Fonte: Ufficio Stampa Bugatti La Bugatti Divo è l'auto più costosa al mondo

Il mondo delle quattro ruote è molto variegato e si possono incontrare sia veicoli a basso costo, come delle citycar o delle utilitarie, sia delle fuoriserie dal costo esorbitante. Quest’ultime sono anche quelle che fanno smuovere la fantasia, che fanno sognare e vibrare le corde del cuore degli appassionati di motori. La domanda che si pongono moltissimi è semplice: quali sono le vetture attualmente più costose del pianeta? La risposta non è così scontata e potrebbe prendere in contropiede anche il più esperto dei naviganti. Provare per credere.

5 – Koenigsegg Regera

Fonte: Ufficio Stampa Koenigsegg

La top 5 viene aperta dalla hypercar svedese costruita in appena 80 esemplari, la Koenigsegg Regera. Stiamo parlando di un’automobile portentosa, in grado di raggiungere delle performance esorbitanti, merito del suo cattivissimo motore 5.0 litri di cilindrata, dalla potenza massima di 1115 CV (820 kW) e dalla coppia di 1280 Nm. A supporto ci sono anche altri 3 motori elettrici, Grazie a questi numeri, questo freccia è capace di spingersi fino a 400 km/h di velocità massima, mentre lo scatto da ferma a 100 km/h si registra in appena 3 secondi. Il costo è di 2 milioni di euro a esemplare.

4 – Pagani Huayra BC

Fonte: Ufficio Stampa Pagani

Al quarto posto un’altra gemma dell’esclusiva produzione italiana di Horacio Pagani: la Pagani Huayra BC. In questo elenco non poteva non entrare questa splendida creatura, che oltre alle performance sensazionali (che spiegheremo tra poco) aggiunge l’artigianalità sopraffina della Motor Valley. Sotto al cofano si nasconde un motore ad accensione comandata V12, dalla cilindrata di 6 litri, in grado di erogare una potenza massima pari a 730 CV (536 kW) e una coppia massima di 1100 Nm. La velocità massima è di 270 km/h. Questa fuoriserie viene prodotta in appena 20 esemplari e ha un costo di 2,5 milioni di euro.

3 – Aston Martin Valkyrie, tra le vetture più costose al mondo

Fonte: Ufficio Stampa Aston Martin

Un’altra suprema creatura pronta a raggiungere le performance più arroganti del globo: Aston Martin Valkyrie. La tiratura in questo caso sale a 150 esemplari stradali e 25 ad uso esclusivo su pista. La belva di matrice britannica spaventa grazie al motore a combustione interna, che è un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, capace di di sprigionare una potenza di 1000 CV, alla quale vanno sommati ulteriori 160 CV ottenibili dal motore elettrico, che si comporta da KERS (Kinetic Energy Recovery System, ovvero “Sistema di Recupero dell’Energia Cinetica), un sistema visto anche in F1. Velocità massima di 400 km/h, mentre il prezzo è fissato a 3,5 milioni di euro.

2 – Ferrari FXX-K Evo

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

La Ferrari FXX-K Evo è leggendaria, perché resa ancora più un mito dal fatto di essere stata posseduta (nella versione civile) da una personalità del calibro di Michael Schumacher. Il sette volte iridato di Formula 1 ha contribuito anche allo sviluppo di questa hypercar prodotta a Maranello in appena 34 unità. L’auto è spinta da 2 motori, uno endotermico V12 con potenza di 860 CV, capace di erogare 750 Nm di coppia, e l’altro elettrico con potenza di 190 CV, che garantisce una coppia suppletiva pari a 150 Nm. Il suo grande limite è la possibilità di poterla guidare soltanto a Maranello. Prezzo di 4,2 milioni di euro.

1 – Bugatti Divo

Fonte: Ufficio Stampa Bugatti

Al primo posto di questa speciale classifica c’è la Bugatti Divo. Hypercar dal fascino assoluto, perché non solo audace dal punto di vista del design, ma perché in grado di toccare prestazioni inaudite grazie al suo motore endotermico W16 con potenza da 1500 CV. Passando alle cifre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,4 secondi, mentre la velocità massima è di 340 km/h. Gli esemplari prodotti sono appena 40, ma il valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro.