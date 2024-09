Copywriter e Storyteller specializzata in Automotive. Da sempre appassionata di motori, mobilità sostenibile e tecnologia, ama viaggiare in scooter, scoprire in anteprima i nuovi modelli automobilistici.

Che si tratti di una richiesta urgente, di un piacere personale o per una migliore organizzazione del viaggio, guidare di notte comporta delle attenzioni maggiori rispetto alla guida diurna: la riduzione della velocità, l’affaticamento dovuto alle attività lavorative e il rischio di abbagliarsi a causa di riflessi lungo la strada sono solo alcuni delle possibili difficoltà che possono insorgere durante il viaggio. Molti elementi possono incidere sulla nostra guida e alcuni dipendono da una corretta e costante manutenzione dell’automobile, altri fanno riferimento alle nostre condizioni psicofisiche e altri ancora possono costituire delle ulteriori complicazioni, come la cattiva situazione meteorologica. Meglio allora prepararsi opportunamente per sapere come comportarsi. In questa guida abbiamo racconto i migliori consigli e trucchi per viaggiare di notte in tutta serenità e sicurezza.

Controlla le tue condizioni psicofisiche

Uno dei primi aspetti da considerare è quello delle proprie condizioni psicofisiche ovvero comprendere il proprio livello di stanchezza e non mettersi alla guida dopo una giornata troppo intensa. Se è possibile, è consigliabile cercare di rimandare il viaggio oppure fare qualche ora di sonno o di riposo prima di mettersi alla guida.

In previsione della partenza poi, a cena, evita i cibi pesanti e ipercalorici, preferendo invece alimenti leggeri e facilmente assimilabili per non affaticare la digestione ed evitare sonnolenza durante il tragitto. Assolutamente da evitare poi gli alcolici, i superalcolici e i medicinali che possono alterare la percezione sensoriale e causare fenomeni di torpore.

Organizza bene il tuo viaggio

Prima di partire, pianifica accuratamente il viaggio, programmando anche le soste da effettuare e cercando di scegliere degli orari adatti ai propri ritmi. Controlla anche le condizioni metereologiche affinché siamo ottimali per il tuo percorso o, al limite, per avere più consapevolezza di cosa si potrebbe incontrare lungo il viaggio. Per evitare di perderti su strade sconosciute, preferisci poi percorsi più trafficati e ben illuminati al posto di strade buie e isolate.

Tieni sempre in considerazione che, nel momento in cui dovesse sopraggiungere la stanchezza, occorre fermarsi all’area di sosta o in Autogrill per un momento di pausa, un caffè, una passeggiata o uno spuntino veloce. Così sarà possibile prendere una boccata di aria fresca, sgranchire le gambe e la schiena, staccare la mente dal viaggio. Distrarsi un attimo non farà altro che bene per ricaricare le energie e rimettersi in viaggio più riposati.

Se poi si viaggia in compagnia e il viaggio è particolarmente lungo, puoi pensare di alternarti durante la guida con gli altri passeggeri. Ripartirai le varie tappe e il viaggio sarà così meno stancante. Sarà anche possibile parlare con altre persone, e, potendo contare su un intrattenimento, eviterai di distrarti con il cellulare o di ascoltare la musica ad un volume troppo alto. Questo renderà il viaggio più piacevole che scorrerà via velocemente e potrà essere ricordato come un bel momento trascorso insieme alla famiglia o agli amici.

Viaggiare in auto con i bambini potrebbe causare ulteriore stress e distrazione: anche in questo caso organizzati per tempo, preparati con tutto il necessario per la pappa e il cambio, e aggiungi giochini e peluche che possano distrarre il bambino, o i bambini, durante il viaggio. Prima di avviarti, poi, controlla di avere assicurato bene il seggiolino all’auto, agganciando le cinture di sicurezza nella maniera corretta.

