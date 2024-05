Moto adatte alle persone alte

Quando pensiamo alle due ruote certi pregiudizi permangono, ad esempio che siano appannaggio degli individui di bassa statura. I campioni della MotoGP e affini non sono, infatti, spesso dei marcantoni, ma sarebbe sbagliato fare di tutta l’erba un fascio. E ti diremo di più: certe moto sono indicate per le persone alte, come quelle che ti andremo ora a raccontare. Dotate di uno stile unico e facilmente riconoscibile su strada, portano la"firma" di alcuni dei produttori più rinomati nel panorama mondiale. Che hanno basato le proprie fortune sulla capacità di intercettare in anticipo l'evolversi dei gusti della clientela, immettendo delle proposte intriganti affini al proprio DNA originario. Per una panoramica esauriente, abbiamo cercato di inserire nella carrellata modelli di tipologie e marchi diversi.