre punte crede fermamente nel potenziale del driver italiano e gli ha anche consegnato una Mercedes-AMG GT 63 Pro in edizione limitata.

Si tratta di una evoluzione della GT 63, numerata ed elaborata per richiamare la livrea della vettura che scende in pista. Dalla base nero metallizzato al motivo a Stella dipinto a mano sulle fiancate, fino alle strisce e ai contrasti in tinta Petronas distribuiti su prese d’aria, splitter e diffusore sono evidenti i riferimenti alla monoposto usata da Antonelli e Russell. La configurazione stradale è concepita per chi sogna una GT ad alte prestazioni con elementi tecnici e stilistici estremi, in linea con la tradizione AMG. Il prezzo dell’auto non è stato annunciato, ma la GT 63 Pro 4Matic+ in allestimento AMG premium parte da 230.000 euro e questa versione ritirata da Kimi avrà una quotazione decisamente maggiore.

Motore poderoso

Il cuore pulsante è il V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 612 CV, associato alla trazione integrale. La supercar teutonica vanta un assetto aerodinamico pensato per la riduzione della portanza, allo scopo di tenerla incollata all’asfalto. Non manca un sistema di raffreddamento potenziato, nato per gestire meglio le temperature di esercizio in un utilizzo intenso e continuativo. Un bolide che al diciannovenne sembra apprezzare, come noterete dalle foto in basso.

La carriera di Kimi è legata al mondo Mercedes da quando Toto Wolff, team principal della Scuderia con sede a Brackley, lo ha messo sotto la sua ala protettiva nel 2018. All’età di 12 anni, dopo essere stato notato dal manager austriaco durante le sfide dei kart, venne inserito nel programma dell’Academy Mercedes. Antonelli è stato due volte campione europeo di kart nella categoria OK (nel 2020 e 2021). Nei campionati a ruote scoperte ha vinto la Formula 4 ADAC, la Formula 4 italiana e i FIA Motorsport Games nella categoria Formula 4 nel 2022, la Formula Regional Middle East e la Formula Regional Europea nel 2023.

Legame di ferro con Mercedes

Kimi ha scelto di utilizzare il numero 12 in onore del pilota brasiliano Ayrton Senna, protagonista assoluto nel circus al volante della McLaren. L’attuale driver della Mercedes è figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario dell’AKM Motorsport, squadra che corre in diversi campionati GT, come ad esempio l’International GT Open e il GT World Challenge Europe, oltre che alla Formula 4 italiana. Lo scorso anno si è diplomato in finanza e marketing all’istituto “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno nel 2025 e ha conseguito la patente.

Dopo aver spento 18 candeline sulla torta, Antonelli ha debuttato in Formula 1 durante le prove libere del Gran Premio d’Italia guidando la Mercedes-AMG F1 W15 E Performance. La sua sessione in pista non durò tanto, a causa di un incidente alla Curva Alboreto. Nonostante la disavventura, nel Gran Premio di Monza, arrivò l’ufficialità sull’ingaggio da parte della Mercedes per la stagione 2025, al posto di Lewis Hamilton. Ha concluso la sua prima stagione in F1 con 150 punti e il settimo posto in classifica, a 6 lunghezze dal 7 volte iridato della Ferrari.