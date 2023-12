Bugatti, l’esemplare unico al mondo evoca un’icona

Bugatti da sempre realizza auto che solo pochissimi appassionati e facoltosi uomini d’affari, collezionisti, calciatori possono permettersi. Modelli dal valore inestimabile, che raramente si vedono sfrecciare per le strade delle città. Auto sensazionali, proprio come la Bugatti Type 57 SC Atlantic : una vettura realizzata da Jean Bugatti ormai quasi 90 anni fa, ancora impressa nella mente degli amanti del brand, un’icona senza tempo, che non possiede eguali. Un modello che ha catturato l’immaginazione di esteti e appassionati di automobili ed è ancora considerato il più prezioso ed esclusivo al mondo.

Molte delle sue caratteristiche di stile hanno ispirato il DNA del design moderno di Bugatti. Ma questa vettura non è solo un riferimento per il team di progettazione del brand. La storia che stiamo per raccontarvi infatti riguarda un facoltoso cliente, che ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, facendosi realizzare un nuovo modello unico, il tributo all'iconica Atlantic, modificando una Chiron Super Sport. E così il “57 One of One” è diventato realtà.

La storia

Vent'anni fa la cliente, da sempre appassionata di automobili, ha visto per la prima volta una Type 57 SC Atlantic: “Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Ho visitato il Mullin Automotive Museum a Oxnard, ed eccola lì, una delle sole tre auto ancora rimaste, su un piedistallo da sola. Me ne sono innamorata dal primo istante in cui l’ho vista”.

Il desiderio di avere una Bugatti tutta sua si è avverato vent'anni dopo, quando suo marito – proprietario di una Bugatti, che condivide la stessa passione e dedizione per le auto – ha voluto farle un’eccezionale sorpresa per il suo 70esimo compleanno: un invito personale da parte di Bugatti a Molsheim, in Francia, per configurare personalmente la sua Chiron Super Sport. E così la donna scoprì per la prima volta la Casa Bugatti di persona. Jascha Straub, Lead Designer Sur Mesure presso Bugatti, era a disposizione per presentarle la straordinaria storia dello Château Saint Jean e del marchio: la prima parte di un viaggio di co-creazione che si sarebbe protratto per circa un anno.

Jascha Straub ha affermato: “Durante la sua visita, quando siamo passati davanti a un modello in scala del Type 57 SC – il primo Atlantic e proprio quello che aveva visto tanti anni fa – c’è stata un’immediata scintilla tra noi, tanto che ci siamo resi conto che quella era proprio la direzione da prendere. Per anni ho sognato di reinterpretare questa icona, quindi avevo già le mie idee su cosa avrei fatto per onorare l'auto più elegante mai progettata. Ciò significava che potevamo sederci subito e iniziare a sviluppare il design, per realizzare insieme la sua visione”.

L’aspetto esteriore

La sorprendente tonalità blu argentata, che brilla sotto le luci del Mullin Automotive Museum, è rimasta impressa nella mente della cliente. Per questo vibrante omaggio c'era un solo colore che lei e Jascha potevano immaginare. Tuttavia, raggiungere questo obiettivo non è stata un’impresa da poco.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

Ogni progetto della divisione Sur Mesure di Bugatti è meticoloso nel suo processo, immerso anche nei più piccoli dettagli, e fare riferimento a uno dei più grandi pezzi di design automobilistico mai concepito richiede estreme precisione e umiltà, motivo per il quale Jascha Straub si è recato al Museo Guggenheim di Bilbao, dove è stata realizzata l'auto originale. “Quell’auto originale ha avuto un effetto così profondo sulla nostra cliente che volevamo ottenere lo stesso identico colore per la sua Chiron Super Sport. Ciò che vogliamo davvero è che la cliente, ogni volta che guarderà la sua auto, provi la stessa emozione che provò quel giorno di 20 anni fa, quando iniziò la sua ammirazione per la Type 57 SC Atlantic. Sono volato a Bilbao, con un campione di colori che avevamo creato, per osservare la verniciatura in diverse condizioni di luce. Doveva essere completamente autentico rispetto all’originale”, ha spiegato.

La nuova “57 One of One”

Per la Bugatti Chiron Super Sport “57 One of One”, il team Sur Mesure ha lavorato fianco a fianco con gli ingegneri della Casa per creare un perfetto omaggio all'originale, che rimanesse fedele anche alla filosofia di design Bugatti e ai requisiti tecnici dell'auto. Ogni dettaglio e presa d'aria del bolide da sogno Chiron Super Sport è attentamente considerato per soddisfare le esigenze estreme di raffreddamento e aerodinamica di una ipersportiva che viaggia fino a 440 km/h. Il design unico che ne risulta è una bellissima interpretazione moderna ma fedele all'iconica Type 57 SC Atlantic.

Bugatti ha aggiunto cerchi Super Sport a cinque razze – che combinano cromo lucido e lo stesso blu dell’originale – e vivaci accenti cromati. La parte inferiore dell'ala posteriore presenta una silhouette disegnata a mano, con le scritte “57” e “One of One”.

“L'entusiasmo e il coinvolgimento attivo del cliente durante l'intero processo di progettazione sono stati una costante fonte di ispirazione”, ha continuato Straub. “La sua prospettiva, radicata in un profondo rispetto per la tradizione Bugatti e guidata dal desiderio di creare un autentico omaggio, ci ha guidato nella creazione di un veicolo che è il connubio perfetto tra storia e ingegneria innovativa”.

Gli interni personalizzati

Per gli interni la cliente ha scelto la pelle "Gaucho", optando per un colore senza tempo. I punti salienti degni di nota includono la silhouette dell'Atlantico cucita a mano in "Lightning Blue" sui pannelli delle porte e una console centrale con un intarsio personalizzato "57 One of One". L'iconico elefante di Rembrandt Bugatti è ricamato sui poggiatesta. Le firme di Jean Bugatti e di Rembrandt sono applicate sulle porte.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

Hendrik Malinowski, amministratore delegato di Bugatti Automobiles, ha dichiarato: “Quando realizziamo un’auto su misura per i nostri clienti, cerchiamo sempre di rendere omaggio alla nostra ricca eredità. Per un cliente abbracciare la nostra tradizione in questo modo è un momento di orgoglio. Una creazione come "57 One Of One" rappresenta un nuovo capitolo mozzafiato nella leggenda del Type 57 SC Atlantic, autentico e realizzato nello spirito dell'originale di Jean Bugatti. Il Type 57 SC Atlantic sarà sempre un’icona e quest’ultimo omaggio potrà orgogliosamente affiancarlo nei concorsi del futuro”.

Oggi la cliente si sta godendo la sua eccezionale e unica esperienza di guida Bugatti, dopo aver esplorato le strade panoramiche del West americano al volante della sua eccezionale vettura così tanto desiderata.