Fonte: Ufficio Stampa Bugatti Bugatti Chiron Super Sport L'aura, progetto unico al mondo

Bugatti, per i suoi clienti, è sinonimo di “infinite possibilità”, e infatti è vero: gli amanti e sostenitori del brand possono realmente farsi realizzare la loro creazione su misura in base a esigenze e gusti, pezzi unici al mondo, che rimarranno tali. Ed è proprio quello che è successo a questo coppia: il marito di una donna, anche lei appassionata di Bugatti, è rimasto folgorato dall’auto che si è fatta realizzare dai designer Bugatti Sur Mesure completamente dipinta a mano, tanto che ha richiesto un effetto simile per la sua Chiron Super Sport già consegnata.

L’unicità di Bugatti

Ogni Bugatti è unica, come il suo proprietario. Ma per alcuni clienti il ​​design che scelgono per la loro auto non è definitivo: i gusti possono cambiare, o possono nascere delle nuove idee, e fornire una scintilla di creatività in qualsiasi momento. Non importa se un cliente possiede l’auto da un giorno o da un decennio, rimane sempre l’opportunità di darle anche in un secondo momento una nuova personalità. Ed è quello che è successo con l’ultima creazione commissionata dal team Sur Mesure.

La storia vede come protagonisti due appassionati Bugatti, marito e moglie, che insieme hanno deciso di celebrare la loro grande passione per il brand acquistando ciascuno una Chiron Super Sport. L’auto del marito è stata consegnata per prima, l’uomo ha così avuto modo di osservare da vicino la supercar di sua moglie prendere vita grazie al team della Bugatti Sur Mesure.

Lavorando fianco a fianco con Jascha Straub, Lead Designer di Sur Mesure, la volontà del cliente era reinterpretare il design dell’intramontabile Veyron L’Or Blanc. La donna si è innamorata di una combinazione di rosso brillante – Rosso Efesto – e vibrante arancione – Arancia Mira – scelti per creare il suo capolavoro dipinto a mano in uno stile che è diventato noto come “Vagues de Lumière”, per il modo in cui imita i riflessi della luce. Questo motivo, proprio come su L’Or Blanc, ha stimolato la creatività dei proprietari di Bugatti, ognuno dei quali ha applicato il proprio tocco unico, reinterpretando il design in modi sottilmente personali.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

Il processo di creazione

Uno straordinario schema di verniciatura, che richiede settimane, a partire dalla creazione di forme 2D che rappresentano le linee che scorrono sopra l’auto, che devono essere applicate alle superfici 3D della vettura stessa, con perfezione millimetrica. Ogni millimetro delle linee tracciate viene poi meticolosamente dipinto a mano, strato su strato, con il colore contrastante, in questo caso l’arancione.

Se la linea non soddisfa pienamente le intenzioni del designer, viene posizionato un nastro correttore sopra quella originale fino a quando la forma non risulta assolutamente perfetta. Questo processo viene ripetuto finché ogni riga non ha il giusto flusso e carattere. Una volta completata, la vernice viene quindi fissata con più strati di trasparente. La verniciatura risultante, che combina un rosso intenso con un arancione vibrante, sembra brillare di energia, riflettendo perfettamente il nome scelto dal cliente per questa vettura: “L’aura”.

Jascha Straub ha spiegato: “L’effetto Vagues de Lumière non è una novità per Bugatti, ma ogni cliente ha i propri desideri su come dovrebbe apparire, e ogni modello richiede un lavoro diverso. Ogni volta lavoriamo davvero da zero per garantire perfezione assoluta. La vera bellezza di queste auto risiede anche nella loro individualità: ogni pittore ha uno stile diverso, quindi ogni auto è assolutamente unica. Ho visto questa vettura per la prima volta di recente sotto il sole splendente della California e la gente non poteva credere ai suoi occhi. Ciò che abbiamo creato è una vera scultura ispiratrice”.

La Chiron Super Sport ispira un’altra creatura

Un effetto così stimolante, che ha dato lo spunto per creare un altro eccezionale progetto Sur Mesure. Mentre osservava l’evoluzione del design dell’auto di sua moglie, infatti, il marito è rimasto davvero colpito, tanto da decidere di far trasformare la sua auto per adattarla a quella della donna. Un nuovo entusiasmante progetto per il team del servizio clienti Bugatti.

Così l’uomo ha chiesto di spedire la sua Chiron Super Sport nel Tennessee all’officina del servizio clienti presso la sede di Bugatti a Molsheim per iniziare una meticolosa trasformazione durata sette mesi, utili per adattarla al nuovo design desiderato.

Il team Bugatti Sur Mesure ha trasformato la nuovissima vettura rielaborando una finitura in fibra di carbonio a vista, con una delicata tinta nera avvolta da linee scolpite in luce in French Racing Blue. Un lavoro che ha richiesto diversi mesi solo per la preparazione. Il cofano, il tetto, la copertura del motore e l’alettone posteriore in fibra di carbonio dovevano essere sostituiti, le linee blu originariamente previste dovevano essere completamente rimosse dalla carrozzeria.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

È stato inoltre richiesto un nuovo tetto Sky View, il che significa che è stato necessario rimuovere l’intero pannello del tetto originale dalla struttura monoscocca. Tutto questo poteva essere fatto solo dopo aver rimosso ogni singolo pezzo dell’interno per garantire che non fosse intaccato dalle polveri sottili create durante il processo. Il risultato finale non dovrebbe sembrare semplicemente rinnovato, ma quello di un’auto nuova di zecca con lo stesso livello di attenzione ai dettagli e gli stessi standard di qualità applicati a ogni vettura che lascia Molsheim.

Com’è fatta la nuova creatura

Una volta preparata perfettamente la carrozzeria, il team ha potuto iniziare il processo di applicazione delle strisce, con forme 2D uniche per il colore di contrasto French Racing Blue. Questi ritagli sono così intricati che in questa fase una persona ha lavorato esclusivamente su questo progetto per quattro settimane, pensando al modello selezionato in modo che si adattasse perfettamente alla vettura. Il colore blu è stato poi applicato a mano su più strati per creare queste linee fluide e dare l’illusione di riflessi luminosi sul corpo nero.

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

Sebbene questa Chiron Super Sport sia ispirata all’auto di sua moglie, non esistono due auto esattamente uguali, ognuna delle due supercar degli sposi è intrisa della sua personalità e dell’estro artistico del designer che ha creato le linee e dell’artigiano che le ha fatte nascere. Infine l’auto viene verniciata con il trasparente con precisione e attenzione ai dettagli e ai giochi di luce.

Il nome dato a questo modello è “Coup de Foudre”, e si riferisce alle linee blu dipinte su carbonio nero che sembrano fulmini nel cielo notturno. Anche i pannelli delle porte su misura, con un design unico ispirato a “Vagues de Lumiere”, sono stati realizzati e montati a mano.

Frederic Stocks, responsabile del workshop post-vendita, ha dichiarato: “Mai prima d’ora ci è stato chiesto di trasformare completamente il carattere di un’auto così poco tempo dopo la consegna. È stato uno dei progetti tecnicamente più impegnativi che abbiamo mai intrapreso, ma l’esperienza e la conoscenza del team Bugatti Aftersales non ha eguali. Il Servizio si assicura che ogni fase del percorso del cliente Bugatti sia unica e ineguagliabile come le nostre auto”. La Chiron Super Sport su misura che ne risulta è un trionfo di passione e creatività, che unisce la visione personale del cliente con la creatività del team Bugatti.