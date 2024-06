Tutte le Ferrari di Gordon Ramsay, una collezione che vale un patrimonio

Gordon Ramsay non colleziona solo stelle Michelin: il noto chef, infatti, estende il suo buon gusto anche alle auto, in particolare alle Ferrari che valgono un patrimonio.

Ramsay sarà anche noto per la sua partecipazione a Hell’s Kitchen ma il suo garage è decisamente un paradiso per gli appassionati d’auto. Oltre alla passione per il buon cibo, lo scozzese ha infatti quella per i veicoli sportivi ed eleganti: il suo garage è un sogno a occhi aperti, in cui figurano modelli da sogno di brand raffinati. Facendo un inventario dei suoi gioielli a quattro ruote, figurano due McLaren – Senna e 675 LT – tre Aston Martin – DB7 V12 Vantage, DBS Superleggera e il suo ultimo acquisto, una splendida Valour – una BAC Mono, una Land Rover Defender 110 e una Porsche 918 Spyder ma, soprattutto, una vasta gamma di Ferrari. Scopriamo tutti i modelli del Cavallino Rampante della sua collezione.

Ferrari F355 GTS

Un classico moderno dalle linee allungate e una scheda tecnica da favola: Ramsay non poteva che innamorarsi di questo modello del Cavallino Rampante del 1998. Si tratta di uno degli esemplari migliori a montare il motore V8 e quella, di colore giallo, dello chef, è famosa per offrire a guidatore e al passeggero un’esperienza indimenticabile a bordo. La sua comodità è che può essere coperta d’inverno e ritrarre il tettuccio duro in estate, permettendo un viaggio su una supercar di prima classe con il vento fra i capelli, con i pannelli Targa riposti dietro i sedili.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Il suo design un po’ vintage si sposa bene con il motore a benzina V8 da 380 CV a trazione posteriore, con un cambio meccanico trasversale a sei rapporti.

Ferrari Monza SP2

Nel garage di un collezionista dai gusti eccezionali come Ramsay, non poteva mancare una Ferrari Monza SP2. Nata per essere collezionata, essendo stata prodotta in edizione limitata, questa vettura è stata creata in soli 499 esemplari, e per venirne in possesso non è bastato spendere 1 milione e 600 euro (già, è questo il suo valore) ma bisognava essere selezionati clienti VIP, scelti dalla stessa Ferrari.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Quest’auto è stata disegnata da Flavio Manzoni nel 2019 per celebrare i 70 anni della nascita del Cavallino. Si ispira a veri e propri culti del mondo automotive come i primi modelli barchetta da competizione come la 750 Monza e la 860 Monza e monta un motore V12, che ancora oggi è usato per le nuove berlinette, da 819 CV di potenza.

Un vero e proprio orgoglio da possedere, spesso si incrociano i rari esemplari solo per un giro in pista.

Ferrari 308

Auto dalle linee spigolose specialmente nella parte anteriore, la Ferrari 308 è una star della TV, proprio come Ramsay.

Fonte: Wikipedia

Il noto chef ha infatti raccontato che fra le ragioni principali che l’hanno spinto ad acquistarla, c’è che la 308 ha una fama propria: appare spesso nelle puntate di Magnum P.I., in cui si vede il personaggio sfrecciare a bordo di questo modello, decisamente affascinante.

Ferrari LaFerrari Aperta

Un altro modello da collezione che spicca nel garage “stellato” di Ramsay è LaFerrari Aperta. Si tratta di una variante dell’altra LaFerrari ed è ancora più rara, in quanto ne sono stati prodotti appena 210 esemplari. Questo veicolo sportivo, in entrambe le versioni, entrambe limitate, è alimentato in modo ibrido ed è stato prodotto dal 2013 al 2018 per sostituire la Ferrari Enzo.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

LaFerrari condivide lo stesso cuore meccanico in entrambe le sue varianti ed è infatti alimentata grazie a un V12 dai 963 CV di potenza. Il cambio è anch’esso prezioso, in quanto è un 7 marce ispirato alla F1, con i comandi sul volante. La natura sportiva di quest’auto si ritrova anche nei materiali utilizzati, fibra di carbonio e kevlar nel corpo della vettura e si riflette anche nella velocità, che può superare i 350 km/h. Lo chef stellato è stato uno dei primi al mondo a ricevere l’hypercar, di cui è stato concesso l’acquisto solo su invito dello stesso Cavallino, e ha scelto un’elegante tinta bianca per un valore pari a 2,9 milioni di dollari, ovvero quanto costa la Fiat più costosa del mondo.

Ferrari 550 Maranello

Il valore di questo modello, dall’anima puramente vintage grazie al cambio manuale e alimentato da un V12, è schizzato recentemente alle stelle ma Ramsay non se ne separerebbe mai. La sua Ferrari 550 Maranello di colore blu ha infatti anche un immenso valore affettivo: gli fu regalata da sua moglie nel 2000, per aver ottenuto la terza stella Michelin.

Ferrari 488 GTB

Nello splendido garage da sogno di Gordon Ramsay figura anche la Ferrari 488 GTB. Un altro modello da collezione prezioso ed invidiabile, la 488 unisce classe e bellezza con prestazioni straordinarie, in quanto questa Gran Turismo Berlinetta è alimentata da un motore V8 che sprigiona ben 670 CV di potenza.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Lo chef provò questo modello direttamente sulla pista di Fiorano nel 2015 e all’epoca costava “solo” 207.000 euro. Il suo valore, tuttavia, è destinato ad aumentare con il tempo, proprio come il buon vino.

Ferrari F12tdf

Siamo giunti alla fine del nostro viaggio virtuale fra le “Rosse” da sogno di Gordon Ramsay. A questo punto, non si può non citare la Ferrari F12tdf. Si tratta di un modello del 2015, nato dall’intento di coniugare l’alta tecnologia con la bellezza. Disegnata dal Centro Stile Ferrari, quest’auto si fa notare per le sue linee femminili ma decise, definite dalla stessa Ferrari “possenti e sensuali”. Tutto questo, però, passa in secondo piano quando si dà un’occhiata alle caratteristiche tecniche del veicolo, destinate a entrare nella storia del Cavallino.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Questo modello ha in sé il motore 6262 cc 65° V12 della F12 berlinetta ma i 740 CV di quest’ultima, nella versione tdf aumentano fino a 780, per una potenza specifica di 125 CV per litro. Inoltre, meraviglie fa anche l’aerodinamica, curata nel dettaglio per raggiungere un’efficienza aerodinamica di 1,6, raddoppiando quindi gli stessi valori della berlinetta e potendo puntare a superare i 340 km/h. Non a caso, lo stesso Ramsay è stato visto più volte alla guida di quest’auto, passata alla storia grazie anche alla sua comodità, in quanto è nata per l’endurance. Il colore scelto dallo chef? Un intramontabile “Bianco Fuji” con aggressive e sportive striature in nero matte.