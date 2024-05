Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images/Ufficio Stampa Maserati Chiara Ferragni potrebbe far parte del cast del film sui fratelli Maserati

Non c’è due senza tre. Prima Lamborghini ha aperto le danze, dunque è toccato a Ferrari, adesso l’ennesimo film su un marchio tricolore si appresta a sbarcare nelle sale. Il titolo è già deciso, Maserati: A Racing Life, e, come lascia facilmente presagire il nome, rende omaggio alla Casa emiliana. Per la sua realizzazione la Casa produttrice, Iervolino & Bacardi Entertainment, non bada a spese. Con un budget da 100 milioni di dollari, ben superiore rispetto alle cifre medie spese nel panorama italiano, confida di realizzare un blockbuster.

Mentre negli Stati Uniti, patria del cinema, somme simili risultano piuttosto comuni, lo sono molto meno lungo la nostra penisola. Alla luce di ciò, probabilmente reciteranno dei grossi attori, magari internazionali e tra i più quotati sulla scena. Se la pellicola sul Cavallino Rampante girato da Michael Mann ha incluso nel cast star della levatura di Adam Driver e Lady Gaga (orgogliosa proprietaria di un Tesla Cybertruck), qui le candidature devono ancora trapelare. Sognare è lecito e i primi a essere convinti di avere tra le mani un progetto dall’enorme potenziale sono gli stessi finanziatori.

Via al toto cast: spunta il nome di Chiara Ferragni

Abituati a puntare in alto, cercheranno di mettere insieme la miglior squadra di attori possibile e immaginabile. Oltre alle figure principali, coltiverebbero l’idea di scritturare dei personaggi estranei al grande schermo, compresa una “certa” Chiara Ferragni. Che poi resterebbe da stabilire se la partecipazione costituirebbe un semplice cameo o se il ruolo assegnato sarebbe di maggiore rilevanza.

Interpellato sull’argomento, l’amministratore delegato Andrea Iervolino non ha né confermato né smentito, aprendo, però, quantomeno allo scenario: “Vedo in lei un volto da attrice internazionale – ha dichiarato, come riporta La Gazzetta di Modena -. Non le mancano le qualità per diventarlo. Essendo un produttore di film italiani internazionali, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto e contribuire a realizzare un’opera di qualità”.

Il lungometraggio sulla storia dei fratelli Maserati, di cui è già in corso la produzione in virtual set, sarà girato a Modena fra l’estate e l’autunno prossimi. E circolano le voci circa un’ipotetica parte da attribuire all’ex compagna di Fedez (che intanto si consola con una Cadillac fiammante): quella della moglie di Ettore o Ernesto Maserati. La fashion blogger ha collaborato in passato con un altro brand automotive quale BMW, designata testimonial dell’elettrica iX1. “Già in passato mi sono occupato di rilanciare Johnny Depp e Antonio Banderas e ho avuto ragione – ha proseguito Iervolino -. Nella costruzione di un mito non ci può non essere una momentanea sconfitta”.

La famigerata vicenda del Pandoro-gate ha comportato un danno d’immagine non indifferente alla Blonde Salad, dopo una carriera che fino ad allora non aveva pressoché conosciuto passi falsi. Ascesa al successo per la sua attività imprenditoriale (nonché la relazione con il rapper), la partecipazione, in qualità di co-conduttrice, al Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus pareva averla ormai sdoganata in modo definitivo. Poi, il crollo: l’infelice vicenda giudiziaria ha avuto degli evidenti strascichi, facendole terra bruciata intorno. Il set rappresenterà l’occasione del riscatto?