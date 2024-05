Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Charles Leclerc vuole vincere per i tifosi Ferrari F1 e per sfatare la maledizione del GP di Monaco, il circuito di casa - Photo Florent Gooden / DPPI

Tutto pronto per l’ottavo appuntamento della stagione di F1. La Ferrari e Charles Leclerc hanno tutta l’intenzione di sfatare il tabù di Monaco. La concentrazione è massima per provare a vincere la gara di casa. Il monegasco ha un conto aperto proprio con il circuito di Montecarlo e Verstappen permettendo, spera di poter regolare il tutto quanto prima.

Il GP di Charles

Il pilota monegasco della Ferrari si presenta al GP di casa in seconda posizione nella classifica iridata comandata da Max Verstappen. Il terzo posto ottenuto nel Gran Premio dell’Emilia Romagna gli ha permesso di scavalcare Sergio Perez e di candidarsi come avversario diretto di Max il cannibale. Con lo sguardo fisso negli specchietti per controllare l’exploit di Lando Norris che promette una nuova battaglia, Leclerc tornerà in pista a Monaco, circuito nel quale vorrebbe finalmente vincere e togliersi più di qualche rivincita.

“Ormai essere tra i primi tre non mi basta più, ce la metterò tutta per vincere” il messaggio di Charles, lanciato ai ferraristi durante l’ultima conferenza stampa FIA. Volontà che si aggiunge alle dichiarazioni rilasciate al termine dell’ultima gara di Imola: “Sono fiducioso che prossimamente riusciremo a dargli la soddisfazione della vittoria“. Le premesse quindi sono delle migliori, sempre meteo e Verstappen permettendo, ma chissà che sia la volta buona.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Fred Vasseur che nei giorni scorsi aveva dichiarato: “Dobbiamo fare ancora un piccolo passo avanti ma siamo senza dubbio sulla strada giusta per puntare presto al risultato più importante“.

I precedenti

Il pilota monegasco di Formula 1, ha un rapporto complesso con il circuito di Monaco, il Gran Premio di casa sua. Nonostante il suo talento e la sua determinazione, Leclerc ha affrontato più di qualche difficoltà e sfortune sul tracciato di Montecarlo. Nel 2018, al debutto in Formula 1 con la Sauber, fu costretto al ritiro a causa di un problema ai freni che lo portò anche a una collisione con Brendon Hartley della Toro Rosso alla chicane del Porto. Nel 2019, passato alla Scuderia Ferrari, un errore strategico del team durante le qualifiche lo costrinsero a partire dalle retrovie. Nel tentativo di scalare le posizioni durante la gara, ancora una volta un incidente lo costrinse al ritiro. Quella volta il contatto fu con la Renault di Hulkenberg nel tornante della Rascasse.

Nel 2021, dopo aver conquistato la pole, un problema al semiasse manifestato durante il giro di ricognizione gli ha impedito di partecipare alla gara. E ancora nel 2022, nuovamente in pole position, una scelta strategica sbagliata in gara durante il cambio pneumatici per pioggia lo hanno relegato al quarto posto finale, vanificando tutte le possibilità di vittoria. Infine nel GP dello scorso anno, sesto posto in qualifica e sesto posto al termine della gara.

Nonostante tutto, il supporto del pubblico locale è stato ed è sempre caloroso, molti sperano di vederlo finalmente trionfare sul tracciato che conosce così bene ma che al momento non gli ha mai regalato gioie.

Qui casa Leclerc

Il team Ferrari è pronto a dare il massimo in supporto di Charles Leclerc. Lo stesso Vasseur ha dichiarato: “Come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Montecarlo. Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte”.

Ma allo stesso tempo anche Arthur Leclerc, pilota fratello minore di Charles e Development Driver Ferrari, vuole contribuire a ottenere il massimo dal GP di Monaco. “Per noi è un appuntamento importantissimo. Qui siamo nati, qui siamo andati a scuola, e qui vivono i nostri cari. Anche quest’anno, come ogni anno, la nostra famiglia e gli amici verranno a vedere la gara. Il circuito è a poche centinaia di metri da casa nostra, è sempre bello! Correre a Monaco da monegasco non fa altro che raddoppiare l’adrenalina“.

La strategia Ferrari

Fred Vasseur è determinato a ottenere il massimo dai suoi piloti e della sue vetture, già a partire dalle qualifiche: “Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti“. Per il Team Principal della Ferrari fondamentale sarà il risultato ottenuto dalle qualifiche visto che negli ultimi GP ha sempre influenzato la prestazione finale dei suoi piloti.

A poche ore dall’inizio ufficiale della manifestazione, il team Ferrari studia la strategia globale. Una buona posizione in pista è tutto nel Principato di Monaco e in prospettiva gara la Ferrari opterà per la strategia di una sola sosta ai box. Nello specifico, in condizioni di asciutto i piloti delle Rosse parteranno con gomme Soft o Medium per avere ritmo veloce e costante durante i primi giri della gara. Il passaggio alla mescola Hard potrà avvenire nella finestra di giri compresa tra il 22 e il 38. Tutti pronti anche nel caso dell’eventuale ingresso di Safety Car o di eventuali condizioni meteo avverse, la pioggia potrebbe stravolgere la corsa.