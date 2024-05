Le 5 auto diesel che consumano meno

Se sei sul punto di acquistare una nuova vettura, devi prendere in rassegna ogni voce, compresa l’efficienza del carburante. Vale a maggior ragione oggi, visto il progressivo aumento dei prezzi alla pompa, determinato dalla situazione geopolitica e socioeconomica sfavorevole. Per quanto riguarda le auto diesel, i loro giorni d’oro sono forse tramontati, ma in commercio rimangono delle proposte davvero interessanti, anche promosse da compagnie aventi una lunga tradizione alle spalle. Ecco quali sono i cinque modelli a gasolio più parchi nei consumi.