Controlla l’auto prima della partenza

Un check up generale alla tua autovettura prima di partire è sempre una buona idea:

controlla le condizioni degli pneumatici in modo che siano gonfiati secondo i criteri richiesti, adatti al percorso (ricordati di munirti di pneumatici da neve o catene nel periodo previsto);

in modo che siano gonfiati secondo i criteri richiesti, adatti al percorso (ricordati di munirti di pneumatici da neve o catene nel periodo previsto); i fari che devono essere puliti e funzionanti per una illuminazione ottimale della strada; per aumentare la loro potenza e consentito dal libretto puoi anche considerare l’installazione di fari LED o allo Xeno;

che devono essere puliti e funzionanti per una illuminazione ottimale della strada; per aumentare la loro potenza e consentito dal libretto puoi anche considerare l’installazione di fari LED o allo Xeno; i tergicristalli affinché siano in buono stato e pronti all’uso in caso di pioggia;

affinché siano in buono stato e pronti all’uso in caso di pioggia; anche il parabrezza deve essere in perfette condizioni e pulito, internamente ed esternamente, per consentire la massima visibilità. Per aiutarti nelle operazioni di pulizia, puoi portare sempre con te uno spray sbrinatore e un panno in microfibra per una passata veloce.

Altro aspetto da non trascurare è quello della comodità dei sedili e sfruttando la regolazione e l’inclinazione dei sedili, puoi posizionarli in modo da avere il massimo comfort, in particolare per i viaggi più lunghi. Considera di avere sempre tutto il necessario a portata di mano, come l’acqua o i fazzoletti per il naso: sfrutta allora tutti i contenitori presenti all’interno dell’abitacolo o integra con i vari accessori disponibili negli e-commerce e presso i rivenditori specializzati, come cassetti e portatutto dove riporre gli oggetti indispensabili.

I consigli utili durante il viaggio

Veniamo ora ai migliori consigli da adottare durante il viaggio quando si guida di notte per evitare incidenti e viaggiare in completa sicurezza:

prima di tutto diminuisci la velocità per via della visibilità ridotta e la limitazione del campo visivo a quello che viene illuminato dai fari del veicolo. Di conseguenza i tempi di reazione agli ostacoli o alle modifiche delle condizioni stradali saranno superiori, viaggiando ad una velocità ridotta si avrà quindi più tempo a disposizione per frenare o adottare altri comportamenti utili in caso di imprevisti;

per via della visibilità ridotta e la limitazione del campo visivo a quello che viene illuminato dai fari del veicolo. Di conseguenza i tempi di reazione agli ostacoli o alle modifiche delle condizioni stradali saranno superiori, viaggiando ad una velocità ridotta si avrà quindi più tempo a disposizione per frenare o adottare altri comportamenti utili in caso di imprevisti; aumenta la distanza di sicurezza con la vettura che ti precede , per le stesse motivazioni;

, per le stesse motivazioni; non usare gli abbaglianti in prossimità di incrocio con altri veicoli;

utilizza i sistemi di assistenza alla guida che possono aiutare a ridurre l’affaticamento come il cruise control o il lane assist per il mantenimento della corsia.

che possono aiutare a ridurre l’affaticamento come il cruise control o il lane assist per il mantenimento della corsia. riduci l’illuminazione interna ed evita l’affaticamento degli occhi, indossando anche, se necessario, degli occhiali specifici per la guida notturna.

Non trascurare anche questi aspetti

Altri aspetti importanti da tenere in considerazione riguardano, ad esempio, l’eventuale traffico previsto durante l’avvicinamento ai centri abitati più frequentati o ai valichi di frontiera. Puoi informarti allora prima sui picchi di maggiore affluenza o su orari particolarmente disagevoli per una organizzazione ottimale del viaggio.

Rimani sempre vigile e non farti prendere dal fenomeno della cosiddetta “ipnosi stradale”, o “febbre della linea bianca”, nella quale ci si trova in una specie di stato di trance a causa dello sguardo fisso su un punto ed è come se si inserisse una specie di pilota automatico. Per evitare questa condizione, è meglio muovere spesso gli occhi e la testa durante la guida, controllando gli specchietti retrovisori e laterali, oppure parlare con i passeggeri per restare attento.

Infine, se percorri strade di montagna o attraversi aree boschive, è molto importante fare attenzione alla fauna selvatica: alcune specie animali infatti sono più attive di notte e potrebbero decidere di attraversare la strada. In questo caso, per evitare incidenti, riduci la velocità, fai attenzione alla segnaletica stradale e suona qualche colpo di clacson per allontanarli.